Près de Lyon : une fillette de 12 ans renversée à trottinette, un automobiliste soupçonné d'avoir pris la fuite

Que s'est-il passé jeudi après-midi dans une rue de Givors ? Les policiers vont devoir éclaircir les circonstances d'un accident qui a conduit une fillette de 12 ans à l'hôpital.
D'après le récit de sa famille, relayé dans un appel à témoins sur les réseaux sociaux, l'adolescente circulait à trottinette lorsqu'une voiture l'aurait percutée.
Sous la violence du choc, elle serait tombée et aurait heurté l'arrière de sa tête contre le béton.
La jeune fille a subi un traumatisme crânien nécessitant une prise en charge hospitalière.
La famille recherche des témoins
L'automobiliste ne se serait pas arrêté après l'accident, abandonnant la fillette au sol.
La famille a donc lancé un appel sur les réseaux sociaux afin de recueillir des informations susceptibles de permettre son identification.
Une enquête de police a été ouverte pour déterminer le déroulement exact des faits et établir les éventuelles responsabilités.
Les circonstances de la collision et la fuite présumée de l'automobiliste restent à confirmer par les investigations en cours.
Sacré nombre de commentaires pour blâmer la victime, dites donc! C'est l'association de défense des chauffards?Signaler Répondre
Faut-il qu'un de vos proches soit blessé pour que vous réalisiez qu'un adulte au volant d'une tonne de ferraille a jugé bon de ne pas s'arrêter après avoir renversé une enfant ?
Eh ouiSignaler Répondre
On n inverse pas la charge de la responsabilité. C'est bien la voiture qui a percuté la trottinette. C'est bien la voiture qui a fait défaut de sécurité envers la trottinette. L'espace public appartient à tous , et le plus dangereux pour les autres doit aussi redoubler de vigilance.Signaler Répondre
trottinette = casque !Signaler Répondre
Tout le monde sait que les trottinettes sont dangereuses en villes surtout quand elles ne respectent pas le code de la route ou qu’elles sont pas éclairées … c’est criminel de laisser ses jeunes enfants en deux roues dans la circulation générale ils ne sont pas facilement visibles par les voituresSignaler Répondre
L'article ne dit pas s'il s'agit d'une trottinette électrique qui était utilisée par la fillette de 12 ans. Auquel cas, c'est une infraction et les parents porte une responsabilité.Signaler Répondre
Je me permets ce commentaire en espérant néanmoins que la fillette n'aura pas de séquelles.
Encore un accident impliquant une trottinette.Signaler Répondre
Un de plus.
Une voiture est elle impliquée ou la fillette est elle tombée seule ? L enquête le dira.
Mais ce que l'on peut remarquer c'est que presque personne ne met de casque ni de gilet jaune depuis que c'est devenu obligatoire.
Ceux qui ont laissé proliférer ces engins sont irresponsables.
Bon rétablissement à cette jeune fille, mais la responsabilité des parents qui laissent leur fille 12 ans circuler à trottinette apparement sans casque ?Signaler Répondre
Seul le témoignage de la jeune fille, pour le moment
Collision ou chute ?