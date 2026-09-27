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Rodéos lors d'un mariage à Saint-Priest : 87 verbalisations et près de 11 000 euros d’amendes

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Rodéos lors d'un mariage à Saint-Priest : 87 verbalisations et près de 11 000 euros d’amendes
Photo d'illustration - LyonMag

Un mariage a donné lieu à une importante opération de police ce samedi à Saint-Priest. Selon le bilan communiqué par le maire Gilles Gascon, 87 verbalisations ont été dressées, pour 10 945 euros d’amendes et 242 points de permis retirés.

Un mariage particulièrement mouvementé ce samedi à Saint-Priest.

Dans un communiqué diffusé après les faits, le maire Gilles Gascon fait état de "comportements particulièrement problématiques" constatés par de nombreux habitants à l’occasion de la célébration.

La police municipale et la police nationale ont alors été mobilisées afin d’intervenir et de relever les infractions des invités qui multipliaient les rodéos à bord de berlines de location, ainsi que les blocages de voies et les concerts de klaxon.

87 verbalisations dressées

Le bilan avancé par l’élu est conséquent : 87 verbalisations, représentant 10 945 euros d’amendes et, selon Gilles Gascon, 242 points de permis retirés.

"À Saint-Priest, les mariages sont les bienvenus, les incivilités et les comportements dangereux, eux, ne le sont pas", réagit Gilles Gascon, qui remercie les policiers municipaux et nationaux mobilisés.

Malgré les menaces qui planent sur la bonne tenue même de la cérémonie dans ces communes de l'Est lyonnais comme Bron ou Saint-Priest, les participants aux mariages dépassent fréquemment les bornes dans le cortège qui les mène à la mairie, provoquant l'intervention des forces de l'ordre.

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0-50 sur 98 commentaires
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Cmoi le 29/09/2026 à 11:55

Il faut refuser de les marier,ou bien le faire à huis clos,en interdisant les invités.Ca c'est déjà fait!

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sortezles le 29/09/2026 à 09:28

Récemment un Maire a annulé un mariage. Pourquoi vous faites pas pareil? ça va les calmer ces abrutis!

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front69 le 29/09/2026 à 09:07
dane a écrit le 28/09/2026 à 16h26

Et qu'ils emmènent Merluchon et toute sa merde LFI-iste avec eux. Ils ne feraient pas le quart de tout cela au Maroc.

pourquoi le Maroc on voit des drapeaux algériens et non marocain

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Vendredi le 28/09/2026 à 23:57

Des belles bagnoles pour faire les marioles et après le mariage ils vont à la mairie pour demander des aides sur le dos du contribuable......

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Schuss69 le 28/09/2026 à 19:44

Verbaliser le conducteur d'un véhicule immatriculé dans un pays de l'est (voir photo), c'est l'assurance de ne rien pouvoir faire si le contrevenant refuse de payer. Je me trompe ?

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NewFrenchSociety le 28/09/2026 à 16:54

Saint‑Priest : 87 verbalisations, 11 000 € d’amendes… bienvenue dans la nouvelle France by EELV‑LFI, un territoire si profondément désintégré que les mariages ne sont plus que des cérémonies pour enterrer ce qu’il reste de cohérence, et où l’on continue d’avancer uniquement parce que même le néant n’a plus l’énergie de nous arrêter.

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On en Amar le 28/09/2026 à 16:44

C’est le sénateur qui conduisait la voiture des mariés

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dane le 28/09/2026 à 16:26
cri69 a écrit le 27/09/2026 à 12h03

qu ils aillent se marier dans le pays qui est représenté par leur drapeau ! et surtout qu ils restent la bas

Et qu'ils emmènent Merluchon et toute sa merde LFI-iste avec eux. Ils ne feraient pas le quart de tout cela au Maroc.

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Et donc ????? le 28/09/2026 à 14:21

ils vont payer ????

