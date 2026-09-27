"L’Appel de Lyon" lancé pour faire de la ville un symbole de fraternité et de non-violence

Un nouvel appel en faveur du dialogue et de la fraternité est né à Lyon.

Réunis pour la commémoration de la venue de Martin Luther King dans la capitale des Gaules, le Mouvement pour une alternative non-violente et l’Institut Français de Civilisation Musulmane (IFCM) ont présenté ce samedi 26 septembre "L’Appel de Lyon", un texte placé sous le signe de "la fraternité, la connaissance et la non-violence".

Les auteurs veulent prolonger l’héritage du pasteur américain et de celles et ceux qui ont défendu la justice sans recourir à la violence.

"Nous affirmons que le combat de Martin Luther King appartient aujourd’hui au patrimoine moral universel", peut-on lire dans le préambule.

Racisme, antisémitisme et haine antimusulmane rejetés

Le texte affirme "la dignité inaliénable" de chaque être humain, indépendamment de son origine, de sa religion, de ses convictions ou de sa condition.

Il rejette explicitement "toutes les formes de racisme", "toutes les formes d’antisémitisme" et "toutes les formes de haine antimusulmane", mais aussi les discriminations, les exclusions et les violences inspirées par la haine.

Les signataires mettent au contraire en avant la connaissance, la culture, le dialogue et la rencontre comme moyens de combattre les préjugés et les peurs.

Un appel adressé aux institutions, écoles, médias et citoyens

"L’Appel de Lyon" ne s’adresse pas uniquement aux responsables religieux.

Les institutions publiques, collectivités, universités, établissements scolaires, associations, acteurs culturels, médias et citoyens sont invités à "unir leurs efforts" afin de transmettre aux générations futures "le goût du dialogue, du respect mutuel et de l’engagement au service du bien commun".

Le texte formule également un souhait particulier pour Lyon : en faire une ville "où les différences deviennent une richesse", "où la culture rapproche" et "qui refuse toutes les formes de haine".

Vers un rendez-vous annuel à Lyon ?

Les initiateurs ne veulent pas en rester à une simple déclaration. Ils prennent l’engagement de poursuivre le dialogue, d’organiser régulièrement des rencontres et de multiplier les initiatives communes autour de l’héritage de Martin Luther King.

Une ambition est déjà avancée : faire de "L’Appel de Lyon" un rendez-vous annuel consacré à la fraternité, à la connaissance et à la non-violence.

L’objectif serait alors de faire de Lyon "un lieu de référence pour ce dialogue" et de transformer l’hommage rendu à Martin Luther King en une dynamique durable.