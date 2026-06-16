Rhône : le Département déploie du "lait de chaux" sur les routes face aux fortes chaleurs

Face à l’épisode de fortes chaleurs annoncé, le Département du Rhône anticipe les effets de la canicule sur son réseau routier. La collectivité annonce le lancement d’une opération de traitement au lait de chaux, destinée à préserver les chaussées les plus sensibles aux températures extrêmes.

Le Département explique que certaines routes gravillonnées sont particulièrement vulnérables lors des épisodes de chaleur.

Lorsque les températures grimpent fortement, le bitume se ramollit, provoquant la remontée à la surface du liant contenu dans la chaussée. Un phénomène appelé "ressuage", qui peut entraîner l’arrachement de gravillons et rendre certaines portions de route plus dangereuses pour les automobilistes.

Une technique utilisée depuis 2022

Pour limiter ces dégradations, le Département utilise depuis 2022 une méthode présentée comme innovante : l’épandage de lait de chaux.

Il s’agit d’un mélange composé de chaux éteinte diluée dans l’eau, décrit comme sans danger pour l’environnement, la santé ou la conduite. Une fois appliqué sur la chaussée, le produit sèche et laisse une fine couche protectrice blanc-gris, chargée de réfléchir davantage la chaleur.

Selon le Département, cette technique permettrait d’abaisser la température du sol d’environ 10°C par rapport à une zone non traitée.

L’opération est menée de manière ciblée, principalement sur les sections où des plaques de ressuage ont déjà été observées.

Le traitement est appliqué via des rampes d’aspersion, afin de couvrir uniformément les surfaces concernées. Son efficacité durerait environ deux semaines, sauf en cas de fortes pluies, précise le Département.

Depuis l’adoption du dispositif, plusieurs dizaines de kilomètres de routes départementales ont déjà été traitées, notamment sur des portions particulièrement exposées aux effets de la chaleur estivale.