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LOU Rugby : la campagne d'abonnement toujours active pour encourager les Rouge et Noir

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LOU Rugby : la campagne d'abonnement toujours active pour encourager les Rouge et Noir
DR LOU Rugby

La campagne d'abonnement du LOU Rugby est toujours en cours. Les Rouge et Noir espèrent faire le plein cette saison au Matmut Stadium pour atteindre des objectifs sportifs plus élevés que lors des derniers exercices.

Avec son bon début de saison, le LOU Rugby enchante son public. Au Matmut Stadium de Gerland, plusieurs rencontres à venir s'annoncent alléchantes.

Après deux déplacements au Stade Français et sur la pelouse de l'UBB, les Rouge et Noir retrouveront leur antre le 10 octobre avec la réception de La Rochelle (17h). Puis ils recevront Vannes le 31 octobre (17h).

La campagne d'abonnement est toujours en cours jusqu'à la fin du mois. Dès 99 euros, et jusqu'à 690 euros pour la catégorie Or, les supporters sont invités à venir encourager l'équipe de Karim Ghezal dans sa quête d'une saison réussie pour accrocher les play-offs.

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