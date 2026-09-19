LOU Rugby : face à Pau, confirmer sans s’enflammer

Karim Ghezal veut éviter de reproduire le scénario de la saison passée, où le LOU avait également très bien débuté avant de connaître une période plus compliquée. "On n’a pas envie de parler tout le temps du passé", explique-t-il, tout en insistant sur "l’endurance mentale" comme l’un des axes de travail cette saison. L’entraîneur lyonnais met également en avant la profondeur de son effectif, qui lui offre de nombreuses possibilités au moment de composer son équipe.

Face à Pau, le staff lyonnais s’attend à un véritable défi dans les airs et dans les phases de ruck. "On va avoir une équipe de Pau qui gagne beaucoup de ballons dans les rucks", prévient Karim Ghezal, qui pointe tout particulièrement les qualités aériennes d’Attissogbe et de Grandidier.

Un constat partagé par Gabin Lorre. Pour l’arrière lyonnais, il faudra être solide dans les duels aériens, mais aussi récupérer les deuxièmes ballons : "C’est là où on peut vraiment leur poser des problèmes, que ce soit sur le jeu au sol ou après ces duels aériens." Le LOU sait donc où se situeront certains des principaux enjeux de cette rencontre.

Le retour de Baptiste Couilloud

Le retour de Baptiste Couilloud, après sept mois sans jouer, constitue également une bonne nouvelle. Le demi de mêlée sera à nouveau dans le groupe samedi, avec une gestion progressive de son temps de jeu. "Le but, ce n’est pas non plus d’enchaîner dix matchs d’affilée", rappelle Karim Ghezal.

Au-delà de son apport sur le terrain, son retour semble également avoir un impact sur le groupe. Gabin Lorre a notamment souligné son investissement durant sa longue période d’absence, avant de retrouver ses sensations de joueur le week-end dernier.

"J’ai vraiment senti une aura de leader, une aura de capitaine", raconte-t-il, évoquant notamment son implication lors de la préparation du match face au Racing. Une présence qui vient renforcer la concurrence déjà importante au poste de numéro 9.

"Jouer pour procurer des émotions"

Auteur du premier essai lyonnais de la saison en Top 14, Gabin Lorre aborde cette nouvelle saison avec davantage de confiance après une première année compliquée.

Une période durant laquelle sa blessure lui a aussi permis de prendre du recul.

"Je me suis libéré la tête et j’ai plus travaillé mentalement", explique-t-il. Désormais, l’objectif est clair : rester constant, individuellement comme collectivement, et continuer à travailler au service de l’équipe.

Face à Pau et à sa ligne de trois-quarts, le jeune Lyonnais voit surtout une belle occasion de se mesurer à une grosse équipe : "Les grands joueurs se montrent dans les grands moments, contre les grandes équipes." Une affiche qui doit aussi permettre aux joueurs de profiter de l’ambiance et de l’enjeu : "On joue pour procurer des émotions" aux supporters.

Samedi, le LOU aura donc une nouvelle occasion de confirmer son bon début de saison. Face au leader palois, les Lyonnais devront répondre présents dans les secteurs identifiés par leur staff, tout en gardant en tête le mot d’ordre répété par Karim Ghezal et Gabin Lorre : rester concentrés sur le match présent et construire dans la durée.