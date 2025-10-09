Laurence Croizier : "L'accueil qu'on a sur le terrain pour Jean-Michel Aulas est impressionnant"

Membre des Centristes-Le Nouveau Centre d'Hervé Morin, Laurence Croizier soutient la candidature de Jean-Michel Aulas. Selon l'élue lyonnaise, l'ancien président de l'OL "a vraiment un avis assez centriste".
"L'accueil qu'on a sur le terrain est impressionnant", se félicite-t-elle.
Durant la campagne, Laurence Croizier entend "apporter des éléments précis sur les dossiers techniques". Et s'attaquer notamment à la promesse phare de gratuité des TCL pour les ménages gagnant moins de 2500 euros par mois. "Il va falloir affiner la proposition", prévient-elle, visiblement peu enthousiaste à l'idée de la défendre.
Jean-Michel Aulas a aussi déclaré vouloir trouver l'argent nécessaire pour cette idée en faisant des coupes dans les subventions distribuées par les Verts. "Il y a vraiment besoin d'un nettoyage des comptes publics pour trouver de l'argent. Et je pense qu'il y en a", note Laurence Croizier.
00:00 Soutien à Jean-Michel Aulas
01:08 Quel rôle dans la campagne ?
01:30 Régie publique de l'eau
04:05 Rénovations thermiques
06:18 Gratuité des TCL
10:22 Culture à Lyon
11:17 Négociations pour 2026
Aulas a déjà hissé l'OL haut...va t il mettre le holà aux écolos adorateurs dieu vélo qui ont jeté l'auto à vau-l'eau...et mis Lyon à l'eauSignaler Répondre
Tu peux TOI quitter Lyon si les écologistes ne te conviennent pas. Et emporte ton Aulas avec toi, ça nous fera des vacances.Signaler Répondre
Les Jean-Michel sont les meilleurs et méritent ce qu'il y a de mieux, c'est clair !Signaler Répondre
C'est l'hôpital qui se fout de la charité.Signaler Répondre
Vous qui fantasmez sur une victoire de Merluch, lui qui prend tôle sur tôle....
Ah LFI😄. J ai combattu le front national du temps de JML et c était pas des rigolos, c était la police qui nous protégeait des fachos.Signaler Répondre
Aujourd hui je combat toujours les fachos, mais cette fois ils viennent de la gauche Lfiste, et toujours la police pour nous protéger..... Il faut s adapter aux réalités😁.....
Tu peux en parler à EDF, gdf, l’eau, égouts que tu veux plus de travauxSignaler Répondre
Tu peux nous donner des exemples ? Si tu regardes sur le site d aulas, il veut faire des supersblock , ville verte , piste cyclableSignaler Répondre
Bon en gros j’ai plus confiance dans les ecolos pour ça
Pour faire du business à Lyon la en effet je pense qu’aulas est bien mieux
Vous pourrez toujours quitter Lyon, vous ětrs libre!Signaler Répondre
Aulas, et plus globalement les Waurien Sarko and co de droite, on n'en veut pas. Les types qui vous répètent toute la journée qu'il faut se serrer la ceinture tout en se gavant de homard, d'argent libyen ou autres, on n'en veut pas. Lyon est une ville prospère, éduquée, plusieurs universités, les Lyonnais savent qu'ils n'ont pas besoin d'un pseudo "homme salvateur" mais d'un type honnête et ayant des idées modernes, pas celles des tambouilles politico financières d'antan.Signaler Répondre
Aulas, non merci, hélas.
On voudrait le retour du bon sens et de la raison et un vrai lyonnais qui aime Lyon, tout simplement, donc un grand espoir en JM Aulas !Signaler Répondre
Aulas, c'est notre Messiah, le même que celui des israéliens mais pour nous les lyonnais, il est le seul capable de nous sauver de la ruine totale amenée par les écologistes à Lyon, en France, partout dans le monde, c'est lui qui va devenir le plus grand maire pour Lyon de toute son histoire depuis Lugdunum, c'est un grand homme, c'est l'un des plus grands même si beaucoup ne le voient pas encore.Signaler Répondre
Une qui veut une bonne place, un(e) de plus !Signaler Répondre
Et Laurence Croizier a bien raison quand elle dit qu'une des sources possibles pour trouver de nouveaux financements, c'est de purger la quantité de subventions de toutes natures qui sont offertes à la galaxie d'associations et autres structures qui vivent de l'aumône municipale en échange d'un soutien électoral...Signaler Répondre
Et ben, vous vous préparez de belles et grandes déconvenues...Signaler Répondre
Normal, nous les Lyonnais, avons envie de changement positif, le maire actuel de Lyon n’a fait que causer des problèmes dans les rues avec ses travaux non-stop qui n’en finissent plusSignaler Répondre
ben pourquoi tu viens nous parler de jean luc M ?Signaler Répondre
Les gens ont vraiment la mémoire courte, à l'époque de l'OL Aulas était conspué par tous, maintenant il reçoit un accueil impressionnantSignaler Répondre
Écolo 1 - Auquiez 0Signaler Répondre
Encore une qui prend ses fantasmes comme la réalité, même processus que les fachos.Signaler Répondre
Le résultat sera le même.
Crier victoire avant le dépouillement et constater la défaite encourageante.