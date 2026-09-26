Faits Divers

Beaujolais : 120 pompiers mobilisés contre un important incendie à Saint-Clément-sur-Valsonne

Suivez-nous sur Google
Beaujolais : 120 pompiers mobilisés contre un important incendie à Saint-Clément-sur-Valsonne

Un important incendie s’est déclaré ce samedi après-midi à Saint-Clément-sur-Valsonne, dans le Beaujolais vert. Deux maisons ont été touchées et une dizaine d’autres évacuées. Plus d’une centaine de pompiers et des moyens aériens ont été engagés.

Un imposant dispositif de secours a été déployé ce samedi sur les hauteurs de Saint-Clément-sur-Valsonne.

Le feu a pris vers 13h30 dans le secteur du hameau de Château Gaillard. Il aurait démarré dans un champ avant de gagner une zone boisée composée de résineux.

Deux habitations ont été atteintes par les flammes et une dizaine de maisons situées à proximité ont été évacuées. Aucun blessé n’était signalé.

Une explosion a également été entendue au cours de l’intervention. Elle pourrait provenir d’une cuve de méthane située près de l’une des maisons touchées.

Un bombardier d’eau engagé

À 17h, 120 sapeurs-pompiers et 73 véhicules étaient mobilisés sur le secteur.

Deux avions bombardiers d’eau de type Dash avaient été engagés, mais un seul est finalement intervenu. Un hélicoptère de la gendarmerie était également présent.

Des agriculteurs ont prêté main-forte aux secours avec des citernes d’eau et des engins utilisés pour travailler la terre et créer des coupe-feu.

En fin d’après-midi, les flammes n’étaient plus visibles du côté de Saint-Clément-sur-Valsonne.

0 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Solidarité 69 le 26/09/2026 à 19:00

Encore un feu spontané comme à Notre Dame.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.