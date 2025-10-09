Laurence Croizier : "L'accueil qu'on a sur le terrain pour Jean-Michel Aulas est impressionnant"

Membre des Centristes-Le Nouveau Centre d'Hervé Morin, Laurence Croizier soutient la candidature de Jean-Michel Aulas. Selon l'élue lyonnaise, l'ancien président de l'OL "a vraiment un avis assez centriste".

"L'accueil qu'on a sur le terrain est impressionnant", se félicite-t-elle.

Durant la campagne, Laurence Croizier entend "apporter des éléments précis sur les dossiers techniques". Et s'attaquer notamment à la promesse phare de gratuité des TCL pour les ménages gagnant moins de 2500 euros par mois. "Il va falloir affiner la proposition", prévient-elle, visiblement peu enthousiaste à l'idée de la défendre.

Jean-Michel Aulas a aussi déclaré vouloir trouver l'argent nécessaire pour cette idée en faisant des coupes dans les subventions distribuées par les Verts. "Il y a vraiment besoin d'un nettoyage des comptes publics pour trouver de l'argent. Et je pense qu'il y en a", note Laurence Croizier.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Soutien à Jean-Michel Aulas

01:08 Quel rôle dans la campagne ?

01:30 Régie publique de l'eau

04:05 Rénovations thermiques

06:18 Gratuité des TCL

10:22 Culture à Lyon

11:17 Négociations pour 2026