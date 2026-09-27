Rodéos lors d'un mariage à Saint-Priest : 87 verbalisations et près de 11 000 euros d’amendes

Un mariage particulièrement mouvementé ce samedi à Saint-Priest.

Dans un communiqué diffusé après les faits, le maire Gilles Gascon fait état de "comportements particulièrement problématiques" constatés par de nombreux habitants à l’occasion de la célébration.

La police municipale et la police nationale ont alors été mobilisées afin d’intervenir et de relever les infractions des invités qui multipliaient les rodéos à bord de berlines de location, ainsi que les blocages de voies et les concerts de klaxon.

87 verbalisations dressées

Le bilan avancé par l’élu est conséquent : 87 verbalisations, représentant 10 945 euros d’amendes et, selon Gilles Gascon, 242 points de permis retirés.

"À Saint-Priest, les mariages sont les bienvenus, les incivilités et les comportements dangereux, eux, ne le sont pas", réagit Gilles Gascon, qui remercie les policiers municipaux et nationaux mobilisés.

Malgré les menaces qui planent sur la bonne tenue même de la cérémonie dans ces communes de l'Est lyonnais comme Bron ou Saint-Priest, les participants aux mariages dépassent fréquemment les bornes dans le cortège qui les mène à la mairie, provoquant l'intervention des forces de l'ordre.