Près de Lyon : une fillette de 12 ans renversée à trottinette, un automobiliste soupçonné d'avoir pris la fuite

Que s'est-il passé jeudi après-midi dans une rue de Givors ? Les policiers vont devoir éclaircir les circonstances d'un accident qui a conduit une fillette de 12 ans à l'hôpital.

D'après le récit de sa famille, relayé dans un appel à témoins sur les réseaux sociaux, l'adolescente circulait à trottinette lorsqu'une voiture l'aurait percutée.

Sous la violence du choc, elle serait tombée et aurait heurté l'arrière de sa tête contre le béton.

La jeune fille a subi un traumatisme crânien nécessitant une prise en charge hospitalière.

La famille recherche des témoins

L'automobiliste ne se serait pas arrêté après l'accident, abandonnant la fillette au sol.

La famille a donc lancé un appel sur les réseaux sociaux afin de recueillir des informations susceptibles de permettre son identification.

Une enquête de police a été ouverte pour déterminer le déroulement exact des faits et établir les éventuelles responsabilités.

Les circonstances de la collision et la fuite présumée de l'automobiliste restent à confirmer par les investigations en cours.