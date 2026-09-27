Rodéos lors d'un mariage à Saint-Priest : 87 verbalisations et près de 11 000 euros d’amendes

Un mariage particulièrement mouvementé ce samedi à Saint-Priest.
Dans un communiqué diffusé après les faits, le maire Gilles Gascon fait état de "comportements particulièrement problématiques" constatés par de nombreux habitants à l’occasion de la célébration.
La police municipale et la police nationale ont alors été mobilisées afin d’intervenir et de relever les infractions des invités qui multipliaient les rodéos à bord de berlines de location, ainsi que les blocages de voies et les concerts de klaxon.
87 verbalisations dressées
Le bilan avancé par l’élu est conséquent : 87 verbalisations, représentant 10 945 euros d’amendes et, selon Gilles Gascon, 242 points de permis retirés.
"À Saint-Priest, les mariages sont les bienvenus, les incivilités et les comportements dangereux, eux, ne le sont pas", réagit Gilles Gascon, qui remercie les policiers municipaux et nationaux mobilisés.
Malgré les menaces qui planent sur la bonne tenue même de la cérémonie dans ces communes de l'Est lyonnais comme Bron ou Saint-Priest, les participants aux mariages dépassent fréquemment les bornes dans le cortège qui les mène à la mairie, provoquant l'intervention des forces de l'ordre.
Il faut refuser de les marier,ou bien le faire à huis clos,en interdisant les invités.Ca c'est déjà fait!Signaler Répondre
Récemment un Maire a annulé un mariage. Pourquoi vous faites pas pareil? ça va les calmer ces abrutis!Signaler Répondre
pourquoi le Maroc on voit des drapeaux algériens et non marocainSignaler Répondre
Des belles bagnoles pour faire les marioles et après le mariage ils vont à la mairie pour demander des aides sur le dos du contribuable......Signaler Répondre
Verbaliser le conducteur d'un véhicule immatriculé dans un pays de l'est (voir photo), c'est l'assurance de ne rien pouvoir faire si le contrevenant refuse de payer. Je me trompe ?Signaler Répondre
Saint‑Priest : 87 verbalisations, 11 000 € d’amendes… bienvenue dans la nouvelle France by EELV‑LFI, un territoire si profondément désintégré que les mariages ne sont plus que des cérémonies pour enterrer ce qu’il reste de cohérence, et où l’on continue d’avancer uniquement parce que même le néant n’a plus l’énergie de nous arrêter.Signaler Répondre
C’est le sénateur qui conduisait la voiture des mariésSignaler Répondre
Et qu'ils emmènent Merluchon et toute sa merde LFI-iste avec eux. Ils ne feraient pas le quart de tout cela au Maroc.Signaler Répondre
ils vont payer ????Signaler Répondre
Et s'ils ne paient pas , on va exercer des moyens de coercition ?????
Voilà où en est la France, respectée par personne, aussi bien à l'intérieur qu'à l'international !!!!
on en souhaite presque le retour de ..............
Ce qui est vraiment important, c'est de pas faire d'amalgames...Signaler Répondre
Au suivant !Signaler Répondre
Nouvelle France. .. certes avec ses Français de "papier"Signaler Répondre
Mais
Quand vous voyiez les jeunes militants d'extrême gauche un mélange de petits bourgeois et de punk à chien ....
cela fait peur de constater le niveau intellectuel de cette nouvelle France
Sachant que les Français de Papiers sont parmis les plus racistes du pays et voudront faire la peau aux petits bourges gauchistes.
Je rigole.
Certainement un mariage chrétien catholique un peu excité par la venue du pape en France 🇫🇷Signaler Répondre
Tout le monde sait.Signaler Répondre
Eh oui, c'est bien ça qu'on vous dit. Ca parle de religion à tout bout-de-champ mais ça ne la respecte que quand ça les arrange. Et oui, c'est bien toujours les mêmes qui foutent le bordel. Il y a jamais moyen d'être au calme à côté d'eux, faut toujours se méfier.Signaler Répondre
Putain de "Nouvelle France" de merde.
Est ce que les islamistes qui ne respectent pas leur religion peuvent devenir des mécréants ?Signaler Répondre
On se doute bien de quel mariage s'agit. Toujours le même Bazard avec ses personnages. Si vous voulez être respectés, alors respectez les autres. A méditer.Signaler Répondre
La définition de "Bienvenue" = "découvrir" selon vous.Signaler Répondre
Dans quel dictionnaire ?
dans mes parametres de vote, je regarde la position du candidat vis avis des ONG pourriesSignaler Répondre
Félicitons plutôt ce maire plutôt !Signaler Répondre
Et que les autres élus s'en inspirent. A défaut le vote saura le rappeler la prochaine fois.
