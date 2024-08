Un adjoint au maire de Villeurbanne exige que les primes des médailles aux JO soient imposables

Alors que de nombreuses voix, à gauche comme à droite, s'élèvent pour que les primes des médaillés français aux Jeux Olympiques de Paris 2024 soient défiscalisées, Jonathan Bocquet trouverait "aberrant" que ce soit le cas.

Adjoint aux Finances à la Ville de Villeurbanne, l'élu estime que les résultats des Français aux JO "sont le fruit d'investissements collectifs portés par l'État et plus encore par les collectivités". Et qu'il est donc logique que la réussite sportive rapporte aux communes.

"À Villeurbanne, nous investissons chaque année dans des équipements qui profitent à tous, y compris aux champions de demain. Ces investissements publics s'élèvent à 35 millions d’euros pour le mandat 2020-2026, uniquement pour la ville de Villeurbanne, sans compter le soutien au fonctionnement des associations locales. Il est donc logique que les primes des médaillés soient imposables et qu’ils contribuent ainsi à cet effort : c’est un juste retour des choses", indique Jonathan Bocquet dans un communiqué.

Pour Bruno Le Maire, nos médaillés ne doivent rien aux installations sportives dont ils ont profité ni aux arbitres, éducateurs, entraîneurs et bénévoles des clubs et associations locales... Une proposition démagogique qui sapera les fondements de la réussite sportive française. https://t.co/YZm5T8vuQX — Jonathan Bocquet (@JonathanBocquet) August 10, 2024 Les impôts de Léon Marchand permettront-ils à de jeunes Villeurbannais de rafler l'or à leur tour à Brisbane en 2032 ?

Pour rappel, le ministre démissionnaire de l'Economie Bruno Le Maire a déclaré qu'il s'engageait à proposer que les primes des médaillés soient défiscalisées dans le prochain budget 2025.