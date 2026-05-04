Eau du Grand Lyon : Laurence Croizier élue présidente de la régie

Changement de gouvernance. Réuni à Villeurbanne le 30 avril, le conseil d’administration d’Eau du Grand Lyon a élu Laurence Croizier à sa présidence.

Elle succède à la tête de cette régie créée en 2023, qui gère la distribution de l’eau potable sur le territoire de la Métropole de Lyon.

Deux vice-présidents ont également été désignés : Olivier Araujo et Lionel Clarini.

Dans sa première déclaration, Laurence Croizier insiste sur les enjeux liés à l’eau, entre raréfaction de la ressource et exigences sanitaires. "L’eau est notre bien commun le plus précieux", souligne-t-elle, évoquant la nécessité de "sécuriser la ressource" et d’encourager la sobriété des usages.

Elle cite notamment les épisodes récents de sécheresse et de pollution comme des signaux d’alerte pour le territoire.

Déjà engagée au sein du conseil d’administration depuis la création de la régie, l’élue affirme vouloir inscrire son mandat dans une logique "d’engagement et de pragmatisme".

L’objectif est de "répondre aux enjeux de préservation de la ressource […] tout en garantissant sa qualité".

Reste à savoir comment la Métropole de Véronique Sarselli gèrera la régie publique de l'eau voulue et créée par les écologistes.