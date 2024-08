Lyon : un restaurant de nouveau fermé pour horaires tardifs

Le restaurant « L’Exception », situé 9 montées des Carmélites dans le 1er arrondissement de Lyon, vient d’être fermé administrativement pour une durée de deux mois par les services de l’Etat. Comme relayé par nos confrères de Lyon Capitale, ce restaurant fait à nouveau l’objet d’une fermeture en urgence, suite à un contrôle effectué par la Direction de la Sécurité et de la protection civile, rattachée à la préfecture du Rhône.

L’établissement est en effet reproché d’horaires de fermetures trop tardifs, au-delà de la limite autorisée : "Considérant l’infraction à l’horaire légal de fermeture constatée par les services de police le 29 mai 2024 à 2h40, en l’absence de dérogation délivrée par l’autorité compétente".

Il s’agit de leur troisième fermeture administrative en un peu plus d’un an. L’Exception avait déjà été contraint de cesser temporairement ses activités pendant deux mois en juin 2023 pour vente de tabac de contrebande et utilisation de protoxyde d’azote, puis en décembre dernier pour un mois une nouvelle fois en raison d’horaires de fermeture trop tardifs.