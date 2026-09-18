Se faire prendre en charge par la police municipale en état d’ébriété pourrait bientôt laisser une facture salée à La Mulatière. La commune souhaite faire payer 150 euros aux personnes retrouvées ivres sur la voie publique lorsqu'elles doivent être transportées par les agents municipaux.

La mesure doit encore être approuvée. Une délibération en ce sens sera présentée lors du prochain conseil municipal, prévu mardi 22 septembre à 19 heures.

Pour justifier cette nouvelle facturation, la commune s'appuie notamment sur le Code de la santé publique. Celui-ci prévoit qu'une personne trouvée en état d'ivresse dans un lieu public peut être conduite, par mesure de police, dans un commissariat, une gendarmerie ou une chambre de sûreté, aux frais de la personne concernée.

La municipalité estime que ces interventions représentent un coût pour la collectivité, précise nos confrères du Progrès. Elles nécessitent par exemple la mobilisation d'agents de police municipale, d'un véhicule de service ainsi que du temps consacré à la prise en charge et au transport.

Si la délibération est adoptée, un montant forfaitaire de 150 euros par transport sera donc réclamé à la personne concernée. La mesure doit entrer en vigueur à compter du 1er octobre 2026.

La mairie entend également, par cette facturation, responsabiliser les personnes dont le comportement nécessite une mobilisation particulière des moyens municipaux.