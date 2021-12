Réveillon de la St Sylvestre : pas d'alcool dans la rue, feux d'artifice et pétards interdits à Lyon et dans le Rhône

Ainsi, la consommation de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique du 31 décembre 17h au 1e janvier 12h dans l'ensemble du département du Rhône. La vente d'alcool à emporter sera prohibée du 31 décembre 17h jusqu'au samedi 1e janvier 6h du matin.

Par ailleurs, la vente, la détention et l’usage sur la voie publique de feux d’artifice, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1 seront interdits, tout comme la vente, la détention ou le transport de carburant en récipient portable (sauf démarche à usage privé dûment justifiée).

Dans un contexte de très forte circulation épidémique, le préfet du Rhône "appelle à la vigilance et au sens des responsabilités de chacun". La préfecture qui annonce d'ailleurs que "de nouvelles mesures sanitaires renforcées seront prises en début de semaine prochaine".