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Sénatoriales dans le Rhône : Sébastien Michel en tête, la gauche perd un siège à cause de Bruno Bernard

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Sénatoriales dans le Rhône : Sébastien Michel en tête, la gauche perd un siège à cause de Bruno Bernard

Les résultats des élections sénatoriales sont tombés ce dimanche 27 septembre dans le Rhône. La liste conduite par Sébastien Michel arrive en tête avec 641 voix et décroche deux sièges. La gauche perd un siège.

Le scrutin sénatorial a livré son verdict dans le Rhône, où sept sièges étaient à pourvoir à la représentation proportionnelle parmi dix listes. Le Sénat recensait 3 817 grands électeurs appelés à participer au vote.

La liste "Union républicaine pour le Rhône et la Métropole", menée par le maire LR d'Ecully Sébastien Michel, arrive en tête avec 641 voix, soit 17,29%. Elle obtient deux sièges.

Sébastien Michel est donc élu au Sénat, tout comme Catherine Di Folco, sénatrice sortante et deuxième candidate de sa liste.

Thomas Dossus conserve son siège

À seulement 16 voix derrière, la liste d’union de la gauche "Agir pour le Rhône" de Thomas Dossus recueille 625 suffrages, soit 16,86%, et décroche un siège.

Le sénateur écologiste sortant est ainsi réélu. Il conduisait une liste d'union avec le PS.

Le président du Département du Rhône Christophe Guilloteau arrive juste derrière avec 612 voix et 16,5%. Sa liste divers droite "La voix des territoires - Rhône et Métropole Unis" obtient elle aussi un siège.

Bernard Fialaire et Gabriel Amard élus

Avec 411 voix, soit 11,08%, Bernard Fialaire décroche également un siège avec sa liste "Avec les élus du Rhône et de la Métropole de Lyon". Le sénateur centriste sortant conserve donc son mandat.

Autre élu de la soirée : Gabriel Amard. La liste portée par La France insoumise et Génération.s recueille 374 voix, soit 10,09%, suffisamment pour obtenir un siège. La candidature du député de Villeurbanne permet à LFI d'obtenir un siège, dans la lignée de ses succès électoraux aux municipales.

Enfin, Serge Bérard obtient 325 voix, soit 8,76%, et décroche le dernier siège avec sa liste divers droite "Une Nouvelle Energie pour le Rhône", le parti de David Lisnard.

Bruno Bernard n’obtient pas de siège

La liste conduite par Bruno Bernard recueille 299 voix, soit 8,31%, mais n’obtient aucun élu. L’ancien président de la Métropole de Lyon, qui aura tout perdu en 2026, avait présenté une liste dissidente de celle de Thomas Dossus. 

Suivent Laurent Primault avec 231 voix (6,23%), Paul Vidal avec 160 voix (4,31%) et Maurice Iacovella avec 21 voix (0,57%). Aucun de ces trois candidats n’obtient de siège.

Pour Paul Vidal, ce résultat signifie la perte du mandat sénatorial qu’il exerçait depuis le 23 juillet, après avoir remplacé François-Noël Buffet à la suite de sa démission.

Les sept sièges du Rhône reviennent donc à Sébastien Michel, Catherine Di Folco, Thomas Dossus, Christophe Guilloteau, Bernard Fialaire, Gabriel Amard et Serge Bérard.

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Sébastien Michel

Christophe Guilloteau

Thomas Dossus

Gabriel Amard

Serge Berard

Bernard Fialaire

catherine di folco

36 commentaires
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on a les victoires qu’on peut le 28/09/2026 à 12:22
NoAULAS a écrit le 27/09/2026 à 21h55

Hoooo La Belle Hélène !!!!!!!
BATTUE .
Bon débarras au vu de la panique menée dans le Rhône.
Berdellassions de sa Fédération & Métropole .
Qui sème ....récolte dit on .

BB s’est voulu vengeur. Son seul titre de gloire est d’avoir barré la route a Mme Geoffroy, reconnue jusqu’au delà de son camp comme une élue remarquable … Piètre ambition, à sa mesure de petit monsieur mesquin et rageux, qui du même coup a fait perdre un siège à gauche. Bravo le BB !

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C'est nah et pis c'est tout le 28/09/2026 à 11:28

Bruno Bobard aura au moins réussi une chose ; mettre le bazar dans ces élections
Dommage que le gros Dossus puisse continuer à s'engraisser à la cantine du Sénat

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Linette le 28/09/2026 à 05:29
raslebol69 a écrit le 27/09/2026 à 21h19

Monsieur gendre élu au Sénat, il va avoir les chevilles qui gonflent.

Et je ne vous parle pas de beau papa qui va dire...on a gagné. Attention aux prochaines élections...allons voter. Qu il pleuve. vent, ou neige.

