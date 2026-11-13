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Près de Lyon : un sexagénaire schizophrène porté disparu

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Près de Lyon : un sexagénaire schizophrène porté disparu

Nouvelle disparition inquiétante signalée par la gendarmerie du Rhône. Un sexagénaire schizophrène en rupture de traitement n'a plus donné de nouvelles depuis le 3 novembre.

Avez-vous vu Loïs ? Cet homme de 61 ans n'a plus donné de nouvelles depuis qu'il a quitté son domicile de Sathonay-Camp au nord de Lyon le 3 novembre dernier vers 10h30.

Schizophrène en rupture de traitement depuis ce même jour, il fait l'objet d'un appel à témoins dévoilé par la gendarmerie du Rhône ce vendredi 13 novembre.

Au moment de sa disparition, il portait un manteau marron et un pantalon de survêtement noir. Il a les cheveux et la barbe de couleur blanche, et les yeux bleus.

Les enquêteurs ignorent où il a pu se rendre. Si vous disposez d'informations concernant Loïs qui pourraient permettre de le localiser, vous pouvez joindre la gendarmerie de Fontaines-sur-Saône au 04 78 22 03 02 ou composer le 17.

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