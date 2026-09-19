Top 14 : le LOU écrase Pau, décroche le bonus offensif et prend provisoirement la tête

Le LOU poursuit son début de saison presque parfait.

Face à une Section Paloise également invaincue après deux journées, Lyon a signé une troisième victoire consécutive en faisant exploser son adversaire après la pause.

La première période avait pourtant été beaucoup plus accrochée. Millet trouvait l’en-but dès la 3e minute, mais Pau répondait avec deux essais aux 13e et 16e minutes.

Masi permettait ensuite aux Lyonnais de reprendre leurs distances avant la mi-temps, atteinte sur le score de 20-13.

Le LOU déroule après la pause

La seconde période a tourné à la démonstration lyonnaise.

Wainiqolo marquait à la 49e minute, rapidement imité par Simmons quatre minutes plus tard. Chat participait à son tour au festival à la 63e.

Pau tentait de suivre le rythme avec les essais d’Hugo Auradou et Youri Delhommel, mais la puissance offensive du LOU faisait la différence.

Avec sept essais inscrits et 51 points au total, Lyon s’impose 51-25 et empoche le bonus offensif.

Les hommes de Karim Ghezal comptent désormais 14 points sur 15 possibles et prennent provisoirement les commandes du Top 14.

Prochain rendez-vous samedi sur la pelouse du Stade Français.