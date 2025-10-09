Laurence Croizier : "L'accueil qu'on a sur le terrain pour Jean-Michel Aulas est impressionnant"

Les Coulisses du Grand Lyon

Laurence Croizier, conseillère municipale de Lyon, est l'invitée ce jeudi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Membre des Centristes-Le Nouveau Centre d'Hervé Morin, Laurence Croizier soutient la candidature de Jean-Michel Aulas. Selon l'élue lyonnaise, l'ancien président de l'OL "a vraiment un avis assez centriste".

"L'accueil qu'on a sur le terrain est impressionnant", se félicite-t-elle.

Durant la campagne, Laurence Croizier entend "apporter des éléments précis sur les dossiers techniques". Et s'attaquer notamment à la promesse phare de gratuité des TCL pour les ménages gagnant moins de 2500 euros par mois. "Il va falloir affiner la proposition", prévient-elle, visiblement peu enthousiaste à l'idée de la défendre.

Jean-Michel Aulas a aussi déclaré vouloir trouver l'argent nécessaire pour cette idée en faisant des coupes dans les subventions distribuées par les Verts. "Il y a vraiment besoin d'un nettoyage des comptes publics pour trouver de l'argent. Et je pense qu'il y en a", note Laurence Croizier.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Soutien à Jean-Michel Aulas
01:08 Quel rôle dans la campagne ?
01:30 Régie publique de l'eau
04:05 Rénovations thermiques
06:18 Gratuité des TCL
10:22 Culture à Lyon
11:17 Négociations pour 2026

17 commentaires
avatar
Grand gognand le 09/10/2025 à 16:14

Aulas a déjà hissé l'OL haut...va t il mettre le holà aux écolos adorateurs dieu vélo qui ont jeté l'auto à vau-l'eau...et mis Lyon à l'eau

avatar
Lyonnaisedu3 le 09/10/2025 à 15:37
legônedu3 a écrit le 09/10/2025 à 14h25

Vous pourrez toujours quitter Lyon, vous ětrs libre!

Tu peux TOI quitter Lyon si les écologistes ne te conviennent pas. Et emporte ton Aulas avec toi, ça nous fera des vacances.

avatar
Jean-Michel Trognon le 09/10/2025 à 15:13

Les Jean-Michel sont les meilleurs et méritent ce qu'il y a de mieux, c'est clair !

avatar
Hehe le 09/10/2025 à 14:43
LFI 69 a écrit le 09/10/2025 à 12h32

Encore une qui prend ses fantasmes comme la réalité, même processus que les fachos.
Le résultat sera le même.
Crier victoire avant le dépouillement et constater la défaite encourageante.

C'est l'hôpital qui se fout de la charité.
Vous qui fantasmez sur une victoire de Merluch, lui qui prend tôle sur tôle....

avatar
Lyon2026revient le 09/10/2025 à 14:33
LFI 69 a écrit le 09/10/2025 à 12h32

Encore une qui prend ses fantasmes comme la réalité, même processus que les fachos.
Le résultat sera le même.
Crier victoire avant le dépouillement et constater la défaite encourageante.

Ah LFI😄. J ai combattu le front national du temps de JML et c était pas des rigolos, c était la police qui nous protégeait des fachos.
Aujourd hui je combat toujours les fachos, mais cette fois ils viennent de la gauche Lfiste, et toujours la police pour nous protéger..... Il faut s adapter aux réalités😁.....

avatar
Travaux le 09/10/2025 à 14:32
HardRockeuse a écrit le 09/10/2025 à 13h10

Normal, nous les Lyonnais, avons envie de changement positif, le maire actuel de Lyon n’a fait que causer des problèmes dans les rues avec ses travaux non-stop qui n’en finissent plus

Tu peux en parler à EDF, gdf, l’eau, égouts que tu veux plus de travaux

avatar
Louis69 le 09/10/2025 à 14:29
Louise a écrit le 09/10/2025 à 14h15

On voudrait le retour du bon sens et de la raison et un vrai lyonnais qui aime Lyon, tout simplement, donc un grand espoir en JM Aulas !

