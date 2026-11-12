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"Où sont les caméras à Montchat ?" : l'élue Sophie Hénon témoigne après son agression à Lyon

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"Où sont les caméras à Montchat ?" : l'élue Sophie Hénon témoigne après son agression à Lyon

Deux hommes ont attaquée et dépouillée Sophie Hénon de sa chaîne mardi 10 novembre vers 22 h 30, cours du Docteur-Long, dans le quartier de Montchat, à Lyon. L’élue métropolitaine du groupe Grand Cœur Lyonnais interpelle les responsables politiques sur la vidéosurveillance dans le quartier.

Sophie Hénon, élue métropolitaine du groupe Grand Cœur Lyonnais, dit avoir été agressée mardi 10 novembre vers 22 h 30, cours du Docteur-Long, à Montchat. Dépouillée de sa chaîne, elle a raconté attendre aux urgences avant d’interpeller les responsables politiques sur la vidéosurveillance dans le quartier.

Elle marchait seule sur le trottoir lorsqu’elle aurait été attaquée par-derrière. Selon son témoignage, deux hommes l’ont agrippée par la nuque, projetée sur la chaussée et lui ont arraché la chaîne, dissimulée sous son manteau. Dans la nuit, elle écrivait sur Facebook : "Minuit et demi, j’attends mon tour aux urgences."

La police s’est rendue sur place et des passants se sont arrêtés pour l’aider, écrit-elle. Mais son message s’adresse aussi aux responsables politiques qu’elle interpelle sur la sécurité à Montchat : "Mais que faire sans caméra ?" Elle met en cause l’absence de vidéosurveillance et affirme que les agressions, cambriolages et vols se multiplient dans le quartier.

Sophie Hénon interpelle notamment le maire de Lyon Grégory Doucet et la maire du 3e arrondissement Marion Sessiecq, leur demandant ce qu’ils font pour les habitants de Montchat. "Mais que faites vous pour vos administrés ? Où sont les caméras à Montchat ? Comment se fait-il que nous n’ayons aucune caméra, aucune surveillance mais que les agressions, cambriolages, vols se multiplient ? Combien encore pour que notre quartier soit enfin entendu et sécurisé ?", écrit-elle.

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Sophie Hénon

10 commentaires
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Et pour ne pas changer le 12/11/2026 à 08:13

Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'agression dont à été victime........bref blabla habituel
Signé : Grégory D Marion M

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Lyon mag le 12/11/2026 à 08:05

Les caméras n’empêche pas les délits et les crimes !

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Faut faire une étude le 12/11/2026 à 08:05

Ne faut il.pas faire une étude sur le sujet en ce début de 2eme mandat ?

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traveller le 12/11/2026 à 08:02

merci Doucet !!!

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Catalan le 12/11/2026 à 08:01

Désormais la violence est totalement décomplexée au niveau national puisque ça fait des années qu il n'y a plus d état avec un show man médiatique qui joue l acteur pour se mettre en scène la seule chose qui l intéresse, LUI .Au niveau local ce n est plus de la gestion, mais de l idéologie , les caméras sont inutiles car c est une atteinte a la liberté. on veut votre bonheur avec des arbres , des vélos, plus de voitures, les villes a la campagnes, les campagnes a la ville, tout le monde est beau, tout le monde est gentil , il est interdit de interdire,,,,,sauf quand tu raisonnes pas comme eux .Problème il y a la réalité et la fiction, les naïfs, et les réalistes et les profiteurs ,,,,,,,et ça donne la chienlit actuelle a cause de politiques soit idéologues soit qui ont toujours dit oui a tout le monde et non a personne, sauf pour mettre de nouvelles taxes. C c'est culturel. Clemenceau disait "Quand on plante un haut fonctionnaire ou un politique ,il pousse une taxe "

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C’est bien de s’en rendre compte le 12/11/2026 à 07:59

Merci aux acteurs qui ont fait cette action
Une élue a découvert ainsi la vie à lyon
Agression, vidéo et urgence
Plus sérieusement, un Bon rétablissement à cette dame qui a du avoir peur

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pie69 le 12/11/2026 à 07:37

Caméras mais aussi amende et une réelle punition ! Prison !!!

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French connection le 12/11/2026 à 07:30

Ce qui veut bien dire que sans caméras Lyon devient invivable, on en est donc soumis à la vidéo surveillance, drôle de vie

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Rlb le 12/11/2026 à 07:23

Trop tard la racaille est bien ancrée, les élus pleurent quand ils sont touchés. Mais ils sont responsables de la situation.
Vos blabla ne serviront à rien.

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Ne pas être dupés... le 12/11/2026 à 07:21

Et que les caméras installées soient opérationnelles et pas factices ou juste pour décorer... Des policiers de Lyon m'ont dit que beaucoup de caméras ne sont pas branchées et reliées au système de vidéosurveillance...
Il y a X caméras en plus à Lyon... Mais combien en fonctionnement réel ???

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La nouvelle France by LFI le 12/11/2026 à 07:09

Et on ne parle pas de l'EPAD attaqué par des racailles près de Saint Etienne ?

Les ordures qui répandent leur idéologie sur la violence légitime sont complices des ces crimes.

Comment peut-on voter pour des pourritures ?

Il faut un cordon sanitaire avec les fachos de LFI.

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Raphy Artaud le 12/11/2026 à 07:04

Le-dan-ger-c'est-l'ex-trême-droite!!!

Dans quelle langue vous le dire?

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Racailles de m... le 12/11/2026 à 06:54
la gangrène a écrit le 12/11/2026 à 06h43

semble gagner du terrain

Correction : la gangrène GAGNE du terrain...

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la gangrène le 12/11/2026 à 06:43

semble gagner du terrain

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HardRockeuse le 12/11/2026 à 06:34

les caméras devraient être installées partit dans tous les arrondissments sans exception. Idem à la Croix Rousse. on les cherche…..

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