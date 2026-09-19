Rhône : un adolescent mis en examen, soupçonné d’avoir préparé une attaque contre son ancien lycée

Le projet n’avait pas encore de date, mais plusieurs éléments matériels avaient déjà été réunis.

Un adolescent de 15 ans, interpellé dans le Rhône par la Sous-direction antiterroriste, est soupçonné d’avoir envisagé une attaque contre son ancien lycée. Selon des sources proches du dossier, les enquêteurs ont notamment retrouvé deux couteaux, une tenue de type militaire et une chaîne destinée à bloquer des portes.

Le jeune aurait envisagé de viser indistinctement des élèves de l’établissement.

Un profil marqué par l’ultradroite

Les premiers éléments de l’enquête révélés par Le Monde font apparaître chez l’adolescent des références idéologiques proches de l’ultradroite ainsi qu’une "fascination pour les tueries de masse".

Il aurait également été marqué par la mort de Quentin Deranque, militant d’extrême droite radicale tué à Lyon en février.

L’exploitation de son téléphone a contribué à la saisine du Parquet national antiterroriste, après une première phase d’enquête menée par le parquet de Lyon. Sur Snapchat notamment, le mineur aurait évoqué son projet auprès d’autres internautes et aurait reçu des encouragements.

Placé sous contrôle judiciaire

Une information judiciaire a été ouverte pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Le juge d’instruction a finalement mis le jeune en examen pour participation à une entreprise individuelle terroriste.

Il a été placé sous contrôle judiciaire, malgré les réquisitions du Parquet national antiterroriste qui demandait son placement en détention provisoire.

Il devra notamment respecter les conditions d’un placement éducatif, suivre des mesures psychologiques et/ou psychiatriques et ne pas détenir d’arme.