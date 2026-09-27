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"L’Appel de Lyon" lancé pour faire de la ville un symbole de fraternité et de non-violence

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"L’Appel de Lyon" lancé pour faire de la ville un symbole de fraternité et de non-violence
Martin Luther King lors de sa venue à Lyon en mars 1966 - DR

À l’occasion d’un hommage à Martin Luther King, l’Institut Français de Civilisation Musulmane a accueilli le lancement de "L’Appel de Lyon". Le texte entend promouvoir la fraternité, la connaissance, le dialogue et la non-violence, avec l’ambition d’en faire à terme un rendez-vous annuel.

Un nouvel appel en faveur du dialogue et de la fraternité est né à Lyon.

Réunis pour la commémoration de la venue de Martin Luther King dans la capitale des Gaules, le Mouvement pour une alternative non-violente et l’Institut Français de Civilisation Musulmane (IFCM) ont présenté ce samedi 26 septembre "L’Appel de Lyon", un texte placé sous le signe de "la fraternité, la connaissance et la non-violence".

Les auteurs veulent prolonger l’héritage du pasteur américain et de celles et ceux qui ont défendu la justice sans recourir à la violence.

"Nous affirmons que le combat de Martin Luther King appartient aujourd’hui au patrimoine moral universel", peut-on lire dans le préambule.

Racisme, antisémitisme et haine antimusulmane rejetés

Le texte affirme "la dignité inaliénable" de chaque être humain, indépendamment de son origine, de sa religion, de ses convictions ou de sa condition.

Il rejette explicitement "toutes les formes de racisme", "toutes les formes d’antisémitisme" et "toutes les formes de haine antimusulmane", mais aussi les discriminations, les exclusions et les violences inspirées par la haine.

Les signataires mettent au contraire en avant la connaissance, la culture, le dialogue et la rencontre comme moyens de combattre les préjugés et les peurs.

Un appel adressé aux institutions, écoles, médias et citoyens

"L’Appel de Lyon" ne s’adresse pas uniquement aux responsables religieux.

Les institutions publiques, collectivités, universités, établissements scolaires, associations, acteurs culturels, médias et citoyens sont invités à "unir leurs efforts" afin de transmettre aux générations futures "le goût du dialogue, du respect mutuel et de l’engagement au service du bien commun".

Le texte formule également un souhait particulier pour Lyon : en faire une ville "où les différences deviennent une richesse", "où la culture rapproche" et "qui refuse toutes les formes de haine".

Vers un rendez-vous annuel à Lyon ?

Les initiateurs ne veulent pas en rester à une simple déclaration. Ils prennent l’engagement de poursuivre le dialogue, d’organiser régulièrement des rencontres et de multiplier les initiatives communes autour de l’héritage de Martin Luther King.

Une ambition est déjà avancée : faire de "L’Appel de Lyon" un rendez-vous annuel consacré à la fraternité, à la connaissance et à la non-violence.

L’objectif serait alors de faire de Lyon "un lieu de référence pour ce dialogue" et de transformer l’hommage rendu à Martin Luther King en une dynamique durable.

Tags :

L'Appel de Lyon

IFCM

21 commentaires
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Josiane le 29/09/2026 à 17:52
josette a écrit le 28/09/2026 à 10h21

Nos politiciens pourront faire ce qu'ils veulent ils n'arriveront jamais a faire cohabiter des peuples qui ne le peuvent pas .

Un peuple?
En quoi les évangélistes.les jeovah.les scientologues etc...font parti d un peuple ou sont profondément laic?
Aucune religion n est laïque ou appartient à un peuple, d ailleurs que signifie peuple?
Tout ça c est du baratin pour endormir le bulbe des petits penseurs
On peut croire en dieu,sans croire en ces dogmes

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QI normal le 28/09/2026 à 18:17
dis donc a écrit le 28/09/2026 à 16h33

Tes éternelles conneries commencent à nous gaver !

Merci.

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dis donc le 28/09/2026 à 16:33
Calahann a écrit le 28/09/2026 à 08h16

@ D'Jacques 20,
Du coup, c'est pas vraiment joli aussi d'observer des " pieuses chrétiennes voilées et en tenue de chasteté " sur la zone de Fourvière ou dans le quartier de la sagesse.

Tes éternelles conneries commencent à nous gaver !

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Lumière le 28/09/2026 à 15:37
Non à l'obscurantisme! a écrit le 28/09/2026 à 09h35

Combattre le racisme, très bien! Mais combattre les religions qui ne veulent pas plier face aux lois de la République laïque, c'est bien aussi!

de quelles lois tu parles? j'ai encore envie d'humilier un raciste qui n'y connait rien.

avant de me répondre comprend ce qu'est un république laique.

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josette le 28/09/2026 à 10:21

Nos politiciens pourront faire ce qu'ils veulent ils n'arriveront jamais a faire cohabiter des peuples qui ne le peuvent pas .

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Non à l'obscurantisme! le 28/09/2026 à 09:35

Combattre le racisme, très bien! Mais combattre les religions qui ne veulent pas plier face aux lois de la République laïque, c'est bien aussi!

