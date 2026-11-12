Ce jeudi 12 novembre, les conseillers départementaux du Rhône éliront leur nouveau président. La place se libère parce que Christophe Guilloteau, qui la détenait depuis 2015, a été élu sénateur le 27 septembre avec 612 voix, soit 16,5 % des suffrages des grands électeurs.
Onze ans de présidence départementale contre un retour au Parlement : l'intéressé ne s'en est jamais caché, il visait ce siège depuis le printemps.
Dans la course à sa succession, un nom s'est détaché très tôt. Patrice Verchère, maire de Cours, a officialisé sa candidature début octobre. Son profil est celui d'un professionnel de l'institution : député de la 8e circonscription pendant treize ans, arrivé au Département il y a cinq ans, d'abord comme rapporteur général du budget, puis comme vice-président délégué aux routes. Deux fonctions qui, dans une collectivité dont les compétences se résument pour l'essentiel au social, aux collèges et à la voirie, valent cartes de visite.
Face à lui, l'opposition se cherche... Et pour cause, il n'y en a pas. La majorité départementale compte deux groupes, et aucun élu ne siège en face. La seule incertitude venait d'un autre vice-président, le maire de Genas Daniel Valéro, qui réfléchissait encore début octobre à se présenter, mais qui a finalement renoncé.
Depuis, Patrice Verchère a entrepris de rencontrer un par un ses collègues, méthode éprouvée pour transformer une candidature en évidence.
Parler à tout le monde, surtout à droite
Reste un angle que les comptes rendus feutrés de l'assemblée départementale évacuent : la position de Patrice Verchère sur la frontière entre la droite et le Rassemblement national.
Dans un département où le RN progresse avec la victoire à Thizy-les-Bourgs et l'obtention de la 8e circo, celle de Verchère, la question n'est pas anecdotique. Elle le sera encore moins en 2028, date des prochaines élections départementales, qui se tiendront à un an de distance des municipales suivantes et dans un paysage recomposé par la présidentielle.
Si Patrice Verchère l'emporte ce jeudi - ce qui ne fait aucun doute, il devra abandonner son mandat de maire de Cours, le cumul lui étant interdit. Il a déjà dit vouloir rester élu dans sa commune, probablement comme adjoint, une façon de ne pas couper le fil avec le Beaujolais vert, où s'est construite toute sa carrière.
Un président élu sans opposition, dans une collectivité que peu de Rhodaniens savent distinguer de la Métropole : l'élection du 12 novembre ne fera pas la une. Elle décidera pourtant de qui pilote les collèges, les routes et l'action sociale pour les deux années qui viennent.
Le poste doit être alléchant? c'est combien la rénumération ?Signaler Répondre
Tiens future primaire à droite fin janvier? quel est l'intérêt de s'intéresser à Lisnard s'il valide une primaire dans laquelle on aurait un Attal ancien PS? quel est le point commun entre ses 2 hommes ? A quel moment on arrêtera de prendre les électeurs pour des imbéciles?
Sitôt que Lisnard se déclare favorable à ce type de primaire, j'arrête de l'écouter car il se reniera totalement.
Là j'ai rayé Retailleau de la liste car franchement c'est la même chose on peut pas avoir un Retailleau et un Attal dans une même liste c'est incompatible.
Mais bon Retailleau au final ce n'est pas spécialement un homme de convictions, il était à une époque plutôt conservateur souverainiste il est passé maintenant libéral pro-européen. Il a fait partie des "chapeaux à plumes" qui ont fait le forcing pour virer Ciotti et mettre les LR au service de Macron en 2024 (la bande à Larcher).
Ils vont pondre quoi? un programme fourre tout clientéliste qu'ils n'appliqueront pas comme d'habitude. Qu'on vienne pas dire que le fameux "parti unique" n'existait pas.
Puis le plus comique, réflexion de la semaine. Vous avez une masse média qui roule pour JLM: Libé, L'Huma, Le Monde, un peu le service public... donc le but de cette masse média est de ne pas voir arriver de candidat de droite qui pourrait priver JLM de 2ème tour. Forcément quand vous lisez des articles dans ses papiers il faut garder cela en tête car OUI le journalisme est bien un journalisme politiquement engagé. Voir ce que diront les médias Pigasse cela donnera une orientation car leur but est de faire perdre ce camps politique.
Espérons que ce monsieur saura enfin intégrer des aménagements cyclables le long des routes départementales, un sujet malheureusement négligé par l'élu sortant.Signaler Répondre
Les postes... la seule et unique préoccupation de ses gens.Signaler Répondre
L'intérêt général, la sécurité et sûreté publique, ils s'en foutent.
Juste faire le constat