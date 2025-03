Violences et coup de feu à Tarare : un prévenu condamné, deux mineurs en attente de jugement

L'affaire avait secoué Tarare ce samedi 22 mars. Tout avait commencé en fin de matinée par une bagarre place Ambroise-Croizat, impliquant un jeune majeur et un homme de 55 ans en situation de handicap. Ce dernier, frappé dans le dos, avait reçu une ITT de dix jours.

Comme "motif" de l'altercation, le prévenu évoque au tribunal des dégradations de boîtes aux lettres.

Deux heures plus tard, le fils de la victime s'était à son tour confronté au prévenu et à deux de ses amis dans le quartier Joannès-Recorbet pour obtenir des explications. L'affrontement avait pris une tournure bien plus grave lorsqu'un coup de feu aurait retenti, des témoins assurent en effet avoir entendu une détonation.

Si la balle n'a pas atteint sa cible, le fils du quinquagénaire, pris de panique, avait fui et déposé plainte, obtenant également une ITT de dix jours pour "insomnies et angoisse", précise le Progrès.

Selon une des versions avancées devant les gendarmes, l'origine de cette escalade de violence pourrait être liée à la volonté d'un membre de la famille de la victime de signaler un trafic de stupéfiants. Une hypothèse que les prévenus contestent, mais qui pourrait expliquer l'extrême tension entre les protagonistes.

Quatre suspects avaient été interpellés dans la foulée. Deux mineurs, dont l'un est soupçonné d'être l'auteur du tir, sont en détention provisoire et seront jugés le 16 avril.

Quant au prévenu présent ce lundi, inconnu de la justice jusqu'ici, il a reconnu les faits de violences devant le tribunal. Il a été condamné à six mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans, assorti d'une obligation de travail ou de formation et d'une interdiction d'entrer en contact avec les autres protagonistes.

L'arme n'a jamais été retrouvée, laissant planer le doute sur son authenticité.