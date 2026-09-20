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Lyon : une manifestation dimanche contre la "présomption de légitime défense" des forces de l’ordre

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Lyon : une manifestation dimanche contre la "présomption de légitime défense" des forces de l’ordre

Une manifestation est organisée ce dimanche 20 septembre à Lyon contre une proposition de loi concernant l’usage des armes par les policiers et gendarmes. Le cortège partira à 14h30 de la place Jean-Macé pour rejoindre la place Guichard.

Les opposants au texte vont défiler dans les rues de Lyon ce dimanche.

Le rassemblement est prévu à 14h30 place Jean-Macé, avant un parcours jusqu’à la place Guichard. Des associations de victimes de tirs policiers doivent notamment prendre la parole pendant la mobilisation.

Une autre manifestation était organisée samedi à Villefranche-sur-Saône, au départ de la place des Arts.

Un texte désormais au Sénat

La mobilisation vise une proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 7 juillet et désormais transmise au Sénat.

Le texte prévoit que lorsqu’un policier national ou un gendarme fait usage de son arme, il soit présumé avoir agi dans l’un des cas autorisés par la loi, dans des conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption pourrait être renversée par des éléments de preuve contraires.

Pour les organisateurs, cette réforme représente un changement majeur dans l’encadrement de l’usage des armes par les forces de sécurité. Ils dénoncent notamment une inversion de la charge de la preuve et redoutent que certains tirs, y compris lorsqu’ils entraînent la mort, bénéficient plus facilement d’une présomption de légalité.

Les associations, syndicats et collectifs mobilisés dénoncent de leur côté un dispositif qu’ils qualifient de "permis de tuer". Une pétition opposée à cette réforme avait recueilli plus de 730 000 signatures.

23 commentaires
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forcément le 20/09/2026 à 10:00
C’est bien a écrit le 20/09/2026 à 09h27

Lyonmag publie ça qui est clairement diffamatoire, ça tombe sous le coup de la loi et pendant ce temps on m’explique que si mon commentaire qui pourtant n’enfreigne aucune loi n’est pas publié, c’est à moi à me remettre en question! N’est ce pas , Frustration ?

La gauche est partout et distribue des muselières

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AntiLFI le 20/09/2026 à 09:58
Calahann a écrit le 20/09/2026 à 07h25

Le voleur vole, le conseiller conseille, les profs enseignes, le jardinier cultive, l'apiculteur s'occupe de ses abeilles... et tra-la-la.
Pendant ce temps là, bin la POLICE TUE 😱😱😱
C'est factuel !

1ère crise, à 7h du matin. Ton dernier séjour à l’hôpital psy n’aura encore une fois, rien amélioré.

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arkom le 20/09/2026 à 09:56

allez voir dans d'autres pays les forces de l'ordre sont respectées sinon guard à eux il n'y a qu'en France ou les forces de l'ordre doivent baisser leurs pantalon et s'en prendre plein la gueule à cause des associations qui donne des droits à la racaill mais pas au honnêtes citoyens alors allez manifester bande d'abruti

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Calahann le 20/09/2026 à 09:53

Comme quoi, y a bien des lover de poules agressives ici.
C'est bien aussi de prendre soin de volatiles agitées dans un poulailler, enfin un commissariat que j'voulais dire, désolage 🫠
La police, la pondeuse de triche.

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pas important le 20/09/2026 à 09:51

toujours pas d'article sur la tentative d'attentat avorté?

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Petite Ortie le 20/09/2026 à 09:29

Soutien indéfectible à la police.
Les racailles d'aujourd'hui ne méritent pas la clémence d'hier.

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C’est bien le 20/09/2026 à 09:27
Calahann a écrit le 20/09/2026 à 07h25

Le voleur vole, le conseiller conseille, les profs enseignes, le jardinier cultive, l'apiculteur s'occupe de ses abeilles... et tra-la-la.
Pendant ce temps là, bin la POLICE TUE 😱😱😱
C'est factuel !

Lyonmag publie ça qui est clairement diffamatoire, ça tombe sous le coup de la loi et pendant ce temps on m’explique que si mon commentaire qui pourtant n’enfreigne aucune loi n’est pas publié, c’est à moi à me remettre en question! N’est ce pas , Frustration ?