Et s'ils ne paient pas , on va exercer des moyens de coercition ?????

Voilà où en est la France, respectée par personne, aussi bien à l'intérieur qu'à l'international !!!!

on en souhaite presque le retour de ..............

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jeanfifouxxxx le 28/09/2026 à 12:39

Ce qui est vraiment important, c'est de pas faire d'amalgames...

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NEXT le 28/09/2026 à 08:49

Au suivant !

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Titeuf le 28/09/2026 à 07:41
Kassos a écrit le 28/09/2026 à 06h49

Eh oui, c'est bien ça qu'on vous dit. Ca parle de religion à tout bout-de-champ mais ça ne la respecte que quand ça les arrange. Et oui, c'est bien toujours les mêmes qui foutent le bordel. Il y a jamais moyen d'être au calme à côté d'eux, faut toujours se méfier.
Putain de "Nouvelle France" de merde.

Nouvelle France. .. certes avec ses Français de "papier"
Mais
Quand vous voyiez les jeunes militants d'extrême gauche un mélange de petits bourgeois et de punk à chien ....
cela fait peur de constater le niveau intellectuel de cette nouvelle France

Sachant que les Français de Papiers sont parmis les plus racistes du pays et voudront faire la peau aux petits bourges gauchistes.

Je rigole.

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pie69 le 28/09/2026 à 07:31

Certainement un mariage chrétien catholique un peu excité par la venue du pape en France 🇫🇷

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Watt le 28/09/2026 à 07:21
ShadowFlag a écrit le 27/09/2026 à 18h35

Pourquoi parler de l'Islam quand un article qui n'évoque pas de religion mais des nombreux débordements lors des mariages ? Vous voulez dire que c'est souvent les mêmes personnes qui ont souvent la même religion qui ont ces comportement détestables ? C'est l'idée que vous voulez faire passer sans amalgame ?

Tout le monde sait.

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Kassos le 28/09/2026 à 06:49
ShadowFlag a écrit le 27/09/2026 à 18h35

Pourquoi parler de l'Islam quand un article qui n'évoque pas de religion mais des nombreux débordements lors des mariages ? Vous voulez dire que c'est souvent les mêmes personnes qui ont souvent la même religion qui ont ces comportement détestables ? C'est l'idée que vous voulez faire passer sans amalgame ?

Eh oui, c'est bien ça qu'on vous dit. Ca parle de religion à tout bout-de-champ mais ça ne la respecte que quand ça les arrange. Et oui, c'est bien toujours les mêmes qui foutent le bordel. Il y a jamais moyen d'être au calme à côté d'eux, faut toujours se méfier.
Putain de "Nouvelle France" de merde.

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euhhh.... le 28/09/2026 à 06:35
ShadowFlag a écrit le 27/09/2026 à 18h35

Pourquoi parler de l'Islam quand un article qui n'évoque pas de religion mais des nombreux débordements lors des mariages ? Vous voulez dire que c'est souvent les mêmes personnes qui ont souvent la même religion qui ont ces comportement détestables ? C'est l'idée que vous voulez faire passer sans amalgame ?

Est ce que les islamistes qui ne respectent pas leur religion peuvent devenir des mécréants ?

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dane le 28/09/2026 à 05:20

On se doute bien de quel mariage s'agit. Toujours le même Bazard avec ses personnages. Si vous voulez être respectés, alors respectez les autres. A méditer.

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Jérémy le 27/09/2026 à 22:01
Solidarité avec les 2-neurones a écrit le 27/09/2026 à 11h11

On se doutait bien à la lecture de ta prose que tu n'avais pas la lumière à tous les étages, mais là, merci, tu confirmes et de belles manière. "Bienvenue", ça signifie que tu DÉCOUVRES la chose, ce qui prouve qu'en bon cassos, tu ne sors jamais de ton trou.
Bravo et merci pour la démo !

La définition de "Bienvenue" = "découvrir" selon vous.
Dans quel dictionnaire ?

