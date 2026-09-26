Aéroport Lyon-Saint-Exupéry : de retour de vacances, ils retrouvent leur Clio sur des parpaings

Le retour de vacances s’est transformé en mauvaise surprise pour Fanny et son compagnon.

Samedi 12 septembre, les deux jeunes de 25 ans récupèrent leurs bagages à Lyon-Saint-Exupéry puis rejoignent le parking longue durée P5, où ils avaient laissé leur Clio 5 une semaine plus tôt.

Selon le récit narré par Le Parisien, en approchant du véhicule, ils le trouvent anormalement bas. Les quatre roues ont disparu et la voiture repose sur des parpaings.

Des dégâts bien au-delà des roues volées

Les pneus neufs et les jantes noires et dorées ont été emportés, mais le démontage a aussi endommagé le véhicule.

Le couple a porté plainte contre X pour vol et dégradations.

Il a alors appris que les caméras de surveillance du parking ne couvraient pas l’intégralité de la zone et étaient notamment concentrées sur les barrières. En quittant l’aéroport, les deux automobilistes disent également avoir remarqué un autre véhicule dégradé.

L’aéroport a accordé au couple, "à titre exceptionnel", un remboursement correspondant à la moitié du prix du stationnement, soit 27 euros.