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Jolie Môme le 20/09/2026 à 09:25

C'est encore qui ?
Qu'il y a derrière cette manifestation ??
Mélenchon et ces fichés S ?
LFI avec le respectable monsieur Delogu ?
On y verra quelques drapeaux rouge de la CGT
il faudrait que cette bande d'irresponsable aillent arrêter les narcotrafiquants qui ont des kalachnikovs !
Moi , je me souviens de ce simple flic qui s'est fait écrasé volontairement par une camionnette à la sortie d'une bretelle du périphérique de Lyon .
Ça famille doit encore pleurer son décès . J.M

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Nettoyer la société le 20/09/2026 à 09:07

Tous les jours en France un jeune suivi par des psys pour troubles mentaux se fait abattre froidement par la police, hier matin encore un cas dans le département de l'oise...l'ensauvagement de la société et là et bien là...la justice regarde mais n'inquiète pas vraiment les coupables . C'est très grave d'en arriver à buter des handicapés, le pouvoir est malade, très malade.

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saco697 le 20/09/2026 à 08:58

la manif des délinquants qui ont peur ! encouragée par la bande à Doucet …

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Cmoi le 20/09/2026 à 08:56
Calahann a écrit le 20/09/2026 à 07h25

Le voleur vole, le conseiller conseille, les profs enseignes, le jardinier cultive, l'apiculteur s'occupe de ses abeilles... et tra-la-la.
Pendant ce temps là, bin la POLICE TUE 😱😱😱
C'est factuel !

Elle nous défend contre les tueurs,c'est très bien.

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Devinette le 20/09/2026 à 08:49
Calahann a écrit le 20/09/2026 à 07h25

Le voleur vole, le conseiller conseille, les profs enseignes, le jardinier cultive, l'apiculteur s'occupe de ses abeilles... et tra-la-la.
Pendant ce temps là, bin la POLICE TUE 😱😱😱
C'est factuel !

Entre la vie d'un honnête citoyen et celle d'un voyou dangereux , pas une seconde a hesiter
Même pas a se poser la question

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Calahann le 20/09/2026 à 08:25

Chuiiii la copain 🙂
Tu peux bouger maintenant !

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Calahann le 20/09/2026 à 08:23
Ex Précisions a écrit le 20/09/2026 à 07h59

On provoque un dimanche matin de bonne heure ?
;-)

Oui Ex Précision, faut que je me prépare pour la Messe. Dis moi, tu va bien à la Messe tous les dimanches ?

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Boffff le 20/09/2026 à 08:19
Calahann a écrit le 20/09/2026 à 07h25

Le voleur vole, le conseiller conseille, les profs enseignes, le jardinier cultive, l'apiculteur s'occupe de ses abeilles... et tra-la-la.
Pendant ce temps là, bin la POLICE TUE 😱😱😱
C'est factuel !

Encore un anti flic ! !

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?? ?? le 20/09/2026 à 08:17

Manif organisée par LFI/EELV, anti forces de l'ordre.. Et beaucoup vont voter pour ces guignol en 2027!! !Bonjour la dictature, sauf pour les voyous

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Ex Précisions le 20/09/2026 à 07:59
Calahann a écrit le 20/09/2026 à 07h25

Le voleur vole, le conseiller conseille, les profs enseignes, le jardinier cultive, l'apiculteur s'occupe de ses abeilles... et tra-la-la.
Pendant ce temps là, bin la POLICE TUE 😱😱😱
C'est factuel !

On provoque un dimanche matin de bonne heure ?
;-)

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tataratata le 20/09/2026 à 07:53
Calahann a écrit le 20/09/2026 à 07h25

Le voleur vole, le conseiller conseille, les profs enseignes, le jardinier cultive, l'apiculteur s'occupe de ses abeilles... et tra-la-la.
Pendant ce temps là, bin la POLICE TUE 😱😱😱
C'est factuel !

il en fallait un.

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pie69 le 20/09/2026 à 07:52
Ex Précisions a écrit le 20/09/2026 à 07h24

Très bien cette proposition de loi, mais encore pas suffisant.

Mais oui très bien cette proposition de loi ! Les forces de l’ordre sont là pour faire respecter la loi et aujourd’hui s’ils doivent tirer qu’il le fasse !!! Pour la sécurité des citoyens !!!

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Calahann le 20/09/2026 à 07:25

Le voleur vole, le conseiller conseille, les profs enseignes, le jardinier cultive, l'apiculteur s'occupe de ses abeilles... et tra-la-la.
Pendant ce temps là, bin la POLICE TUE 😱😱😱
C'est factuel !

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Ex Précisions le 20/09/2026 à 07:24

Très bien cette proposition de loi, mais encore pas suffisant.

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Super idee le 20/09/2026 à 06:45

Si on se documente un peu sur la montée des méthodes violentes de nos petits bambins quand ils grandissent , on peut comprendre qu’il faille donner des moyens supplémentaires à nos forces de l’ordre! Pour ma part, je n’ai jamais été ni attaqué ni menacé par les force de l’ordre ! Au contraire , je me sens protégé je souhaite que cela reste ainsi !

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Racailles de m... le 20/09/2026 à 06:19

Ils ne veulent pas plutôt manifester contre leur propre connerie ?

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