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Exact le 27/09/2026 à 20:15
oui-oui a écrit le 27/09/2026 à 15h44

Il faut arrêter de les subventionner. On fera des économies et elled nous ficheront la paix.

dans mes parametres de vote, je regarde la position du candidat vis avis des ONG pourries

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Qidepolue le 27/09/2026 à 19:54

Félicitons plutôt ce maire plutôt !
Et que les autres élus s'en inspirent. A défaut le vote saura le rappeler la prochaine fois.

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simple reponse le 27/09/2026 à 19:19
et si j avais raison a écrit le 27/09/2026 à 17h19

pendant ce temps là 800 000 personnes fêtent le Pape sans un mot plus haut que l autre sans débordement, les force de l ordre ont le sourire et sont décontractées....Jean Luc ta nouvelle France je l emm**de histoire de ne pas être plus grossier

il disait la même chose dans les années 30 et en essaie comme sa c’est terminé

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Titeuf le 27/09/2026 à 19:03

Les maires en plus des amendes et confiscations de véhicules doivent aussi simplement annuler la célébration du mariage.

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et si j avais raison le 27/09/2026 à 19:01
C’est clair a écrit le 27/09/2026 à 14h32

Mais grave c’est le rêve de tous le monde de faire le mongole dans une voiture de location
Que des jaloux vraiment.

moi la bagnole de ouf j ai dans mon garage pas besoin de la louer lozeur

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solidaire le 27/09/2026 à 18:51
et si j avais raison a écrit le 27/09/2026 à 17h19

pendant ce temps là 800 000 personnes fêtent le Pape sans un mot plus haut que l autre sans débordement, les force de l ordre ont le sourire et sont décontractées....Jean Luc ta nouvelle France je l emm**de histoire de ne pas être plus grossier

Vous avez entièrement raison !

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strogoff le 27/09/2026 à 18:44
Cyrielle69 a écrit le 27/09/2026 à 14h02

Quelle honte? Est-on certain que les amendes seront payées?
Le mariage a été réalisé ou pas?
Pendant ce temps, les honnêtes gens travaillent.

déjà content de savoir que certains avaient le permis.

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Colifichets le 27/09/2026 à 18:37

Ça manque de confiscations de bagnoles ,

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ShadowFlag le 27/09/2026 à 18:35
Maximus a écrit le 27/09/2026 à 11h04

C'est comportements sont interdit en islam !
*"le droit de la route" - Haqq at-Tariq*.
Pour information.
1. Ghadd al-basar : baisser le regard, ne pas regarder avec insistance les gens qui passent, surtout les femmes.

2. Kaff al-adha : ne pas nuire - ne pas jeter de déchets, ne pas bloquer le passage, ne pas faire de bruit qui dérange, ne pas garer pour gêner.

3. Radd as-salam : répondre à celui qui te salue.

4. Al-amr bil ma'rouf wa nahy an al-munkar : si tu vois quelque chose de mal, le corriger avec sagesse si tu le peux.

5. Irshad ad-dal : indiquer le chemin à celui qui est perdu.

C'est pour ça que l'Islam considère la rue comme un lieu qui a des règles, des devoirs et des responsabilités, ce n'est pas juste un endroit où on fait ce qu'on veut.

Je remercie lyon mag de faire suivre cette information, pour éviter toute amalgame.

Pourquoi parler de l'Islam quand un article qui n'évoque pas de religion mais des nombreux débordements lors des mariages ? Vous voulez dire que c'est souvent les mêmes personnes qui ont souvent la même religion qui ont ces comportement détestables ? C'est l'idée que vous voulez faire passer sans amalgame ?

