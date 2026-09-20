Lyon : une manifestation dimanche contre la "présomption de légitime défense" des forces de l’ordre

Les opposants au texte vont défiler dans les rues de Lyon ce dimanche.

Le rassemblement est prévu à 14h30 place Jean-Macé, avant un parcours jusqu’à la place Guichard. Des associations de victimes de tirs policiers doivent notamment prendre la parole pendant la mobilisation.

Une autre manifestation était organisée samedi à Villefranche-sur-Saône, au départ de la place des Arts.

Un texte désormais au Sénat

La mobilisation vise une proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 7 juillet et désormais transmise au Sénat.

Le texte prévoit que lorsqu’un policier national ou un gendarme fait usage de son arme, il soit présumé avoir agi dans l’un des cas autorisés par la loi, dans des conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption pourrait être renversée par des éléments de preuve contraires.

Pour les organisateurs, cette réforme représente un changement majeur dans l’encadrement de l’usage des armes par les forces de sécurité. Ils dénoncent notamment une inversion de la charge de la preuve et redoutent que certains tirs, y compris lorsqu’ils entraînent la mort, bénéficient plus facilement d’une présomption de légalité.

Les associations, syndicats et collectifs mobilisés dénoncent de leur côté un dispositif qu’ils qualifient de "permis de tuer". Une pétition opposée à cette réforme avait recueilli plus de 730 000 signatures.