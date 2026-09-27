Sénatoriales dans le Rhône : Sébastien Michel en tête, la gauche perd un siège à cause de Bruno Bernard

Le scrutin sénatorial a livré son verdict dans le Rhône, où sept sièges étaient à pourvoir à la représentation proportionnelle parmi dix listes. Le Sénat recensait 3 817 grands électeurs appelés à participer au vote.
La liste "Union républicaine pour le Rhône et la Métropole", menée par le maire LR d'Ecully Sébastien Michel, arrive en tête avec 641 voix, soit 17,29%. Elle obtient deux sièges.
Sébastien Michel est donc élu au Sénat, tout comme Catherine Di Folco, sénatrice sortante et deuxième candidate de sa liste.
Thomas Dossus conserve son siège
À seulement 16 voix derrière, la liste d’union de la gauche "Agir pour le Rhône" de Thomas Dossus recueille 625 suffrages, soit 16,86%, et décroche un siège.
Le sénateur écologiste sortant est ainsi réélu. Il conduisait une liste d'union avec le PS.
Le président du Département du Rhône Christophe Guilloteau arrive juste derrière avec 612 voix et 16,5%. Sa liste divers droite "La voix des territoires - Rhône et Métropole Unis" obtient elle aussi un siège.
Bernard Fialaire et Gabriel Amard élus
Avec 411 voix, soit 11,08%, Bernard Fialaire décroche également un siège avec sa liste "Avec les élus du Rhône et de la Métropole de Lyon". Le sénateur centriste sortant conserve donc son mandat.
Autre élu de la soirée : Gabriel Amard. La liste portée par La France insoumise et Génération.s recueille 374 voix, soit 10,09%, suffisamment pour obtenir un siège. La candidature du député de Villeurbanne permet à LFI d'obtenir un siège, dans la lignée de ses succès électoraux aux municipales.
Enfin, Serge Bérard obtient 325 voix, soit 8,76%, et décroche le dernier siège avec sa liste divers droite "Une Nouvelle Energie pour le Rhône", le parti de David Lisnard.
Bruno Bernard n’obtient pas de siège
La liste conduite par Bruno Bernard recueille 299 voix, soit 8,31%, mais n’obtient aucun élu. L’ancien président de la Métropole de Lyon, qui aura tout perdu en 2026, avait présenté une liste dissidente de celle de Thomas Dossus.
Suivent Laurent Primault avec 231 voix (6,23%), Paul Vidal avec 160 voix (4,31%) et Maurice Iacovella avec 21 voix (0,57%). Aucun de ces trois candidats n’obtient de siège.
Pour Paul Vidal, ce résultat signifie la perte du mandat sénatorial qu’il exerçait depuis le 23 juillet, après avoir remplacé François-Noël Buffet à la suite de sa démission.
Les sept sièges du Rhône reviennent donc à Sébastien Michel, Catherine Di Folco, Thomas Dossus, Christophe Guilloteau, Bernard Fialaire, Gabriel Amard et Serge Bérard.
BB s’est voulu vengeur. Son seul titre de gloire est d’avoir barré la route a Mme Geoffroy, reconnue jusqu’au delà de son camp comme une élue remarquable … Piètre ambition, à sa mesure de petit monsieur mesquin et rageux, qui du même coup a fait perdre un siège à gauche. Bravo le BB !Signaler Répondre
Bruno Bobard aura au moins réussi une chose ; mettre le bazar dans ces électionsSignaler Répondre
Dommage que le gros Dossus puisse continuer à s'engraisser à la cantine du Sénat
Et je ne vous parle pas de beau papa qui va dire...on a gagné. Attention aux prochaines élections...allons voter. Qu il pleuve. vent, ou neige.Signaler Répondre
Le Gendre, qui veut taxer ceux qui travaillent, va pouvoir améliorer son train de vie aux frais de la princesse ….Signaler Répondre
je ne comprends pas cette haine contre Hélène GeoffroySignaler Répondre
il fallait absolument qu'elle ne soit pas élue.
En fait, le PS n'a plus de Sénateur dans le Rhône et il continue son déclin
La peste LFI continue son chemin et a recruté bien au-delà de ses grands électeurs déclarés. Et ça, c’est la plus mauvaise nouvelle du jour et la plus inquiétante.Signaler Répondre
Trop content. BERNARD ex president metropole DEHORS. KOHLHASS ex en charge des mobilités DEHORS. LES Taxis remercient les grands électeurs......Signaler Répondre
Hoooo La Belle Hélène !!!!!!!Signaler Répondre
BATTUE .
Bon débarras au vu de la panique menée dans le Rhône.
Berdellassions de sa Fédération & Métropole .
Qui sème ....récolte dit on .
