Auvergne-Rhône-Alpes : la région parmi les plus gros consommateurs d’alcool

C’est un score qui n’est pas fameux. Le Baromètre annuel de Santé Publique France a été publié ce lundi et se base sur les données de 2021. Plus de 22 000 personnes ont été contactées pour répondre à diverses questions concernant la fréquence de consommation, la quantité ou l’évolution dans le temps.

L’enquête s’intéresse surtout à la part d’adultes entre 18 et 75 ans qui dépasse les plafonds recommandés à savoir au maximum 10 verres par semaine, 2 verres par jour et des jours sans consommation dans la semaine. Ainsi, la moyenne métropolitaine se situe à 22% d’adultes qui dépassent ces repères de consommation. L’Auvergne-Rhône-Alpes est au-dessus de cette tranche avec 24% de dépassement ce qui la place juste derrière la Bretagne avec 26,9% de dépassement et les Pays de la Loire avec 27,9%. En bas de tableau, tous les territoires d’outre-mer dont le score le plus élevé revient à La Réunion avec 14,3% d’adultes qui déclarent boire un peu trop.

L’alcool séduit plus les hommes

Ces données ont également été recoupées selon le sexe et en Auvergne-Rhône-Alpes, comme dans l’intégralité des régions et sans aucune exception, ce sont les hommes qui boivent le plus. Ainsi, 33,2% des hommes considèrent dépasser les limites contre seulement 15,2% des femmes. Si l’on prend uniquement la part des hommes, l’Auvergne-Rhône-Alpes est alors 4e derrière le Grand Est (35,5%), la Bretagne (36,9%) et les Pays de la Loire (38,2%). Pour les femmes en revanche, le classement est identique au tableau général et elles arrivent donc 3e de France.

Chez les hommes, ce sont les 76-85 ans qui se laissent le plus aller avec 41,2% de dépassement tandis que chez les femmes, ce sont plutôt les jeunes et les 18-24 ans avec 19,3%.

Enfin, bonne nouvelle tout de même puisque le taux de consommation d’alcool est en baisse depuis 2017 et ce, quelle que soit la classe sociale, le niveau d’études ou le revenu. Par exemple, en 2017 22,3% des personnes ayant un diplôme inférieur au baccalauréat ont dépassé les limites contre 19,6% en 2021. Idem pour ceux qui ont un diplôme supérieur au bac qui étaient 25,8% à dépasser les repères contre 24,9% sur la dernière année d’étude.

Cependant, bien qu’il s’agisse d’une baisse encourageante, l’année 2021 a été ponctuée par des couvre-feux, des confinements localisés et un confinement national du 3 avril au 3 mai. Il faut donc tout de même attendre les chiffres de 2022 pour pouvoir s’assurer d’une véritable diminution à grande échelle qui n’a pas été touchée par la fermeture d’épiceries et l’impossibilité de sortir après 21h.