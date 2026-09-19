Rhône : un adolescent mis en examen, soupçonné d’avoir préparé une attaque contre son ancien lycée

Le projet n’avait pas encore de date, mais plusieurs éléments matériels avaient déjà été réunis.
Un adolescent de 15 ans, interpellé dans le Rhône par la Sous-direction antiterroriste, est soupçonné d’avoir envisagé une attaque contre son ancien lycée. Selon des sources proches du dossier, les enquêteurs ont notamment retrouvé deux couteaux, une tenue de type militaire et une chaîne destinée à bloquer des portes.
Le jeune aurait envisagé de viser indistinctement des élèves de l’établissement.
Un profil marqué par l’ultradroite
Les premiers éléments de l’enquête révélés par Le Monde font apparaître chez l’adolescent des références idéologiques proches de l’ultradroite ainsi qu’une "fascination pour les tueries de masse".
Il aurait également été marqué par la mort de Quentin Deranque, militant d’extrême droite radicale tué à Lyon en février.
L’exploitation de son téléphone a contribué à la saisine du Parquet national antiterroriste, après une première phase d’enquête menée par le parquet de Lyon. Sur Snapchat notamment, le mineur aurait évoqué son projet auprès d’autres internautes et aurait reçu des encouragements.
Placé sous contrôle judiciaire
Une information judiciaire a été ouverte pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Le juge d’instruction a finalement mis le jeune en examen pour participation à une entreprise individuelle terroriste.
Il a été placé sous contrôle judiciaire, malgré les réquisitions du Parquet national antiterroriste qui demandait son placement en détention provisoire.
Il devra notamment respecter les conditions d’un placement éducatif, suivre des mesures psychologiques et/ou psychiatriques et ne pas détenir d’arme.
Je viens de le dire et le répète pour les mal-comprenants : Lis les autres articles et/ou posts sur ce sujet.Signaler Répondre
C'est pourtant lui qui a le pouvoir.. pas LFI.Signaler Répondre
Des mauvais parents*Signaler Répondre
La justice se rend dans les tribunaux pas dans la rue ni les médias.....on attend les résultats et en attendant on respecte la douleur des parents ...on se tait .Signaler Répondre
Mon pauvre vieux c'est tout ce que tu as trouvé en étant hors sujet en plus !Signaler Répondre
Un petit article orienté pour les présidentielles :)Signaler Répondre
bien informé ; il disposait d'armes de guerre , de munitions , d'explosifs , de véhicule piégé pour faire un massacre ? merci de nous éclairerSignaler Répondre
Je ne suis pas pro Macron, au contraire mais ce n'est pas lui qui a fait le pire mais LFI et tous ces gauchistes qui ne respectent rien.Signaler Répondre
Voici ce qu'est devenu notre pays sous macron.Signaler Répondre
Espérons que la future présidente arrivera â redresser tout ça.
Un terroriste d'ultra-droite projette un massacre dans un lycée lyonnais, il est placé sous contrôle judiciaire.Signaler Répondre
Et comme d'habitude, pour la majorité des commentaires : RAS et pour certains, tendance RN, c'est la faute de LFI.
Heureusement que d'autres articles de presse sont accessibles.
Et on va nous parler du mal être de la jeunesse, comme excuse.Signaler Répondre
Merci les réseaux sociaux et...
A l'image du climat le temps est compté
Et une bagarre de rue, déjà interdite pour tous, gauche ou droite, ne donne pas le droit de tuer.Signaler Répondre
Xpdr, même si le sujet ne s'y prête pas. "La VAR est formelle " : langage de supporter de foot, pilier de bar :-)Signaler Répondre
Ce jeune homme a été très lâchement lynché. Oui, des personnes, sans qui il serait toujours en vie, sont responsables de son décès. C'est assez simple pour vous ?
Maintenant, tout dépend de vos valeurs. Tout peut être excusé et minimisé. Même les boucheries d'une guerre...
Espérons que la justice (si elle existe encore...) sera intraitable avec les petites frappes décérébrées et ceux les ont dirigés. Ils l'ont massacré alors qu'il était à terre. Même en MMA, vu que vous semblez aimer le sport, de tels comportements sont totalement proscrits. Cela doit être sanctionné par longues années de prison, dans une société qui se dit civilisée.
Je renouvelle tout mon soutien à sa familles et à ses amis, à qui il doit terriblement manquer. On n'oublie rien... on s'habitue, c'est tout...
Je laisse le roi du VAR à ses explications complètement insuffisantes et inappropriées et je l'invite à sonder sa conscience, s'il en a une. Tout ce qui parait dans les journaux extrêmement orientés, de gauche comme de droite, n'est pas parole d'évangile, malheureusement. Surtout dans notre monde actuel où la presse "convenue" s'est largement décrédibilisée.
Sur la vidéo, on voit très bien Quentin à terre se prendre des coups par terre par plusieurs LFI. Ce n'est plus du 20 contre 20.Signaler Répondre
Facile de parler d'AVC. Qu'est-ce qui l'a causé ?
