Villeurbanne : l’agence Eau du Grand Lyon a déménagé au Carré de Soie

Depuis ce lundi, les usagers peuvent désormais être accueillis dans une nouvelle agence située au 55 rue de la Soie, à Villeurbanne, dans le quartier du Carré de Soie. L’ancienne agence, installée 80 rue de la Villette, a fermé ses portes le 22 décembre 2025.

Ce déménagement vise à renforcer le service public de proximité proposé aux abonnés.

Sur place, les usagers peuvent rencontrer des conseillers pour l’ensemble des démarches liées à l’eau potable : ouverture ou résiliation d’abonnement, règlement et compréhension des factures, accompagnement en cas de difficultés de paiement, aide à l’utilisation de l’espace en ligne ou encore conseils sur la consommation. L’accueil physique vient compléter le service téléphonique, notamment pour les personnes âgées ou en situation de fragilité, qui peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

Autre nouveauté annoncée : des permanences en mairies. Courant 2026, les conseillers d’Eau du Grand Lyon se déplaceront dans certaines mairies des communes métropolitaines et des arrondissements lyonnais, afin d’aller à la rencontre des usagers et de les accompagner au plus près dans la gestion de leur consommation d’eau.

L’agence est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 17h, au 55 rue de la Soie (69100 Villeurbanne). Les usagers peuvent également contacter Eau du Grand Lyon par téléphone au 09 69 39 69 99.