Chaleur, alcool, stupéfiants : des mesures préventives adoptées à Lyon et dans le Rhône pour la Fête de la musique

A partir de dimanche 17h et jusqu’à lundi matin 5h, la consommation de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique et la vente d’alcool à emporter sera prohibée, du dimanche 20h au lundi 4h.

Seront également interdits l’utilisation d’artifices de divertissements et d’articles pyrotechniques et la vente et la détention de carburant en récipient portable.

La préfecture du Rhône appelle par ailleurs à la prudence sur les routes et "au strict respect de la limitation légale de l’alcoolémie au volant et de l’interdiction de la consommation de stupéfiants".

Enfin, dans un contexte marqué par un épisode de canicule intense, les services de l’Etat recommandent à la population "d'adopter les principaux conseils et gestes pour se protéger de la canicule, notamment en s'hydratant régulièrement et en évitant une consommation excessive d'alcool, qui favorise la déshydratation".

Le ministère de l’Intérieur a indiqué ce vendredi que les festivités de la fête de la musique ne devraient pas être remises en cause par les fortes chaleurs : "Nous avons demandé aux préfets et aux directeurs des agences régionales de santé d'être en lien très étroit avec les organisateurs pour s'assurer que toutes les précautions soient prises", a déclaré Laurent Nuñez.