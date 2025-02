Près de Lyon : un enfant de 5 ans victime d’agressions sexuelles dans une école Montessori

Ils reprochent à l'établissement de ne pas avoir protégé leur fils, Enzo, victime selon eux d'agissements répétés.

Les faits auraient débuté en septembre 2022 et se seraient prolongés pendant sept mois. Enzo, affirme avoir été victime d'agressions à caractère sexuel de la part d'un camarade de son âge. "Mon enfant est venu nous parler, nous dire 'il me touche'", a expliqué son père à BFM Lyon, précisant qu'un élève voulait "lui mettre la main dans le slip" et "lui attraper le zizi". Ces faits se produisaient "quotidiennement".

Malgré plusieurs signalements, les parents estiment que l'école n'a pris aucune mesure efficace pour protéger leur fils. L'enfant dénoncé a finalement quitté l'établissement, mais Enzo a ensuite fait l'objet de harcèlement par d'autres élèves. "Ces dernières semaines, il avait un petit état dépressif et des plaques d'eczéma qui sont douloureuses rien qu'à la vue", déplore son père à la chaine régionale.

Le pédiatre de l'enfant a recommandé de ne pas le renvoyer dans cette école. Les parents cherchent désormais une nouvelle structure scolaire pour leur fils. Informée de la situation, la mairie de Neuville-sur-Saône a adressé un signalement au procureur de la République.