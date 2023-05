Laurence Croizier : "Un double-discours détestable des écologistes à Lyon"

En charge de la transition écologique dans le 6e arrondissement, Laurence Croizier reconnaît que certains dossiers avancent mieux depuis trois ans : "Il y a un peu plus de budget sur le sujet, on se sent moins seul, je suis assez contente".

Mais l'élue d'opposition n'est pas pour autant une fan des écologistes. Elle regrette la "difficulté à se parler avec les élus de la majorité actuelle et à obtenir des compromis".

"Il y a des réunions où nous sommes invités une heure après les autres. Dans quel monde vit-on ? J'ai l'impression de représenter des sous-habitants. (...) Il y a un double-discours détestable", poursuit-elle.

Laurence Croizier milite également pour que la Métropole de Lyon récupère le Parc de la Tête d'Or : "La Ville ne peut plus porter les investissements nécessaires pour le Parc de la Tête d'Or".

Au dernier conseil municipal, Grégory Doucet l'avait prise à partie pour lui demander de raisonner Laurent Wauquiez sur le sujet des subventions culturelles de la Région. "Je ne suis pas la télégraphiste de Grégory Doucet, je n'ai même pas le numéro de Laurent Wauquiez. Je veux bien le récupérer et le donner au maire, mais à un moment, il faut que les gens se parlent !", rétorque Laurence Croizier.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Transition écologique

01:10 Etat des écoles

01:41 Cantine Vendome

04:11 Relation avec les écologistes

06:40 Parc de la Tête d'Or

08:35 Laurent Wauquiez