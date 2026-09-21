Villefranche : ivre et en caleçon au volant, il grille un feu rouge malgré son permis suspendu

Deux contrôles en six mois, à chaque fois alors que son permis était suspendu.
Le premier remonte au 17 janvier. En début d’après-midi, le quadragénaire avait été contrôlé après avoir percuté un autre véhicule. Son taux d’alcoolémie avait été mesuré à 1,6 gramme par litre de sang.
Le 27 juillet, vers 17h, il avait de nouveau attiré l’attention après avoir franchi un feu rouge. Cette fois, il conduisait un véhicule sans plaques d’immatriculation visibles et équipé de pneus lisses.
Son taux d’alcoolémie atteignait 1,10 gramme par litre de sang. Le conducteur se trouvait par ailleurs au volant en caleçon, avec une simple serviette de bain.
Devant le tribunal caladois la semaine dernière, cet homme de 42 ans a expliqué ne plus se souvenir des raisons de sa première conduite. Pour la seconde, il a reconnu son erreur.
Le prévenu, qui compte huit mentions à son casier judiciaire, a indiqué être en train de repasser son permis.
Les juges l’ont condamné à six mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans. Il devra également suivre des soins, régler 750 euros d’amendes et effectuer à ses frais un stage de prévention routière.
Qui va payer les dégâts de son premier accident ???Signaler Répondre
Ivre = pas assuré !!!
Y en a marre de cette justice qui ne font rien payer
Il faut faire quoi d’ France pour aller en prison
Un mort ???????
Ah mais la personne ne demande son nom!Signaler Répondre
Oui mais la 2e fois il avait moins bu.Signaler Répondre
Donc il progresse...
Peut on encore parler de tribunal a Villefranche quand on voit les condamnations ridicules qu il prononce.Signaler Répondre
Dans quelques semaines il tuera quelqu'un .....Signaler Répondre
Ce beaujolpif on le retrouve vraiment de partout ;-)Signaler Répondre
Encore une fois une justice "pédagogique" à l'oeuvre ... Sinon avec 3 ans de taule et 20 000 euros d'amende ça le refroidirait d'un coup le rigolo. Il s'en souviendrait "de sa conduite".Signaler Répondre
on en arrive à l'absurdeSignaler Répondre