Près de Lyon : un sexagénaire schizophrène porté disparu

Avez-vous vu Loïs ? Cet homme de 61 ans n'a plus donné de nouvelles depuis qu'il a quitté son domicile de Sathonay-Camp au nord de Lyon le 3 novembre dernier vers 10h30.

Schizophrène en rupture de traitement depuis ce même jour, il fait l'objet d'un appel à témoins dévoilé par la gendarmerie du Rhône ce vendredi 13 novembre.

Au moment de sa disparition, il portait un manteau marron et un pantalon de survêtement noir. Il a les cheveux et la barbe de couleur blanche, et les yeux bleus.

Les enquêteurs ignorent où il a pu se rendre. Si vous disposez d'informations concernant Loïs qui pourraient permettre de le localiser, vous pouvez joindre la gendarmerie de Fontaines-sur-Saône au 04 78 22 03 02 ou composer le 17.