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et tu aurais le 28/09/2026 à 09:19
Jacques20 a écrit le 27/09/2026 à 16h24

Le fait que les droits et la dignité des femmes soient gravement bafoués en Iran, en Afghanistan ou en Arabie saoudite est un constat partagé et documenté par les instances internationales et les organisations des droits humains.
Le fait que vous preniez comme pseudo " source d'info " et que vous n'en apportiez aucune me fait bien rire.
Et moi, j'e ne suis pas resté tout le temps en France.

bien faire de ne pas y revenir:tu nous empoisonnes avec tes nombreux pseudos bien pontifiants et tes airs supérieurs

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Allons le 28/09/2026 à 09:17
Kassos a écrit le 28/09/2026 à 06h51

Il n'y aura jamais de paix avec eux. Soit ils s'intègrent soit c'est la violence quotidienne.

Depuis le temps que nos "zelites" nous affirment que l'islam n'est que paix et amour ,( ce qu'on constate tous les jours) vous auriez des doutes ?😂

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c'est celui qui dit qui est le 28/09/2026 à 09:00
Kassos a écrit le 28/09/2026 à 06h51

Il n'y aura jamais de paix avec eux. Soit ils s'intègrent soit c'est la violence quotidienne.

T'as bien raison les immigrés ou descendants d'immigrés qui ne respectent pas les valeurs de la république comme la laicité (coucou jordan) ou qui sont condamnés (coucou éric) sont un danger pour la France.
pourquoi ne s'assimilent ils pas?

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Calahann le 28/09/2026 à 08:16
Jacques20 a écrit le 27/09/2026 à 16h24

Le fait que les droits et la dignité des femmes soient gravement bafoués en Iran, en Afghanistan ou en Arabie saoudite est un constat partagé et documenté par les instances internationales et les organisations des droits humains.
Le fait que vous preniez comme pseudo " source d'info " et que vous n'en apportiez aucune me fait bien rire.
Et moi, j'e ne suis pas resté tout le temps en France.

@ D'Jacques 20,
Du coup, c'est pas vraiment joli aussi d'observer des " pieuses chrétiennes voilées et en tenue de chasteté " sur la zone de Fourvière ou dans le quartier de la sagesse.

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Kassos le 28/09/2026 à 06:51

Il n'y aura jamais de paix avec eux. Soit ils s'intègrent soit c'est la violence quotidienne.

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teddydmontreal le 27/09/2026 à 19:51

et les « violences de haine anti chrétienne » ?

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Jacques20 le 27/09/2026 à 16:24
source d’info a écrit le 27/09/2026 à 15h27

je suis certain vous êtes jamais sorti de la France vous jugement son basé juste se que les médias répètent faite votre propre avis et ne soyez pas le perroquet qui répète tout réfléchir

Le fait que les droits et la dignité des femmes soient gravement bafoués en Iran, en Afghanistan ou en Arabie saoudite est un constat partagé et documenté par les instances internationales et les organisations des droits humains.
Le fait que vous preniez comme pseudo " source d'info " et que vous n'en apportiez aucune me fait bien rire.
Et moi, j'e ne suis pas resté tout le temps en France.

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strogoff le 27/09/2026 à 15:41
Pilou69 a écrit le 27/09/2026 à 14h24

Rien contre le haine anti blanc, anti française ou anti France.. pas étonnant du tout puisque toujours dans un sens !

l'islam et son prosélytisme....

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source d’info le 27/09/2026 à 15:27
spacelex a écrit le 27/09/2026 à 15h20

Et pour la dignité des femmes en Arabie Saoudite? en Afghanistan? J’allais oublier : en Iran ? Sérieusement, ils nous prennent vraiment pour des jambons 🙄.
La tyrannie des associations et des minorités y-en a ras le bol.

je suis certain vous êtes jamais sorti de la France vous jugement son basé juste se que les médias répètent faite votre propre avis et ne soyez pas le perroquet qui répète tout réfléchir

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Ex Précisions le 27/09/2026 à 15:26

Ça veut se laver plus blanc que blanc avant les élections ?
Ça m'étonnerai que dans nos rues ça change quelque chose...

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spacelex le 27/09/2026 à 15:20

Et pour la dignité des femmes en Arabie Saoudite? en Afghanistan? J’allais oublier : en Iran ? Sérieusement, ils nous prennent vraiment pour des jambons 🙄.
La tyrannie des associations et des minorités y-en a ras le bol.

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LOUISE le 27/09/2026 à 14:59
Pilou69 a écrit le 27/09/2026 à 14h24

Rien contre le haine anti blanc, anti française ou anti France.. pas étonnant du tout puisque toujours dans un sens !

Exact! Ils auraient pu faire le tour des religions: antisémitisme:ok, antiislam: ok. Mais le compte n'y est pas...et les autres???!!!

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creux le 27/09/2026 à 14:42

"où les différences deviennent une richesse", c'est que Lyon devient de plus en plus riche et la France également. Encore plus de différence.

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Pilou69 le 27/09/2026 à 14:24

Rien contre le haine anti blanc, anti française ou anti France.. pas étonnant du tout puisque toujours dans un sens !

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oui allez le 27/09/2026 à 14:10

Laissez moi rire , laissez moi rire !

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