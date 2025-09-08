Avantage-retraite des pompiers volontaires : Christophe Guilloteau s’oppose à une remise en cause

Créée pour fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires, la Nouvelle Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance (NPFR) fait débat au niveau national. Revalorisé par la loi Matras de 2021, ce dispositif indemnitaire permet aux volontaires de toucher, à partir de 15 années de service, une allocation annuelle non imposable.

Mais son coût, estimé à 42 millions d’euros aujourd’hui contre 175 millions d’ici 2040, inquiète les pouvoirs publics qui cherchent des économies.

Alors que le gouvernement cherche à contenir les dépenses, les organisations de pompiers et plusieurs élus dénoncent une attaque contre le volontariat.

L’union départementale des sapeurs-pompiers du Rhône rappelle que : "200 000 volontaires = 80 % des effectifs. Les SPV sont les piliers de la sécurité civile. Sans eux, pas de maillage territorial. Sans eux, pas de secours quotidiens."

Dans un communiqué, Christophe Guilloteau, président du Département du Rhône et du Conseil National des sapeurs-pompiers volontaires, s’oppose fermement à toute révision du dispositif. "Il n'est pas admissible de réviser ce dispositif pour des raisons économiques," écrit-il. Il précise que : "Ce régime indemnitaire constitue un des leviers de fidélisation du volontariat et de reconnaissance de leur engagement."

Pour l’élu, "agir contre le volontariat, c’est agir contre l’efficacité de nos services de secours."