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et si j avais raison le 27/09/2026 à 17:19

pendant ce temps là 800 000 personnes fêtent le Pape sans un mot plus haut que l autre sans débordement, les force de l ordre ont le sourire et sont décontractées....Jean Luc ta nouvelle France je l emm**de histoire de ne pas être plus grossier

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oh malheureux le 27/09/2026 à 16:21
Racailles de m... a écrit le 27/09/2026 à 11h37

Il suffit de sucrer les allocs de tous les participants. Quand on l'aura fait une dizaine de fois, ça va calmer les familles de racailles qui vont bien se tenir après...

Vous aurez tous les nanards qui vont protester !

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oui-oui le 27/09/2026 à 15:44
pas touch a écrit le 27/09/2026 à 12h58

Mais arrete avec tes commentaires a 3 balles! Chaque fois qu'on évoque une mesure comme la tienne les associations sont vents debout!!!!!!

Il faut arrêter de les subventionner. On fera des économies et elled nous ficheront la paix.

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cri69 le 27/09/2026 à 15:04
Looool a écrit le 27/09/2026 à 14h07

Quelle belle bande de frustrés ds les commentaires. Ça en devient gênant

frustrés de quoi mon pauvre ?? de faire les blaireaux dans des voitures de location ?? laisse moi rire va .

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C’est clair le 27/09/2026 à 14:32
Looool a écrit le 27/09/2026 à 14h07

Quelle belle bande de frustrés ds les commentaires. Ça en devient gênant

Mais grave c’est le rêve de tous le monde de faire le mongole dans une voiture de location
Que des jaloux vraiment.

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Looool le 27/09/2026 à 14:07

Quelle belle bande de frustrés ds les commentaires. Ça en devient gênant

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Heu.. le 27/09/2026 à 14:07
pie69 a écrit le 27/09/2026 à 08h29

Pauvre France. C’est quoi ce drapeau ? Qu’ils aiment se marier (et rester) là-bas !!!

Si vous aviez pris la peine de lire la légende de la photo, vous auriez vu qu'il s'agissait d'une photo d'illustration, pas une photo venant des faits relatés...

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Miguel_65 le 27/09/2026 à 14:05
AntiLFI a écrit le 27/09/2026 à 12h01

Même toi, la gauchiste, tu sais. Et cela ne te plaît pas … Ahahahah

Les voiture bling bling sont rarement de droite. Mais plutôt d une gauche dite defavorisee

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Cyrielle69 le 27/09/2026 à 14:02

Quelle honte? Est-on certain que les amendes seront payées?
Le mariage a été réalisé ou pas?
Pendant ce temps, les honnêtes gens travaillent.

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et alors le 27/09/2026 à 13:53
aussi a écrit le 27/09/2026 à 12h57

je me permets petit oubli de votre part, vous dites "payées en argent liquide ( blanchiment de l’argent de la drogue) " n'oubliez pas le liquide qu'ils s'empressent de retirer les espèces dès que les aides et alloc tombent en début de mois. Quand je vais retirer un colis à la poste et que je vois la queue au guichet banque postale pour retirer l'argent liquide...... pauvre France.

libre à toi de payer une cotisation pour dépenser ton argent.

quand tu vis du rsa la moindre économie est appréciée. donc pas de cotisation CB c'est toujours ca de gagner.

fin de l'argent liquide? va voir le projet d'euro numérique et ce qu'en disent les libertariens.

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Contrôles le 27/09/2026 à 13:38
Prix Nobel a écrit le 27/09/2026 à 08h52

Bravo pour votre prix Nobel de la semaine.

Félicitations, persévérez, vous êtes sur la bonne voie

Il est hors compétition, il est sous produits, c’est pas équitable pour les autres concurrents.

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janséniste le 27/09/2026 à 13:38
oksour a écrit le 27/09/2026 à 10h30

Grosses voitures et bling bling, c'est plutôt de droite hein.

la vraie fortune des gens de droite est discrète ,frugale et non tapageuse

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Bon le 27/09/2026 à 13:26

Comment pouvons-nous être sûr qu’ils vont payer ces amendes ?
L’état peut-il saisir sur les aides sociales CAF, allocations logements, RSA etc ?
Parce que les huissiers n’auront jamais le courage d’aller sonner chez eux.

