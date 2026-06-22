Des signalements de piqûres en série pendant la Fête de la musique à Lyon

Si la Fête de la musique 2026 s'est globalement déroulée dans le calme à Lyon, plusieurs faits ont retenu l'attention des forces de l'ordre. En début de soirée, neuf personnes ont indiqué avoir été victimes de piqûres à proximité de la place Antonin-Poncet.
Selon plusieurs témoignages, des individus suspectés d'être à l'origine de ces actes auraient été repérés puis mis en fuite par la foule.
Quatre autres victimes ont ensuite été prises en charge au cours de la nuit. Trois signalements ont été effectués sur le quai de la Pêcherie, dans le 1er arrondissement, tandis qu'une jeune fille mineure aurait été piquée près de la station de métro Cordeliers.
Des analyses doivent désormais permettre de déterminer si des substances ont été injectées.
Neuf interpellations et une agression sexuelle
Au total, neuf personnes ont été interpellées au cours de la soirée, principalement pour des faits liés à l'usage de mortiers ou de feux d'artifice, notamment dans les secteurs de Bellecour et d'Antonin-Poncet.
Par ailleurs, une agression sexuelle a également été signalée dans un bar situé rue de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon.
Déjà lors de la Fête de la musique 2025, deux hommes âgés de 19 et 24 ans avaient été interpellés à Lyon après plusieurs plaintes pour des piqûres. Les investigations n'avaient alors révélé aucune injection de produit aux victimes.
Pendant combien de temps va-t’on encore accepter cette descente aux enfers en France ?Signaler Répondre
Pendant combien de temps la lâcheté, la soumission, la peur, le chaos, la ruine ?
Pendant combien de temps sans réagir, sans s’assumer ?
Pendant combien de temps des femmes âgées, des fillettes, des jeunes filles, des jeunes femmes violées, détruites, assassinées ?
Ce pays meurt
Que fait-on ?
Il faut piquer tous les piqueursSignaler Répondre
En plus des moustiques les piqûres prolifèrent !Signaler Répondre
Le gauchisme est une droite qui ne dit pas son nom.Signaler Répondre
Effectivement depuis plus de 50 ans les libéraux sont au pouvoir. Or les gens "plutôt de gauche" sont plutôt pas des libéraux.. enfin en principe.
L'immigration est une libre-circulation qui ne dit pas son nom, non plus.
Vous connaissez l'origine des piqueurs, c'est bien.. vous savez aussi qui les fait venir.
Ne cherchez pas qui les fera partir, il n'existe pas.
Evitons les attroupements de troupeaux !Signaler Répondre
Certains médias disent clairement l'origine des "piqueurs"Signaler Répondre
D'autres ont une pudeur de gazelle
C'est ennuyeux de ne pas vouloir définir une grosse part des problèmes actuels.
Ce n'est pas d'après moi réellement lié à l'idéologie dominante. C'est plutôt un conformisme global car ses castes plutôt de gauche ont monté depuis des décennies de gros "business " sur la misère et le social. C'est le gagne pain de beaucoup de gens (à très hauts revenus).
C'est comme les logorrhées sur Gaza... très belle affaire juteuse pour une armée de gens qui vivent dessus depuis des années. Un business plan impeccable mais relativement simple du fait du QI de poulpe de la population visée.
Le monde tourne autour du pognon et depuis 50 ans nos gauchistes en vivent bien et ont tendance à se goinfrer (Mr Pigasse ou Mr Niel en sont une caricature)
pays de malades !!Signaler Répondre
Et ca fait un moment que je n'aime pas la nouvelle France...Signaler Répondre
Sarkozy : "Les racailles, on va vous en débarrasser, à coup de karcher."
Hollande: "Je combattrai la finance ".
Macron: " Plus personne à la rue d'ici la fin 2017".
Mais continuer de croire aux politiciens si ca vous chante.
Un pays de tarés...Signaler Répondre
Vous allez aimer la nouvelle France !Signaler Répondre
Comme ils vont debaptiser le rue Bugeaud le problème sera réglé. Vivement les écolos a la tete de la France 😁Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/152694/rue-bugeaud-debaptisee-a-lyon-samuel-soulier-denonce-une-decision-prise-sans-consultation