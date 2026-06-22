Des signalements de piqûres en série pendant la Fête de la musique à Lyon

Si la Fête de la musique 2026 s'est globalement déroulée dans le calme à Lyon, plusieurs faits ont retenu l'attention des forces de l'ordre. En début de soirée, neuf personnes ont indiqué avoir été victimes de piqûres à proximité de la place Antonin-Poncet.

Selon plusieurs témoignages, des individus suspectés d'être à l'origine de ces actes auraient été repérés puis mis en fuite par la foule.

Quatre autres victimes ont ensuite été prises en charge au cours de la nuit. Trois signalements ont été effectués sur le quai de la Pêcherie, dans le 1er arrondissement, tandis qu'une jeune fille mineure aurait été piquée près de la station de métro Cordeliers.

Des analyses doivent désormais permettre de déterminer si des substances ont été injectées.

Neuf interpellations et une agression sexuelle

Au total, neuf personnes ont été interpellées au cours de la soirée, principalement pour des faits liés à l'usage de mortiers ou de feux d'artifice, notamment dans les secteurs de Bellecour et d'Antonin-Poncet.

Par ailleurs, une agression sexuelle a également été signalée dans un bar situé rue de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Déjà lors de la Fête de la musique 2025, deux hommes âgés de 19 et 24 ans avaient été interpellés à Lyon après plusieurs plaintes pour des piqûres. Les investigations n'avaient alors révélé aucune injection de produit aux victimes.