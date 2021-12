Lyon Politiques : Fête des Lumières, foie gras, SDF et régie publique de l'eau - 10/12/21

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise. Aux côtés du directeur de la publication de LyonMag Alexis André, du journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'avocat Eric Pelet et l'activiste pour la justice sociale et écologique Charles de Lacombe interviennent sur les sujets suivants :

- Mort de la Fête des Lumières : vive la Fête des Lumières écolo ?

- Foie gras banni à la mairie : faut-il saluer ou s'inquiéter de la volonté de Grégory Doucet de s'attaquer aux restaurants lyonnais ?

- SDF héros du Vieux Lyon toujours pas relogé : du social à retardement pour les Verts ?

- Passage de la Métropole de Lyon en régie publique de l'eau : la vie des habitants va-t-elle être chamboulée par ce vote ?