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pas touch le 27/09/2026 à 12:58
Racailles de m... a écrit le 27/09/2026 à 11h37

Il suffit de sucrer les allocs de tous les participants. Quand on l'aura fait une dizaine de fois, ça va calmer les familles de racailles qui vont bien se tenir après...

Mais arrete avec tes commentaires a 3 balles! Chaque fois qu'on évoque une mesure comme la tienne les associations sont vents debout!!!!!!

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aussi le 27/09/2026 à 12:57
Zazo a écrit le 27/09/2026 à 11h02

C’est toujours la même histoire. Location de voitures de luxe payées en argent liquide ( blanchiment de l’argent de la drogue) . Non vous n’êtes pas chez vous. Chacun a des droits et des devoirs dans ce pays. Ne l’oubliez pas.Vous auriez fait la même chose dans le pays de vos ancêtres vous auriez fini tous en prison. Et vous le savez très.
Je vous plains.

je me permets petit oubli de votre part, vous dites "payées en argent liquide ( blanchiment de l’argent de la drogue) " n'oubliez pas le liquide qu'ils s'empressent de retirer les espèces dès que les aides et alloc tombent en début de mois. Quand je vais retirer un colis à la poste et que je vois la queue au guichet banque postale pour retirer l'argent liquide...... pauvre France.

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La rance infecte ! le 27/09/2026 à 12:46
sauf a écrit le 27/09/2026 à 11h27

que les gens de droites se tiennent correctement

"que les gens de gauche se tiennent correctement !

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cri69 le 27/09/2026 à 12:03

qu ils aillent se marier dans le pays qui est représenté par leur drapeau ! et surtout qu ils restent la bas

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AntiLFI le 27/09/2026 à 12:01
oksour a écrit le 27/09/2026 à 10h30

Grosses voitures et bling bling, c'est plutôt de droite hein.

Même toi, la gauchiste, tu sais. Et cela ne te plaît pas … Ahahahah

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Racailles de m... le 27/09/2026 à 11:37

Il suffit de sucrer les allocs de tous les participants. Quand on l'aura fait une dizaine de fois, ça va calmer les familles de racailles qui vont bien se tenir après...

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Une CHANCE pour la France le 27/09/2026 à 11:35

11000€ qu'ils ne paieront jamais...

Avec la gauche au pouvoir, les rodéos seront autorisés, comme ça ce ne sera plus un problème.

Légalisation de la drogue, légalisation des violences urbaines, légalisation des vols, légalisation des violences familiales, légalisation des règlements de compte, légalisation de tous les trafics, légalisation du racisme anti blanc,...

Et les prisons seront vides, pas besoin d'en construire.

Le vivre ensemble, quel beau concept !

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sauf le 27/09/2026 à 11:27
oksour a écrit le 27/09/2026 à 10h30

Grosses voitures et bling bling, c'est plutôt de droite hein.

que les gens de droites se tiennent correctement

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Solidarité avec les 2-neurones le 27/09/2026 à 11:11
Solidarité 69 a écrit le 27/09/2026 à 08h16

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

On se doutait bien à la lecture de ta prose que tu n'avais pas la lumière à tous les étages, mais là, merci, tu confirmes et de belles manière. "Bienvenue", ça signifie que tu DÉCOUVRES la chose, ce qui prouve qu'en bon cassos, tu ne sors jamais de ton trou.
Bravo et merci pour la démo !

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Posture et aveuglement le 27/09/2026 à 11:10
oksour a écrit le 27/09/2026 à 10h30

Grosses voitures et bling bling, c'est plutôt de droite hein.

Ne pas oublier la gauche caviar, donneuse de leçons, engoncée dans ses postures, en décalage avec son mode de vie.

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