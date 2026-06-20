Rhône : le Département renforce son soutien à l’agriculture face à la crise

Le Département du Rhône entend accentuer son soutien au monde agricole.

À l’occasion de la séance publique du 19 juin, l’assemblée départementale a validé un avenant à la convention conclue avec la Chambre d’agriculture du Rhône, accordant une enveloppe complémentaire de 50 000 euros. Cette somme s’ajoute aux 554 850 euros déjà votés en avril dernier.

La collectivité justifie cette décision par les difficultés rencontrées par les exploitants agricoles dans un contexte marqué par la répétition des crises climatiques et économiques.

Le Département estime que soutenir l’agriculture permet à la fois de préserver l’emploi et l’activité en milieu rural, de garantir une alimentation locale de qualité, notamment pour les collèges, et de renforcer la résilience des territoires.

Deux projets prioritaires

Cette aide supplémentaire permettra à la Chambre d’agriculture de renforcer son accompagnement sur deux dossiers jugés stratégiques :

• le Projet Alimentaire Territorial (PAT) Rhône+Alim ;

• la Stratégie Eau et Rhône, dans son volet agricole.

Le Département explique répondre ainsi à une demande formulée par la Chambre d’agriculture afin d’intensifier certaines actions de terrain.

Parmi les autres dossiers examinés figure également l’avenir de l’abattoir de Saint-Romain-de-Popey, dernier équipement de ce type dans le Rhône.

Confrontée à des difficultés financières, la Société d’exploitation de la coopérative de l’abattoir de Tarare (SECAT) travaille à la création d’une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), dont le projet doit être examiné par le tribunal de commerce le 9 juillet prochain.

Le Département a décidé de participer au financement des études juridiques et techniques nécessaires à cette reprise à hauteur de 5 000 euros. Il prévoit également d’entrer au capital de la future SCIC, dans la limite de 50 000 euros, aux côtés des agriculteurs, de la Chambre d’agriculture et des collectivités locales.

Pour la collectivité, le maintien de cet abattoir est un enjeu majeur pour soutenir les exploitations agricoles locales et favoriser le développement des circuits courts sur le territoire rhodanien.