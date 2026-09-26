Top 14 : après trois victoires, le LOU veut éviter le coup d’arrêt au Stade Français

Trois matchs, trois victoires. Le début de saison du LOU est réussi, mais le déplacement à Paris doit permettre de savoir si cette dynamique peut réellement s’installer.

Le souvenir de l’an dernier existe forcément : Lyon avait également remporté ses trois premières rencontres avant de connaître un premier coup d’arrêt lors de la quatrième journée.

Karim Ghezal préfère toutefois regarder le contenu plutôt que les similitudes. "On a envie d’assurer une certaine continuité, surtout de travailler sur le contenu qu’on a proposé lors des trois premiers matchs et de continuer à monter en puissance dans le jeu, dans notre façon de nous connecter", explique l’entraîneur lyonnais.

Le collectif comme principale différence

Pour Théo Millet, le LOU dispose cette saison d’un atout supplémentaire : un groupe davantage soudé.

"L’année dernière on avait le même bon début de saison, la différence, c’est que là, on a l’impression de gagner en équipe", estime le centre.

Cette profondeur a déjà permis au staff de faire tourner son effectif depuis la reprise. Un élément important alors qu’un long enchaînement de rencontres attend encore les Lyonnais.

Face au Stade Français, le LOU s’attend notamment à devoir répondre dans le combat, en mêlée comme en touche. Les Lyonnais espèrent aussi imposer l’intensité travaillée depuis la préparation et conserver suffisamment de fraîcheur pour peser dans les dernières minutes.

Deliance prend de l’importance

Antoine Deliance incarne également cette montée en puissance collective. Désormais capitaine et de plus en plus présent dans le groupe professionnel, il refuse pourtant de concentrer le leadership sur sa seule personne.

"Je ne suis pas du tout tout seul. Autour de moi, il y a plein de joueurs, qu’ils soient devant ou derrière, qui prennent parfois plus la parole que moi", souligne-t-il.

Le jeune joueur profite surtout du temps de jeu qui lui est accordé pour s’installer : "Je joue, c’est ce dont j’ai envie et ce que je demande : avoir du temps de jeu pour trouver des automatismes dans cette équipe et me sentir de plus en plus à l’aise."

À Paris, le LOU cherchera donc moins à effacer le souvenir de la saison passée qu’à confirmer que ses trois premières victoires reposent sur des bases plus solides.