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Plus belle la vir le 27/09/2026 à 23:42
La honte a écrit le 27/09/2026 à 21h48

Un sénateur LFI, quelle honte, le Rhône dans le caniveau.

Le Gendre, qui veut taxer ceux qui travaillent, va pouvoir améliorer son train de vie aux frais de la princesse ….

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bon le 27/09/2026 à 22:35

je ne comprends pas cette haine contre Hélène Geoffroy
il fallait absolument qu'elle ne soit pas élue.
En fait, le PS n'a plus de Sénateur dans le Rhône et il continue son déclin

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spacelex le 27/09/2026 à 22:34

La peste LFI continue son chemin et a recruté bien au-delà de ses grands électeurs déclarés. Et ça, c’est la plus mauvaise nouvelle du jour et la plus inquiétante.

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J'allucine le 27/09/2026 à 22:16

Trop content. BERNARD ex president metropole DEHORS. KOHLHASS ex en charge des mobilités DEHORS. LES Taxis remercient les grands électeurs......

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NoAULAS le 27/09/2026 à 21:55

Hoooo La Belle Hélène !!!!!!!
BATTUE .
Bon débarras au vu de la panique menée dans le Rhône.
Berdellassions de sa Fédération & Métropole .
Qui sème ....récolte dit on .

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La honte le 27/09/2026 à 21:48

Un sénateur LFI, quelle honte, le Rhône dans le caniveau.

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Ex Précisions le 27/09/2026 à 21:40
bonnne journee a écrit le 27/09/2026 à 17h17

Encore une bonne journée pour rappeler qu’il faut supprimer le Sénat

Elle se finit avec Amard le gendre sénateur, la France décadente...
Et le Nanard qui va encore être plus mal vu pour avoir fait perdre un siège à la gauche ;-)

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le fait politique le 27/09/2026 à 21:29

LFI avec un sénateur dans le Rhône, ca promet pour les législatives

La liste de Fialaire qu'un seul élu: les maires centristes ont retourné une fois de plus leurs vestes, vielle rancune de 2020, ces girouettes après avoir daubés sur les LR pendant 6 ans vont leurs cirer les pompes pendants 7 ans, surtout dans l'ouest Lyonnais....dommage pour Blandine Brocard

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juanpaolodelyon le 27/09/2026 à 21:26

Hélène Geoffroy n'est donc pas élue ... c'est le principal !
Bruno Bernard a donc a moitié gagné son pari risqué ... et l'élection d'un candidat LFI au Sénat est une bonne nouvelle !

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teddydmontreal le 27/09/2026 à 21:24
CQQFD69! a écrit le 27/09/2026 à 15h28

Délire de démocratie, incompréhensible et injuste, que ce ne soit pas nous le peuple qui votons pour nos représentants au sein du Sénat !

heureusement…

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boboland le 27/09/2026 à 21:19

Le PS disparait encore et encore.
Quelle misère , ce parti !!!
L'opération pour recaser Hélène Geoffroy a échoué.Elle va pouvoir laisser la place

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raslebol69 le 27/09/2026 à 21:19

Monsieur gendre élu au Sénat, il va avoir les chevilles qui gonflent.

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B Bernard embauché à la RATP le 27/09/2026 à 21:01

C est ce qui se murmure vu qu il a perdu et a fait bien suer tous ses copains.
Quelle haine voue t il donc à Hélène G pour y être aĺlé
Bon, lui, après avoir fait rentrer ratp à Lyon, soit il y bosse , soit il va désamienter tout ce qui va se présenter dans les années à venir lors de travaux

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Looser B le 27/09/2026 à 20:59

Encore une claque pour le Bernard . C'est balot...

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j y crois pas ! le 27/09/2026 à 20:57

Amard élu !! à force de tout tenter il arrive à passer la porte …..

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delyon. le 27/09/2026 à 20:56

Le sénat .... c'est ce qui a perdu la grande Rome en son temps.
Et c'est encore le senat qui causera la perte de notre pays, à bloquer tous les textes de lois émanants de l'assemblée nationale.
Il faut dissoudre et supprimer le sénat, ce sera autant d'économie.

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Melenchontriste le 27/09/2026 à 20:56

Ce soir, 50% des sénateurs LFI sont issus de la famille de Mélenchon.

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bonnne journee le 27/09/2026 à 17:17

Encore une bonne journée pour rappeler qu’il faut supprimer le Sénat

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aucun utilité le 27/09/2026 à 15:31

le sénat n’a aucune utilité dans la démocratie si il faut trouver des économies il faut commencer par fermer le sénat de l’argent gaspillé

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CQQFD69! le 27/09/2026 à 15:28

Délire de démocratie, incompréhensible et injuste, que ce ne soit pas nous le peuple qui votons pour nos représentants au sein du Sénat !

