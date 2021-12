Régie publique de l’eau : la Métropole de Lyon se prépare à une bascule historique

Les élus devront voter les statuts de cette dernière, à quelques jours de la reprise en main "historique" de la gestion de l’eau de l’agglomération.

La Régie des Eaux du Grand Lyon sera alors dotée d’un président, d’un conseil d’administration. Les négociations sont en cours concernant le personnel qui devrait atteindre les 350 agents, répartis entre les 280 récupérés de Veolia et une trentaine reconvertis de la Métropole. Et ce sera à tout ce petit monde de faire en sorte que les objectifs de la majorité écologiste soient respectés.

Si la régie publique entre en fonctions au 1er janvier 2022, ce n’est qu’un an plus tard, au 1er janvier 2023, que la bascule sera réalisée. L’eau qui sortira alors des robinets des habitants de la Métropole de Lyon ne sera plus gérée par Veolia et sa filiale Eau du Grand Lyon.

"La priorité absolue, c’est de préserver la ressource en termes de qualité et de quantité", a prévenu le président de la collectivité, Bruno Bernard, lors d’une conférence de presse mardi dernier. "On va tout faire pour que les usagers ne voient pas de différence avec la situation d’avant", poursuivait-il.

Des fuites d'eau en cascade

Mais alors quel intérêt de récupérer la gestion de l’eau après 30 ans de délégation de service public ? Ils sont multiples. Il y a bien sûr l’aspect financier. Veolia se faisait chaque année "des marges confortables" dénonce Anne Grosperrin, vice-présidente de la Métropole en charge de l’Eau. Ces millions d’euros que touchera désormais la régie publique seront réinvestis pour "améliorer la qualité de service" et surtout réduire le gaspillage.

Car aujourd’hui, le réseau parfois vétuste de canalisations perd 16% des volumes d’eau qui y transitent. La Métropole de Lyon a annoncé qu’il renouvellerait chaque année 1% (contre 0,75% actuellement) des 4045 kilomètres de canalisation pour réduire ce pourcentage.

Les équipes de Bruno Bernard veulent aller encore plus loin pour répondre aux enjeux climatiques. Selon des données citées par Anne Grosperrin, le débit du Rhône, principal fournisseur d’eau, devrait diminuer jusqu’à 40% d’ici 2050. Tandis que la nappe phréatique de l’Est lyonnais à Meyzieu est fortement polluée par des herbicides. D’où la nécessité de diversifier les ressources. Et de protéger les sols proches des nappes.

Sur ce dernier point, la Métropole entend faire usage de son droit de préemption sur des territoires qu’elle convertira en agriculture bio ou en espaces naturels. Mais aussi de perméabiliser davantage les communes en débétonisant pour favoriser le cycle naturel de l’eau jusqu’à la nappe phréatique. "Aujourd’hui, 85% de l’eau de pluie qui tombe termine dans les eaux usées et les stations de la Métropole", regrette Anne Grosperrin.

Quant à la diversification des ressources, les écologistes avaient déjà prévenu qu’ils n’hésiteraient pas à sonder d’autres nappes, d’autres sources pour alimenter l’agglomération en eau.

Une facture inchangée, sauf pour les plus démunis (et les plus riches)

L’intérêt d’une régie publique, c’est aussi d’avoir la main sur les tarifs. Or, Bruno Bernard promet une tarification sociale, mais pas avant le 1er janvier 2024. Un panel citoyen sera chargé de travailler sur la question et "pourquoi pas d’envisager que les premiers m3 d’eau soient gratuits" pour les foyers les moins aisés. A contrario, on peut imaginer que les gros consommateurs (piscines, entreprises) soient ciblés pour payer davantage.

Mais la Métropole de Lyon ne risque-t-elle pas de stagner dans l'innovation en se privant du savoir-faire et des expertises de Veolia ? Bruno Bernard s'est défendu en rappelant que les équipes du futur-ex délégataire intègreront la collectivité d'ici quelques semaines. "Et on ne coupera pas les ponts avec Veolia, on pourra échanger", déclarait-il. Aucun membre de Veolia n'était présent à la conférence de presse pour apporter de l'eau au moulin du dirigeant EELV.

Il faudra donc bien une année entière aux différentes équipes concernées par ce dossier colossal pour répondre aux questions encore en suspens. Mais la séance du conseil métropolitain de ce lundi, en semi-présentiel, devrait être l’occasion de passes d’armes, notamment avec les anciens dirigeants de la collectivité qui préféraient travailler avec Veolia.