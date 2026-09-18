Se faire prendre en charge par la police municipale en état d’ébriété pourrait bientôt laisser une facture salée à La Mulatière. La commune souhaite faire payer 150 euros aux personnes retrouvées ivres sur la voie publique lorsqu'elles doivent être transportées par les agents municipaux.
La mesure doit encore être approuvée. Une délibération en ce sens sera présentée lors du prochain conseil municipal, prévu mardi 22 septembre à 19 heures.
Pour justifier cette nouvelle facturation, la commune s'appuie notamment sur le Code de la santé publique. Celui-ci prévoit qu'une personne trouvée en état d'ivresse dans un lieu public peut être conduite, par mesure de police, dans un commissariat, une gendarmerie ou une chambre de sûreté, aux frais de la personne concernée.
La municipalité estime que ces interventions représentent un coût pour la collectivité, précise nos confrères du Progrès. Elles nécessitent par exemple la mobilisation d'agents de police municipale, d'un véhicule de service ainsi que du temps consacré à la prise en charge et au transport.
Si la délibération est adoptée, un montant forfaitaire de 150 euros par transport sera donc réclamé à la personne concernée. La mesure doit entrer en vigueur à compter du 1er octobre 2026.
La mairie entend également, par cette facturation, responsabiliser les personnes dont le comportement nécessite une mobilisation particulière des moyens municipaux.
Ils lui prennent sa villageoise !Signaler Répondre
Commentaire incompréhensible! Mais bon, quand on voit le pseudo.... Rien d'étonnant.Signaler Répondre
Pourquoi ne pas faire comme pour les maboules ramassés dans la rue et les emmener au Vinatier ou à st jean de dieu afin de leur proposer une cure de desintox ?? Après tout c'est la sécurité sociale des autres qui payent non ?Signaler Répondre
Par contre "ébriété ou ivresse" ne prend en compte les drogues et c'est bien dommage.Signaler Répondre
C'est une autre loi qui encadre ça...
l'alcool appartient à qui arrêter de la vendreSignaler Répondre
donc à la Mulatière Maxime Bost maire classé divers centre veut faire payer 150 € aux personnes retrouvées ivres dans la rue Et pendant ce temps Gabriel Attal candidat de la majorité présidentielle fait sa communication avec une bière à la main L’alcool n’est pourtant pas anodin :dépendance cancers accidents violences… 41 000 décès par an en France lui sont attribués La responsabilité politique c’est aussi de ne pas banaliser ce produitSignaler Répondre
Je trouve ça cohérent, ça monopolise des agents de police ( pendant qu ils s occupent du pochtron , ils sont bloqués)Signaler Répondre
De plus ce dit "pochtron" peut semer le trouble sur la voie publique, voir lui même se faire agresser !
Donc, on se bourre la gueule chez soi ou ailleurs mais sans déambuler dans la rue , sur la voie publique , marre d entendre les pochtrons gueuler la nuit, et les disputes engendrées !
Le pognon devrait rentrer dans les caisses là !
Après si on est bourré et retraité, 200 euros ! ( Je plaisante , on veut tellement les faire raquer ces pauvres retraités, dont je fais partis ) 🤑
Encore une mesure qui est déjà dans la loi :Signaler Répondre
- Amende pour état d'ivresse sur la voie publique : Jusqu'à 150 € (contravention de 2e classe).
- Chambre de dégrisement : La personne peut être conduite par la police au poste ou en chambre de sûreté "à ses frais" jusqu'à ce qu'elle redevienne sobre (article L. 3341-1 du Code de la santé publique).
.
Donc ça devrait être même 150€ + le coût de la chambre de dégrisement "d'après la loi existante".
Si les maires commencent comme la préfecture à pondre des textes qui existent déjà dans la loi c'est uniquement pour faire parler d'eux...
Et si le mec est SDF ils font comment ?Signaler Répondre
pas assezSignaler Répondre
Surtout que les individus ramassés par la police seront à 90% insolvables!Signaler Répondre
C'est comme l'obligation du casque à trottinette à Villeurbanne et Vénissieux!!! Du pipeau... Que la police se concentre plutôt sur les trafics de drogue dont les lieux sont bien connus .
normal 😁Signaler Répondre
Pas solvable, je ne risque rien.Signaler Répondre
150 € c’est cher....Signaler Répondre