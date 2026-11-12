Sophie Hénon, élue métropolitaine du groupe Grand Cœur Lyonnais, dit avoir été agressée mardi 10 novembre vers 22 h 30, cours du Docteur-Long, à Montchat. Dépouillée de sa chaîne, elle a raconté attendre aux urgences avant d’interpeller les responsables politiques sur la vidéosurveillance dans le quartier.

Elle marchait seule sur le trottoir lorsqu’elle aurait été attaquée par-derrière. Selon son témoignage, deux hommes l’ont agrippée par la nuque, projetée sur la chaussée et lui ont arraché la chaîne, dissimulée sous son manteau. Dans la nuit, elle écrivait sur Facebook : "Minuit et demi, j’attends mon tour aux urgences."

La police s’est rendue sur place et des passants se sont arrêtés pour l’aider, écrit-elle. Mais son message s’adresse aussi aux responsables politiques qu’elle interpelle sur la sécurité à Montchat : "Mais que faire sans caméra ?" Elle met en cause l’absence de vidéosurveillance et affirme que les agressions, cambriolages et vols se multiplient dans le quartier.

Sophie Hénon interpelle notamment le maire de Lyon Grégory Doucet et la maire du 3e arrondissement Marion Sessiecq, leur demandant ce qu’ils font pour les habitants de Montchat. "Mais que faites vous pour vos administrés ? Où sont les caméras à Montchat ? Comment se fait-il que nous n’ayons aucune caméra, aucune surveillance mais que les agressions, cambriolages, vols se multiplient ? Combien encore pour que notre quartier soit enfin entendu et sécurisé ?", écrit-elle.