Tu peux nous donner des exemples ? Si tu regardes sur le site d aulas, il veut faire des supersblock , ville verte , piste cyclable

Bon en gros j’ai plus confiance dans les ecolos pour ça

Pour faire du business à Lyon la en effet je pense qu’aulas est bien mieux

avatar
legônedu3 le 09/10/2025 à 14:25
Lyonnaisedu3 a écrit le 09/10/2025 à 14h21

Aulas, et plus globalement les Waurien Sarko and co de droite, on n'en veut pas. Les types qui vous répètent toute la journée qu'il faut se serrer la ceinture tout en se gavant de homard, d'argent libyen ou autres, on n'en veut pas. Lyon est une ville prospère, éduquée, plusieurs universités, les Lyonnais savent qu'ils n'ont pas besoin d'un pseudo "homme salvateur" mais d'un type honnête et ayant des idées modernes, pas celles des tambouilles politico financières d'antan.
Aulas, non merci, hélas.

Vous pourrez toujours quitter Lyon, vous ětrs libre!

avatar
Lyonnaisedu3 le 09/10/2025 à 14:21

Aulas, et plus globalement les Waurien Sarko and co de droite, on n'en veut pas. Les types qui vous répètent toute la journée qu'il faut se serrer la ceinture tout en se gavant de homard, d'argent libyen ou autres, on n'en veut pas. Lyon est une ville prospère, éduquée, plusieurs universités, les Lyonnais savent qu'ils n'ont pas besoin d'un pseudo "homme salvateur" mais d'un type honnête et ayant des idées modernes, pas celles des tambouilles politico financières d'antan.
Aulas, non merci, hélas.

avatar
Louise le 09/10/2025 à 14:15

On voudrait le retour du bon sens et de la raison et un vrai lyonnais qui aime Lyon, tout simplement, donc un grand espoir en JM Aulas !

avatar
Olas le 09/10/2025 à 13:50

Aulas, c'est notre Messiah, le même que celui des israéliens mais pour nous les lyonnais, il est le seul capable de nous sauver de la ruine totale amenée par les écologistes à Lyon, en France, partout dans le monde, c'est lui qui va devenir le plus grand maire pour Lyon de toute son histoire depuis Lugdunum, c'est un grand homme, c'est l'un des plus grands même si beaucoup ne le voient pas encore.

avatar
Ex Précisions le 09/10/2025 à 13:43

Une qui veut une bonne place, un(e) de plus !

avatar
Jean-Michel Aulas suscite plus d'enthousiasme que Grégory Doucet le 09/10/2025 à 13:33

Et Laurence Croizier a bien raison quand elle dit qu'une des sources possibles pour trouver de nouveaux financements, c'est de purger la quantité de subventions de toutes natures qui sont offertes à la galaxie d'associations et autres structures qui vivent de l'aumône municipale en échange d'un soutien électoral...

avatar
Chris696969 le 09/10/2025 à 13:15
LFI 69 a écrit le 09/10/2025 à 12h32

Encore une qui prend ses fantasmes comme la réalité, même processus que les fachos.
Le résultat sera le même.
Crier victoire avant le dépouillement et constater la défaite encourageante.

Et ben, vous vous préparez de belles et grandes déconvenues...

avatar
HardRockeuse le 09/10/2025 à 13:10

Normal, nous les Lyonnais, avons envie de changement positif, le maire actuel de Lyon n’a fait que causer des problèmes dans les rues avec ses travaux non-stop qui n’en finissent plus

avatar
Ben pourquoi ? le 09/10/2025 à 13:09
LFI 69 a écrit le 09/10/2025 à 12h32

Encore une qui prend ses fantasmes comme la réalité, même processus que les fachos.
Le résultat sera le même.
Crier victoire avant le dépouillement et constater la défaite encourageante.

ben pourquoi tu viens nous parler de jean luc M ?

avatar
RN69 le 09/10/2025 à 13:06

Les gens ont vraiment la mémoire courte, à l'époque de l'OL Aulas était conspué par tous, maintenant il reçoit un accueil impressionnant

avatar
Mon avis le 09/10/2025 à 13:04

Écolo 1 - Auquiez 0

avatar
LFI 69 le 09/10/2025 à 12:32

Encore une qui prend ses fantasmes comme la réalité, même processus que les fachos.
Le résultat sera le même.
Crier victoire avant le dépouillement et constater la défaite encourageante.

