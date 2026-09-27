Sénatoriales dans le Rhône : Sébastien Michel en tête, la gauche perd un siège à cause de Bruno Bernard

Le scrutin sénatorial a livré son verdict dans le Rhône, où sept sièges étaient à pourvoir à la représentation proportionnelle parmi dix listes. Le Sénat recensait 3 817 grands électeurs appelés à participer au vote.

La liste "Union républicaine pour le Rhône et la Métropole", menée par le maire LR d'Ecully Sébastien Michel, arrive en tête avec 641 voix, soit 17,29%. Elle obtient deux sièges.

Sébastien Michel est donc élu au Sénat, tout comme Catherine Di Folco, sénatrice sortante et deuxième candidate de sa liste.

Thomas Dossus conserve son siège

À seulement 16 voix derrière, la liste d’union de la gauche "Agir pour le Rhône" de Thomas Dossus recueille 625 suffrages, soit 16,86%, et décroche un siège.

Le sénateur écologiste sortant est ainsi réélu. Il conduisait une liste d'union avec le PS.

Le président du Département du Rhône Christophe Guilloteau arrive juste derrière avec 612 voix et 16,5%. Sa liste divers droite "La voix des territoires - Rhône et Métropole Unis" obtient elle aussi un siège.

Bernard Fialaire et Gabriel Amard élus

Avec 411 voix, soit 11,08%, Bernard Fialaire décroche également un siège avec sa liste "Avec les élus du Rhône et de la Métropole de Lyon". Le sénateur centriste sortant conserve donc son mandat.

Autre élu de la soirée : Gabriel Amard. La liste portée par La France insoumise et Génération.s recueille 374 voix, soit 10,09%, suffisamment pour obtenir un siège. La candidature du député de Villeurbanne permet à LFI d'obtenir un siège, dans la lignée de ses succès électoraux aux municipales.

Enfin, Serge Bérard obtient 325 voix, soit 8,76%, et décroche le dernier siège avec sa liste divers droite "Une Nouvelle Energie pour le Rhône", le parti de David Lisnard.

Bruno Bernard n’obtient pas de siège

La liste conduite par Bruno Bernard recueille 299 voix, soit 8,31%, mais n’obtient aucun élu. L’ancien président de la Métropole de Lyon, qui aura tout perdu en 2026, avait présenté une liste dissidente de celle de Thomas Dossus.

Suivent Laurent Primault avec 231 voix (6,23%), Paul Vidal avec 160 voix (4,31%) et Maurice Iacovella avec 21 voix (0,57%). Aucun de ces trois candidats n’obtient de siège.

Pour Paul Vidal, ce résultat signifie la perte du mandat sénatorial qu’il exerçait depuis le 23 juillet, après avoir remplacé François-Noël Buffet à la suite de sa démission.

Les sept sièges du Rhône reviennent donc à Sébastien Michel, Catherine Di Folco, Thomas Dossus, Christophe Guilloteau, Bernard Fialaire, Gabriel Amard et Serge Bérard.