il disait la même chose dans les années 30 et en essaie comme sa c’est terminéSignaler Répondre
Les maires en plus des amendes et confiscations de véhicules doivent aussi simplement annuler la célébration du mariage.Signaler Répondre
moi la bagnole de ouf j ai dans mon garage pas besoin de la louer lozeurSignaler Répondre
Vous avez entièrement raison !Signaler Répondre
déjà content de savoir que certains avaient le permis.Signaler Répondre
Ça manque de confiscations de bagnoles ,Signaler Répondre
Pourquoi parler de l'Islam quand un article qui n'évoque pas de religion mais des nombreux débordements lors des mariages ? Vous voulez dire que c'est souvent les mêmes personnes qui ont souvent la même religion qui ont ces comportement détestables ? C'est l'idée que vous voulez faire passer sans amalgame ?Signaler Répondre
pendant ce temps là 800 000 personnes fêtent le Pape sans un mot plus haut que l autre sans débordement, les force de l ordre ont le sourire et sont décontractées....Jean Luc ta nouvelle France je l emm**de histoire de ne pas être plus grossierSignaler Répondre
Vous aurez tous les nanards qui vont protester !Signaler Répondre
Il faut arrêter de les subventionner. On fera des économies et elled nous ficheront la paix.Signaler Répondre
frustrés de quoi mon pauvre ?? de faire les blaireaux dans des voitures de location ?? laisse moi rire va .Signaler Répondre
Mais grave c’est le rêve de tous le monde de faire le mongole dans une voiture de locationSignaler Répondre
Que des jaloux vraiment.
Quelle belle bande de frustrés ds les commentaires. Ça en devient gênantSignaler Répondre
Si vous aviez pris la peine de lire la légende de la photo, vous auriez vu qu'il s'agissait d'une photo d'illustration, pas une photo venant des faits relatés...Signaler Répondre
Les voiture bling bling sont rarement de droite. Mais plutôt d une gauche dite defavoriseeSignaler Répondre
Quelle honte? Est-on certain que les amendes seront payées?Signaler Répondre
Le mariage a été réalisé ou pas?
Pendant ce temps, les honnêtes gens travaillent.
libre à toi de payer une cotisation pour dépenser ton argent.Signaler Répondre
quand tu vis du rsa la moindre économie est appréciée. donc pas de cotisation CB c'est toujours ca de gagner.
fin de l'argent liquide? va voir le projet d'euro numérique et ce qu'en disent les libertariens.
Il est hors compétition, il est sous produits, c’est pas équitable pour les autres concurrents.Signaler Répondre
la vraie fortune des gens de droite est discrète ,frugale et non tapageuseSignaler Répondre
Comment pouvons-nous être sûr qu’ils vont payer ces amendes ?Signaler Répondre
L’état peut-il saisir sur les aides sociales CAF, allocations logements, RSA etc ?
Parce que les huissiers n’auront jamais le courage d’aller sonner chez eux.
Mais arrete avec tes commentaires a 3 balles! Chaque fois qu'on évoque une mesure comme la tienne les associations sont vents debout!!!!!!Signaler Répondre
je me permets petit oubli de votre part, vous dites "payées en argent liquide ( blanchiment de l’argent de la drogue) " n'oubliez pas le liquide qu'ils s'empressent de retirer les espèces dès que les aides et alloc tombent en début de mois. Quand je vais retirer un colis à la poste et que je vois la queue au guichet banque postale pour retirer l'argent liquide...... pauvre France.Signaler Répondre
"que les gens de gauche se tiennent correctement !Signaler Répondre
qu ils aillent se marier dans le pays qui est représenté par leur drapeau ! et surtout qu ils restent la basSignaler Répondre
Même toi, la gauchiste, tu sais. Et cela ne te plaît pas … AhahahahSignaler Répondre
Il suffit de sucrer les allocs de tous les participants. Quand on l'aura fait une dizaine de fois, ça va calmer les familles de racailles qui vont bien se tenir après...Signaler Répondre
11000€ qu'ils ne paieront jamais...Signaler Répondre
Avec la gauche au pouvoir, les rodéos seront autorisés, comme ça ce ne sera plus un problème.
Légalisation de la drogue, légalisation des violences urbaines, légalisation des vols, légalisation des violences familiales, légalisation des règlements de compte, légalisation de tous les trafics, légalisation du racisme anti blanc,...
Et les prisons seront vides, pas besoin d'en construire.
Le vivre ensemble, quel beau concept !
que les gens de droites se tiennent correctementSignaler Répondre
On se doutait bien à la lecture de ta prose que tu n'avais pas la lumière à tous les étages, mais là, merci, tu confirmes et de belles manière. "Bienvenue", ça signifie que tu DÉCOUVRES la chose, ce qui prouve qu'en bon cassos, tu ne sors jamais de ton trou.Signaler Répondre
Bravo et merci pour la démo !
Ne pas oublier la gauche caviar, donneuse de leçons, engoncée dans ses postures, en décalage avec son mode de vie.Signaler Répondre