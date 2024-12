Lyon : en état d'ivresse, un trentenaire sème la panique à la Part-Dieu

Les faits se sont déroulés ce mardi 17 décembre après-midi dans le 3e arrondissement de Lyon, au cœur du quartier de la Part-Dieu. Un homme de 30 ans, fortement alcoolisé, a semé le trouble dans deux commerces, s’en prenant violemment aux clients et au personnel.

Tout a commencé dans une supérette, où il aurait frappé un client qui tentait de le calmer. La victime, blessée, a dû être transportée à l’hôpital par les pompiers, précise Le Progrès. Quelques instants plus tard, l’homme a poursuivi ses agissements dans un restaurant voisin. Sur la terrasse, il s’en est pris aux convives et a endommagé le mobilier. Le gérant et un serveur, qui tentaient de maîtriser l’individu, ont également été agressés.

Rapidement alertés, les policiers ont interpellé le trentenaire. Placé en cellule de dégrisement avant sa garde à vue, il a été présenté vendredi au parquet de Lyon. Une expertise psychiatrique a été ordonnée, reportant son procès au 4 février.