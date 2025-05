Lyon : éméchée et redemandant de l’alcool, elle s'en prend à la terrasse d'un célèbre restaurant de la Presqu'île

Soirée agitée ce mardi pour le personnel du restaurant Le Paradis du Fruit situé rue de la République dans le 2e arrondissement de Lyon comme le montre une vidéo tournant actuellement sur les réseaux sociaux. Une femme éméchée s’est présentée à l’accueil de l’établissement une bouteille d’alcool dans la main. Selon nos informations, elle aurait demandé à consommer de l’alcool.

La sécurité du restaurant a alors refusé de la servir expliquant de ne pas pouvoir la recevoir dans son état. La femme ne l’a pas entendu de cette oreille et a commencé a lancé des projectiles sur la terrasse de l’établissement où se trouvaient des clients et une serveuse. Une porte a notamment été cassée.

Contactée par notre rédaction, la direction du Paradis du Fruit a réagi à cet incident. "C’est assez rare ce genre de chose. En général, on n’a pas de problèmes de ce genre n’étant pas un établissement proposant beaucoup d’alcool. On propose plutôt des boissons à base de fruits." Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte.