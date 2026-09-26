Aéroport Lyon-Saint-Exupéry : de retour de vacances, ils retrouvent leur Clio sur des parpaings

Le retour de vacances s’est transformé en mauvaise surprise pour Fanny et son compagnon.
Samedi 12 septembre, les deux jeunes de 25 ans récupèrent leurs bagages à Lyon-Saint-Exupéry puis rejoignent le parking longue durée P5, où ils avaient laissé leur Clio 5 une semaine plus tôt.
Selon le récit narré par Le Parisien, en approchant du véhicule, ils le trouvent anormalement bas. Les quatre roues ont disparu et la voiture repose sur des parpaings.
Des dégâts bien au-delà des roues volées
Les pneus neufs et les jantes noires et dorées ont été emportés, mais le démontage a aussi endommagé le véhicule.
Le couple a porté plainte contre X pour vol et dégradations.
Il a alors appris que les caméras de surveillance du parking ne couvraient pas l’intégralité de la zone et étaient notamment concentrées sur les barrières. En quittant l’aéroport, les deux automobilistes disent également avoir remarqué un autre véhicule dégradé.
L’aéroport a accordé au couple, "à titre exceptionnel", un remboursement correspondant à la moitié du prix du stationnement, soit 27 euros.
Oh que OUI ! Les détournements d'avion, ça vous parle ?Signaler Répondre
Le geste de solidarité de l'aéroport, véritablement exceptionnel, est à saluer...Signaler Répondre
merci pour l’info, je ne stationnerais donc jamais la bas puisqu’il n’y a pas de sécurité et pas de dédommagement !Signaler Répondre
"les caméras de surveillance du parking ne couvraient pas l’intégralité de la zone et étaient notamment concentrées sur les barrières"Signaler Répondre
Les caméras sont présentes pour éviter que les "clients" ne volent Aéroport de Lyon et non pour éviter que les clients ne soient volés.
L’aéroport a accordé au couple, "à titre exceptionnel", un remboursement correspondant à la moitié du prix du stationnement, soit 27 euros ou comment voler les gens et étre irrespectueux, tu paie un parking qui doit étre surveiller sinon cela serais gratuit HONTEUX pour l'aéroport.Signaler Répondre
Ils ont beaucoup de chance : l'aéroport ne leur a pas facturé de jour supplémentaire pour le temps de faire dépanner le véhicule.Signaler Répondre
Blague à part, c'est quand même une honte absolue : on raque un tarif astronomique pour laisser sa voiture en sécurité... mais la seule surveillance consiste à s'assurer que les pigeons (nous) payions bien la prestations consistant, donc, à, heu, rien en fait.
On comprend que les parking extérieurs tiers aient été mis au pas (pour "absence d'autorisation d'exploitation", tu m'étonnes) : le juteux business était à risque puisqu'on pouvait stationner sa voiture en sécurité pour moins cher... et donc en sécurité.
Aux prix qu'ils font payer leur parking, c'est un peu facile de ne pas assumer leur responsabilité vis à vis de la sécurité des voitures qu'ils leur sont confiées.Signaler Répondre
Surveiller les barrières pour être sûr d'encaisser les stationnements, pas de soucis par contre.Signaler Répondre
27€ de dédommagement, vous êtes trop bons je me prosterne devant tant dé générosité.
Quelle idée de mettre sa voiture au P5?Vous êtes souvent très loin de l'arrêt de la navette,vous devez tout traverser à pieds.Il y a des parkings privés autour de l'aéroport qui sont très pratiques et sécurisés.Je voyage beaucoup et c'est ce que j'utilise.Signaler Répondre
27€ mais lol .....Signaler Répondre
quelle générosité.... parfois il vaut mieux rien faire que de se foutre de la figure des gensSignaler Répondre
geste commercial minable.La responsabilité du parking est totalement engagée puisqu' il offre un service payant, avec barrierage et sortie unique et obligatoireSignaler Répondre
remboursé de la moitié du prix de stationnement !!!! quelle honte !Signaler Répondre
A St Exupéry vous payez un droit de stationnement et non un gardiennage malheureusement..Signaler Répondre
"L’aéroport a accordé au couple, "à titre exceptionnel", un remboursement correspondant à la moitié du prix du stationnement, soit 27 euros."Signaler Répondre
Là, on patauge en plein cynisme, ce n'est pas "un geste", mas une injure !
En espérant que le "gestionnaire" du parking concerné va prendre cher ! Quelle honte !
L’insécurité jusque dans les parking d’aéroport...bientôt dans les avions..mais il me semble que ça a déjà commencé...Signaler Répondre
J espère que cela va au delà des 27 e dans cette affaire entre l aéroport et le couple, vu le préjudiceSignaler Répondre
C’est une blague ?Signaler Répondre
27 € ? Quelle générosité !!! Touchez ma bosse Monseigneur...Signaler Répondre
C'est ça de partir en vacances...Signaler Répondre
quelle info !Signaler Répondre
quelle honte ce gestionnaire du parking, la voiture est vandalisé sous leurs yeux et il offre royalement 27€ à bannirSignaler Répondre
Parking géré par Vinci ..Signaler Répondre
La même société qui arnaque déjà les gens avec les péages d'autoroute , etc ...
Quelle générosité l’aéroport !Signaler Répondre
Et après on se plaint des parkings sauvages à pas cher à côté qui sont certainement mieux gardés.