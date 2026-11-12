Ce jeudi 12 novembre, les conseillers départementaux du Rhône éliront leur nouveau président. La place se libère parce que Christophe Guilloteau, qui la détenait depuis 2015, a été élu sénateur le 27 septembre avec 612 voix, soit 16,5 % des suffrages des grands électeurs.

Onze ans de présidence départementale contre un retour au Parlement : l'intéressé ne s'en est jamais caché, il visait ce siège depuis le printemps.

Dans la course à sa succession, un nom s'est détaché très tôt. Patrice Verchère, maire de Cours, a officialisé sa candidature début octobre. Son profil est celui d'un professionnel de l'institution : député de la 8e circonscription pendant treize ans, arrivé au Département il y a cinq ans, d'abord comme rapporteur général du budget, puis comme vice-président délégué aux routes. Deux fonctions qui, dans une collectivité dont les compétences se résument pour l'essentiel au social, aux collèges et à la voirie, valent cartes de visite.

Face à lui, l'opposition se cherche... Et pour cause, il n'y en a pas. La majorité départementale compte deux groupes, et aucun élu ne siège en face. La seule incertitude venait d'un autre vice-président, le maire de Genas Daniel Valéro, qui réfléchissait encore début octobre à se présenter, mais qui a finalement renoncé.

Depuis, Patrice Verchère a entrepris de rencontrer un par un ses collègues, méthode éprouvée pour transformer une candidature en évidence.

Parler à tout le monde, surtout à droite

Reste un angle que les comptes rendus feutrés de l'assemblée départementale évacuent : la position de Patrice Verchère sur la frontière entre la droite et le Rassemblement national.

Dans un département où le RN progresse avec la victoire à Thizy-les-Bourgs et l'obtention de la 8e circo, celle de Verchère, la question n'est pas anecdotique. Elle le sera encore moins en 2028, date des prochaines élections départementales, qui se tiendront à un an de distance des municipales suivantes et dans un paysage recomposé par la présidentielle.

Si Patrice Verchère l'emporte ce jeudi - ce qui ne fait aucun doute, il devra abandonner son mandat de maire de Cours, le cumul lui étant interdit. Il a déjà dit vouloir rester élu dans sa commune, probablement comme adjoint, une façon de ne pas couper le fil avec le Beaujolais vert, où s'est construite toute sa carrière.

Un président élu sans opposition, dans une collectivité que peu de Rhodaniens savent distinguer de la Métropole : l'élection du 12 novembre ne fera pas la une. Elle décidera pourtant de qui pilote les collèges, les routes et l'action sociale pour les deux années qui viennent.