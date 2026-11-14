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Près de Lyon : une fillette de 12 ans renversée à trottinette, un automobiliste soupçonné d'avoir pris la fuite

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Près de Lyon : une fillette de 12 ans renversée à trottinette, un automobiliste soupçonné d'avoir pris la fuite

Une adolescente de 12 ans a été hospitalisée après un accident survenu jeudi 12 novembre à Givors, dans le Rhône. Selon sa famille, la jeune fille aurait été percutée par une voiture alors qu'elle circulait à trottinette. Le conducteur aurait quitté les lieux sans lui porter secours. Une enquête de police a été ouverte.

Que s'est-il passé jeudi après-midi dans une rue de Givors ? Les policiers vont devoir éclaircir les circonstances d'un accident qui a conduit une fillette de 12 ans à l'hôpital.

D'après le récit de sa famille, relayé dans un appel à témoins sur les réseaux sociaux, l'adolescente circulait à trottinette lorsqu'une voiture l'aurait percutée.

Sous la violence du choc, elle serait tombée et aurait heurté l'arrière de sa tête contre le béton.

La jeune fille a subi un traumatisme crânien nécessitant une prise en charge hospitalière.

La famille recherche des témoins

L'automobiliste ne se serait pas arrêté après l'accident, abandonnant la fillette au sol.

La famille a donc lancé un appel sur les réseaux sociaux afin de recueillir des informations susceptibles de permettre son identification.

Une enquête de police a été ouverte pour déterminer le déroulement exact des faits et établir les éventuelles responsabilités.

Les circonstances de la collision et la fuite présumée de l'automobiliste restent à confirmer par les investigations en cours.

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givors

8 commentaires
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Andrea Leon le 14/11/2026 à 10:16

Sacré nombre de commentaires pour blâmer la victime, dites donc! C'est l'association de défense des chauffards?
Faut-il qu'un de vos proches soit blessé pour que vous réalisiez qu'un adulte au volant d'une tonne de ferraille a jugé bon de ne pas s'arrêter après avoir renversé une enfant ?

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Si trottinette élecrique 14 anminimum le 14/11/2026 à 10:12
Claude maurice a écrit le 14/11/2026 à 09h35

trottinette = casque !

Eh oui

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Grotext le 14/11/2026 à 09:55
saco697 a écrit le 14/11/2026 à 09h01

Tout le monde sait que les trottinettes sont dangereuses en villes surtout quand elles ne respectent pas le code de la route ou qu’elles sont pas éclairées … c’est criminel de laisser ses jeunes enfants en deux roues dans la circulation générale ils ne sont pas facilement visibles par les voitures

On n inverse pas la charge de la responsabilité. C'est bien la voiture qui a percuté la trottinette. C'est bien la voiture qui a fait défaut de sécurité envers la trottinette. L'espace public appartient à tous , et le plus dangereux pour les autres doit aussi redoubler de vigilance.

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Claude maurice le 14/11/2026 à 09:35

trottinette = casque !

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saco697 le 14/11/2026 à 09:01

Tout le monde sait que les trottinettes sont dangereuses en villes surtout quand elles ne respectent pas le code de la route ou qu’elles sont pas éclairées … c’est criminel de laisser ses jeunes enfants en deux roues dans la circulation générale ils ne sont pas facilement visibles par les voitures

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ordrejuste le 14/11/2026 à 08:06

L'article ne dit pas s'il s'agit d'une trottinette électrique qui était utilisée par la fillette de 12 ans. Auquel cas, c'est une infraction et les parents porte une responsabilité.
Je me permets ce commentaire en espérant néanmoins que la fillette n'aura pas de séquelles.

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alec69 le 14/11/2026 à 07:59

Encore un accident impliquant une trottinette.
Un de plus.
Une voiture est elle impliquée ou la fillette est elle tombée seule ? L enquête le dira.
Mais ce que l'on peut remarquer c'est que presque personne ne met de casque ni de gilet jaune depuis que c'est devenu obligatoire.
Ceux qui ont laissé proliférer ces engins sont irresponsables.

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Collision ou chute le 14/11/2026 à 07:50

Bon rétablissement à cette jeune fille, mais la responsabilité des parents qui laissent leur fille 12 ans circuler à trottinette apparement sans casque ?
Seul le témoignage de la jeune fille, pour le moment
Collision ou chute ?

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