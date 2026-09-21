Judiciaire

Villefranche : ivre et en caleçon au volant, il grille un feu rouge malgré son permis suspendu

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Villefranche : ivre et en caleçon au volant, il grille un feu rouge malgré son permis suspendu

Un homme de 42 ans a été condamné mercredi par le tribunal de Villefranche-sur-Saône après deux conduites en état d’ivresse en l’espace de six mois. Lors du second contrôle, il circulait en caleçon, sans plaques visibles et avec des pneus lisses.

Deux contrôles en six mois, à chaque fois alors que son permis était suspendu.

Le premier remonte au 17 janvier. En début d’après-midi, le quadragénaire avait été contrôlé après avoir percuté un autre véhicule. Son taux d’alcoolémie avait été mesuré à 1,6 gramme par litre de sang.

Le 27 juillet, vers 17h, il avait de nouveau attiré l’attention après avoir franchi un feu rouge. Cette fois, il conduisait un véhicule sans plaques d’immatriculation visibles et équipé de pneus lisses.

Son taux d’alcoolémie atteignait 1,10 gramme par litre de sang. Le conducteur se trouvait par ailleurs au volant en caleçon, avec une simple serviette de bain.

Devant le tribunal caladois la semaine dernière, cet homme de 42 ans a expliqué ne plus se souvenir des raisons de sa première conduite. Pour la seconde, il a reconnu son erreur.

Le prévenu, qui compte huit mentions à son casier judiciaire, a indiqué être en train de repasser son permis.

Les juges l’ont condamné à six mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans. Il devra également suivre des soins, régler 750 euros d’amendes et effectuer à ses frais un stage de prévention routière.

Tags :

Villefranche-sur-Saône

8 commentaires
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Impunité totale le 21/09/2026 à 08:36

Qui va payer les dégâts de son premier accident ???
Ivre = pas assuré !!!
Y en a marre de cette justice qui ne font rien payer
Il faut faire quoi d’ France pour aller en prison
Un mort ???????

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Toujours les memes !! le 21/09/2026 à 08:27

Ah mais la personne ne demande son nom!

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Dupon le 21/09/2026 à 08:26

Oui mais la 2e fois il avait moins bu.
Donc il progresse...

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Catalan le 21/09/2026 à 07:58

Peut on encore parler de tribunal a Villefranche quand on voit les condamnations ridicules qu il prononce.

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lolotoooôooo le 21/09/2026 à 07:22

Dans quelques semaines il tuera quelqu'un .....

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Ex Précisions le 21/09/2026 à 07:17

Ce beaujolpif on le retrouve vraiment de partout ;-)

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Kassos le 21/09/2026 à 06:45

Encore une fois une justice "pédagogique" à l'oeuvre ... Sinon avec 3 ans de taule et 20 000 euros d'amende ça le refroidirait d'un coup le rigolo. Il s'en souviendrait "de sa conduite".

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pantalonnade obscène le 21/09/2026 à 06:12

on en arrive à l'absurde

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