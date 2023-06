Groupama Stadium : La vente d’alcool interdite dans les stades des Jeux Olympiques 2024, sauf dans les espaces VIP

Nouvelle polémique autour de l’organisation des Jeux Olympiques d’été 2024. Ce mardi, le Parisien a annoncé que le Comité d’organisation a décidé d’interdire la vente et la consommation d’alcool dans les stades lors des compétitions olympiques et paralympiques. Une décision qui suscite de vives critiques, sachant que cette interdiction ne concerne pas tout le monde.

En effet, elle ne s’applique pas dans les espaces VIP, où champagne, vins et bières seront disponibles à la vente. Dans cette mesure, le Groupama Stadium, qui accueillera 11 matchs de football masculin et féminin, ne manque pas d’hospitalité. Avec ses 105 loges, huit salons et quatre Event Box, l’enceinte est à la pointe en matière de réception.

Un traitement à deux vitesses, dont se défend le comité d’organisation : "Ce n’est pas de notre fait. C’est l’application stricte de la loi française, qui autorise les prestations de restauration incluant le service de l’alcool dans les espaces d’hospitalité régis par la loi sur la restauration", qui précise qu’il en revient "au législateur en dernier ressort de définir le cadre pertinent pour les organisateurs d’événements."

Des dérogations peuvent être demandées, mais lors des JO, les sessions de compétition sont trop nombreuses et c’est tout le cadre juridique qui nécessiterait une modification. Par contre, elles ont été demandées par les organisateurs de la Coupe du Monde de Rugby, qui passe également par le Groupama Stadium, avec cinq matchs programmés du 24 septembre au 6 octobre prochain.