Sécurité

Chaleur, alcool, stupéfiants : des mesures préventives adoptées à Lyon et dans le Rhône pour la Fête de la musique

Chaleur, alcool, stupéfiants : des mesures préventives adoptées à Lyon et dans le Rhône pour la Fête de la musique
Chaleur, alcool, stupéfiants : des mesures préventives adoptées à Lyon et dans le Rhône pour la Fête de la musique - Lyon Mag

La préfecture du Rhône a publié un arrêté pour encadrer la fête de la musique.

A partir de dimanche 17h et jusqu’à lundi matin 5h, la consommation de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique et la vente d’alcool à emporter sera prohibée, du dimanche 20h au lundi 4h.

Seront également interdits l’utilisation d’artifices de divertissements et d’articles pyrotechniques et la vente et la détention de carburant en récipient portable.

La préfecture du Rhône appelle par ailleurs à la prudence sur les routes et "au strict respect de la limitation légale de l’alcoolémie au volant et de l’interdiction de la consommation de stupéfiants". 

Enfin, dans un contexte marqué par un épisode de canicule intense, les services de l’Etat recommandent à la population "d'adopter les principaux conseils et gestes pour se protéger de la canicule, notamment en s'hydratant régulièrement et en évitant une consommation excessive d'alcool, qui favorise la déshydratation".

Le ministère de l’Intérieur a indiqué ce vendredi que les festivités de la fête de la musique ne devraient pas être remises en cause par les fortes chaleurs : "Nous avons demandé aux préfets et aux directeurs des agences régionales de santé d'être en lien très étroit avec les organisateurs pour s'assurer que toutes les précautions soient prises", a déclaré Laurent Nuñez.

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6 commentaires
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Mdr ! le 19/06/2026 à 18:59

La défaite de la musique, copieusement massacrée, déjà.. c'est une grande cacophonie.
Si c'était vrai que la musique peut faire tomber la pluie, c'est là qu'on en aurait la preuve.

Ensuite avec cette chaleur, dans la journée c'est impensable donc faudrait y aller au soir, et boire c'est de la folie.. et les deux, chaleur et alcool, rendent encore plus fous les gens déjà barjots que vous allez y croisez.
Accessoirement c'est un dimanche, en général on bosse le lundi.

Partout passé, par mesure préventive, restez chez vous.

Et comme dit le commentaire de 17h58, on a un plus gros problème que ça.

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ouvert un parapluie le 19/06/2026 à 18:56

Vu le niveau de tapage nocturne et diurne du teknivale à la halle tony garnier, qui hier soir était assourdissant et c'était comme si on te tapait sur la tête avec un marteau, on peut déjà dire qu'ils font du présentéisme et du sondage pour justifier leurs emplois fictifs....

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CQQFD69! le 19/06/2026 à 18:48

Chaleur + Alcool = Mauvaise combinaison.

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faut être présent le 19/06/2026 à 18:45

Pour interdire, faut être au boulot
Combien de policiers municpaux et nationaux réellement sur le terrain un dimanche soir
je peux pas chef, j'ai Grand Frais pour les brochettes §

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foxy69 le 19/06/2026 à 18:39

Il y avait des nuages sut Lyon cet après midi..Un peu de iodure d'argent ,un hélico, et on avait un peu de pluie.....

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Yeeeh le 19/06/2026 à 18:10

Encore une circulaire prioritaire 🤣😂

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faite attention le 19/06/2026 à 17:58

Infos canicule : - c'est l'une des pires - les récoltes seront impactées - on ne sait pas vraiment quand elle finira - potentiellement mortelle si la chaleur empeche de dormir - une serviette mouillée sur les épaules est éfficace pour évacuer la chaleur

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Ted la Pie Dusse le 19/06/2026 à 17:24

Le préfet n'a pas ouvert un parapluie mais un parasol 🤣🤣🤣

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c'est cool ça le 19/06/2026 à 17:14

cool, y'a pas d'interdiction pour la vente de stupéfiant ca concerne que l'alcool

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