Un sénateur LFI, quelle honte, le Rhône dans le caniveau.Signaler Répondre
Elle se finit avec Amard le gendre sénateur, la France décadente...Signaler Répondre
Et le Nanard qui va encore être plus mal vu pour avoir fait perdre un siège à la gauche ;-)
LFI avec un sénateur dans le Rhône, ca promet pour les législativesSignaler Répondre
La liste de Fialaire qu'un seul élu: les maires centristes ont retourné une fois de plus leurs vestes, vielle rancune de 2020, ces girouettes après avoir daubés sur les LR pendant 6 ans vont leurs cirer les pompes pendants 7 ans, surtout dans l'ouest Lyonnais....dommage pour Blandine Brocard
Hélène Geoffroy n'est donc pas élue ... c'est le principal !Signaler Répondre
Bruno Bernard a donc a moitié gagné son pari risqué ... et l'élection d'un candidat LFI au Sénat est une bonne nouvelle !
heureusement…Signaler Répondre
Le PS disparait encore et encore.Signaler Répondre
Quelle misère , ce parti !!!
L'opération pour recaser Hélène Geoffroy a échoué.Elle va pouvoir laisser la place
Monsieur gendre élu au Sénat, il va avoir les chevilles qui gonflent.Signaler Répondre
C est ce qui se murmure vu qu il a perdu et a fait bien suer tous ses copains.Signaler Répondre
Quelle haine voue t il donc à Hélène G pour y être aĺlé
Bon, lui, après avoir fait rentrer ratp à Lyon, soit il y bosse , soit il va désamienter tout ce qui va se présenter dans les années à venir lors de travaux
Encore une claque pour le Bernard . C'est balot...Signaler Répondre
Amard élu !! à force de tout tenter il arrive à passer la porte …..Signaler Répondre
Le sénat .... c'est ce qui a perdu la grande Rome en son temps.Signaler Répondre
Et c'est encore le senat qui causera la perte de notre pays, à bloquer tous les textes de lois émanants de l'assemblée nationale.
Il faut dissoudre et supprimer le sénat, ce sera autant d'économie.
Ce soir, 50% des sénateurs LFI sont issus de la famille de Mélenchon.Signaler Répondre
Encore une bonne journée pour rappeler qu’il faut supprimer le SénatSignaler Répondre
le sénat n’a aucune utilité dans la démocratie si il faut trouver des économies il faut commencer par fermer le sénat de l’argent gaspilléSignaler Répondre
Délire de démocratie, incompréhensible et injuste, que ce ne soit pas nous le peuple qui votons pour nos représentants au sein du Sénat !Signaler Répondre
Le Sénat n’a jamais autant joué son rôle de stabilisation de la vie politique depuis …15 ans. Avec les hordes, aux 2 extrémités, de bras cassés “élus” à l’assemblée nationale, et la cohorte de valets, aux centres, hors sol, aux ordres de l’apprenti sorcier de l’Elyssée. Donc, si le Sénat tombe notre, mon pays cessera d’être. Et ils passeront à autre chose. Mais là, soyez certains d’avoir de quoi tenir quelques semaines ou mois car nos chères élites auront été exfiltrées et nous, vous, nous seront retournés aux temps de la Rome antique et des invasions barbares. Et bon dimanche à tous.Signaler Répondre
Surtout que c'est Larcher qui remplace le président s'il a un problème...Signaler Répondre
Sérieusement "Larcher" à la tête du pays ;-)
Comme dans les autres démocratie c'est le 1er ministre qui prend la relève pas quelqu'un qui ne pense qu'à bouffer et avoir des fauteuils au Sénat à 26 000 €/pièce.
https://rmc.bfmtv.com/actualites/politique/frais-des-senateurs-gerard-larcher-justifie-la-hausse-de-700-euros-par-les-jo-2024_AV-202402150339.html
...mais qui aura le Dossus ?( de notre Dame)Signaler Répondre
Qui va remporter un bon plat de lentilles ?Signaler Répondre
Il n'y a pas que le scrutin qui est éclaté 😂Signaler Répondre
En sommes vous êtes pour que le citoyen s'autogère ? Bon courage 😉Signaler Répondre
D'accord avec Marie de Lyon.Signaler Répondre
Inscription pour l’ephad...seul ephad qui vous paye gracementSignaler Répondre
Sébastien Michel est associé à la sénatrice sortante Catherine Di Folco ancienne maire de Messimy.Signaler Répondre
Christophe Guilloteau est associé à Laurence Fautra maire de Décines.
Juste histoire de rétablir un même niveau de détail dans cet article…. pour le moins déséquilibré….
Payer des impôts pour des absents au sénat et à l'assemblée nationale !!! Argent foutu en l'airSignaler Répondre
Il y en a qui tueraient père et mère pour avoir un poste dans ce Sanatorium...Signaler Répondre
Le Nanard qui ne se présente pas sous l'étiquette écolo en est la preuve.
La "Famille" a tout prévu pour se répartir les postes pas d'inquiétude le "Parrain" Larcher est aux manettes dans l'ombre comme d'habitude.Signaler Répondre
Le Sénat n'est plus adapté à la situation politique actuelle : avec les institutions européennes et le mode de scrutin indirect, il est devenu inutile et couteux aux contribuables et ne sert qu'à donner une bonne planque aux ''politiciens -copains ''(pour tous les partis) avec de nombreux avantages.Signaler Répondre
A supprimer donc tout comme le CESER afin de faire des économies budgétaires aux contribuables.