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spacelex le 27/09/2026 à 14:27
Marie de Lyon a écrit le 27/09/2026 à 07h36

Le Sénat n'est plus adapté à la situation politique actuelle : avec les institutions européennes et le mode de scrutin indirect, il est devenu inutile et couteux aux contribuables et ne sert qu'à donner une bonne planque aux ''politiciens -copains ''(pour tous les partis) avec de nombreux avantages.

A supprimer donc tout comme le CESER afin de faire des économies budgétaires aux contribuables.

Le Sénat n’a jamais autant joué son rôle de stabilisation de la vie politique depuis …15 ans. Avec les hordes, aux 2 extrémités, de bras cassés “élus” à l’assemblée nationale, et la cohorte de valets, aux centres, hors sol, aux ordres de l’apprenti sorcier de l’Elyssée. Donc, si le Sénat tombe notre, mon pays cessera d’être. Et ils passeront à autre chose. Mais là, soyez certains d’avoir de quoi tenir quelques semaines ou mois car nos chères élites auront été exfiltrées et nous, vous, nous seront retournés aux temps de la Rome antique et des invasions barbares. Et bon dimanche à tous.

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Ex Précisions le 27/09/2026 à 12:32
Marie de Lyon a écrit le 27/09/2026 à 07h36

Le Sénat n'est plus adapté à la situation politique actuelle : avec les institutions européennes et le mode de scrutin indirect, il est devenu inutile et couteux aux contribuables et ne sert qu'à donner une bonne planque aux ''politiciens -copains ''(pour tous les partis) avec de nombreux avantages.

A supprimer donc tout comme le CESER afin de faire des économies budgétaires aux contribuables.

Surtout que c'est Larcher qui remplace le président s'il a un problème...
Sérieusement "Larcher" à la tête du pays ;-)
Comme dans les autres démocratie c'est le 1er ministre qui prend la relève pas quelqu'un qui ne pense qu'à bouffer et avoir des fauteuils au Sénat à 26 000 €/pièce.
https://rmc.bfmtv.com/actualites/politique/frais-des-senateurs-gerard-larcher-justifie-la-hausse-de-700-euros-par-les-jo-2024_AV-202402150339.html

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Une seule question le 27/09/2026 à 12:22

...mais qui aura le Dossus ?( de notre Dame)

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La gamelle le 27/09/2026 à 11:30

Qui va remporter un bon plat de lentilles ?

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Kassos le 27/09/2026 à 11:29

Il n'y a pas que le scrutin qui est éclaté 😂

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Rigolo le 27/09/2026 à 10:22
Marie de Lyon a écrit le 27/09/2026 à 07h36

Le Sénat n'est plus adapté à la situation politique actuelle : avec les institutions européennes et le mode de scrutin indirect, il est devenu inutile et couteux aux contribuables et ne sert qu'à donner une bonne planque aux ''politiciens -copains ''(pour tous les partis) avec de nombreux avantages.

A supprimer donc tout comme le CESER afin de faire des économies budgétaires aux contribuables.

En sommes vous êtes pour que le citoyen s'autogère ? Bon courage 😉

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91Dolores83 le 27/09/2026 à 09:20

D'accord avec Marie de Lyon.

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Corsica3333 le 27/09/2026 à 09:12

Inscription pour l’ephad...seul ephad qui vous paye gracement

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spacelex le 27/09/2026 à 08:56

Sébastien Michel est associé à la sénatrice sortante Catherine Di Folco ancienne maire de Messimy.
Christophe Guilloteau est associé à Laurence Fautra maire de Décines.
Juste histoire de rétablir un même niveau de détail dans cet article…. pour le moins déséquilibré….

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hye le 27/09/2026 à 08:15

Payer des impôts pour des absents au sénat et à l'assemblée nationale !!! Argent foutu en l'air

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Ex Précisions le 27/09/2026 à 07:43

Il y en a qui tueraient père et mère pour avoir un poste dans ce Sanatorium...
Le Nanard qui ne se présente pas sous l'étiquette écolo en est la preuve.

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Titus69 le 27/09/2026 à 07:42

La "Famille" a tout prévu pour se répartir les postes pas d'inquiétude le "Parrain" Larcher est aux manettes dans l'ombre comme d'habitude.

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Marie de Lyon le 27/09/2026 à 07:36

Le Sénat n'est plus adapté à la situation politique actuelle : avec les institutions européennes et le mode de scrutin indirect, il est devenu inutile et couteux aux contribuables et ne sert qu'à donner une bonne planque aux ''politiciens -copains ''(pour tous les partis) avec de nombreux avantages.

A supprimer donc tout comme le CESER afin de faire des économies budgétaires aux contribuables.

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