Arrêtez de chercher nimporte quoi, vous êtes très porté à gauche, je reste neutre.
Quentin Deranque a fait un AVC après une bagarre de rue a 20 contre 20 que son groupe avait planifié et assumée, tendant un guet apens a un coin de rue derrière les voies ferrées, a 200m d'un meeting LFI...Signaler Répondre
Quand on s'habille en noir avec des cagoules, des parapluies, béquilles, des lacrymos, un fumigène et des gants coqués pour attaquer des gauchistes, il y a un risque de se prendre un mauvais coup a la tête en retour, donc potentiellement de faire un AVC..
Lees vidéos sont formelles, la bagarre a démarré par une charge de Quentin et ses amis, a nombre égal, trois minutes plus tard il s'est fait rouer dee coup au sol, ce qui est condamnable. Il s'est fait rouer de coups parce que ses "camarades" ayant eu le dessous dans la rixe ont abandonné trois leurs en partant en courant comme des lâches.. (visiblement l'ultradroite ne connait pas la solidarité)
Heureusement que le Canard Enchainé, le Progrès et Mediapart ont fait du vrai journalisme et non de la propagande
Heureusement que les vidéos de la bagarre derrière les voies ferrées ont fini par sortir pour corroborer le témoignage des riverains et du journaliste du Progrès présent.
La VAR est formelle
En effet la sottise est ce qui est le mieux partagé par les extrêmes gauchistes.Signaler Répondre
Je cite l'article: "Sur Snapchat notamment, le mineur aurait évoqué son projet auprès d’autres internautes et aurait reçu des encouragements."Signaler Répondre
Ses contacts identitaires qui l'ont encouragé a poignarder des ados pour la cause ont-ils été inquiétés ? ont ils été interrogés par la police ?
il me semble que ne pas dénoncer un projet terroriste dont on a connaissance et encourager la personne a passer a l'acte est illégal
(quand bien même ce serait du terrorisme d'extrême droite et non du terrorisme jihadiste, je précise ça pour les adorateurs de CNews qui trouvent toutes les excuses du monde a Breivik)
je ne pense pas que le programme de LFI soit d'être laxiste envers Quentin ou ses admirateurs nazis ^^Signaler Répondre
"chaque cas est uninque"Signaler Répondre
Étonnant ton 2 poids 2 mesures Jacques RN !
Quand il s'agit de l'extrême inverse, tu t'embarrasses pas avec les nuances !
Accuser le jeu vidéo, comme les prêtres US qualifiaient le rock de musique satanique pendant les années 60...Signaler Répondre
Liberté provisoire,et prêt à recommencer !Justice laxiste ,et c'est le programme de EELV/LFISignaler Répondre
Ne mélange pas tout, chaque cas est uninque, Quentin Deranque n'a pas tué, LFI si. Là, déjà, tu inverses les rôles.Signaler Répondre
Quantà cette racaille, ici, effectivement il mérite d'être puni et suivi.
Mais ne mélange pas tout et n'oublie pas qu'avec Quentin, c'est la gauche qui a tué.
Voilà le résultat des dégâts occasionnés par CNewsSignaler Répondre
mais les juges le laissent en liberté … car ils lui ont confisqué ses couteaux …Signaler Répondre
Bein oui, un élève de 15 ans entré en seconde..Signaler Répondre
même les fans de Quentin Deranque peuvent parfois parvenir a rentrer au lycée sans avoir préalablement redoublé.
C'est marrant mais on constate, et c'est heureux, beaucoup moins de déséquilibrés de ce genre que d'adeptes des jeux vidéos. L'explication est à trouver ailleurs. L'abus des chaînes d'infos et leur racisme déversé à longueur de journée est à mon avis bien plus efficace pour construire ce genre de profilSignaler Répondre
Oui, surtout qu'il a dû passer 20 ans au collège...Signaler Répondre
15 ans au lycée ?? Encore un surdouéSignaler Répondre
Encore un qui va nous coûter un bras tout sa vie en internement lits fonctionnaires médocs et pensions...Signaler Répondre
Surtout un ado mal dans sa peau, sûrement complexé, soit physiquement, soit par les réflexions de ses potes, ,,,,,,,,,,et surtout biberone aux jeux vidéos, incapable de faire la différence entre le virtuel ou il peut se venger de ses humiliations éventuelles ,et le réel .Signaler Répondre
Membre de l'ultradroite, l'ado perturbé était selon la police groupie de Hitler et souhaiter venger son camarade Quentin Deranque en poignardant des lycéens au hasard..Signaler Répondre
Avec un profil pareil, j'espère que Wauquiez ne va pas afficher son portrait sur l'hôtel de région..
Un vrai bébé du RN le morveux juvénile.Signaler Répondre
Même pas pubère et déjà raciste. Il mérite 15 ans ferme !
Le gasoil va donc baisser ?Signaler Répondre
Tout le monde en parle depuis hier mais personne ne dit quel lycée...Signaler Répondre
Quentin Deranqu le néonazi que Aulas voulait afficher sur l'hôtel de ville ? Oh comme c'est étonnant !Signaler Répondre