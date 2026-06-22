Faits Divers

Des signalements de piqûres en série pendant la Fête de la musique à Lyon

Des signalements de piqûres en série pendant la Fête de la musique à Lyon
Des signalements de piqûres en série pendant la Fête de la musique à Lyon

Un phénomène qui semblait appartenir au passé a de nouveau fait parler de lui.

Si la Fête de la musique 2026 s'est globalement déroulée dans le calme à Lyon, plusieurs faits ont retenu l'attention des forces de l'ordre. En début de soirée, neuf personnes ont indiqué avoir été victimes de piqûres à proximité de la place Antonin-Poncet.

Selon plusieurs témoignages, des individus suspectés d'être à l'origine de ces actes auraient été repérés puis mis en fuite par la foule.

Quatre autres victimes ont ensuite été prises en charge au cours de la nuit. Trois signalements ont été effectués sur le quai de la Pêcherie, dans le 1er arrondissement, tandis qu'une jeune fille mineure aurait été piquée près de la station de métro Cordeliers.

Des analyses doivent désormais permettre de déterminer si des substances ont été injectées.

Neuf interpellations et une agression sexuelle

Au total, neuf personnes ont été interpellées au cours de la soirée, principalement pour des faits liés à l'usage de mortiers ou de feux d'artifice, notamment dans les secteurs de Bellecour et d'Antonin-Poncet.

Par ailleurs, une agression sexuelle a également été signalée dans un bar situé rue de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Déjà lors de la Fête de la musique 2025, deux hommes âgés de 19 et 24 ans avaient été interpellés à Lyon après plusieurs plaintes pour des piqûres. Les investigations n'avaient alors révélé aucune injection de produit aux victimes.

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10 commentaires
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Bellota le 22/06/2026 à 19:06

Pendant combien de temps va-t’on encore accepter cette descente aux enfers en France ?
Pendant combien de temps la lâcheté, la soumission, la peur, le chaos, la ruine ?
Pendant combien de temps sans réagir, sans s’assumer ?
Pendant combien de temps des femmes âgées, des fillettes, des jeunes filles, des jeunes femmes violées, détruites, assassinées ?
Ce pays meurt
Que fait-on ?

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lyon anti rakaille le 22/06/2026 à 18:49

Il faut piquer tous les piqueurs

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Tonymontana le 22/06/2026 à 18:26

En plus des moustiques les piqûres prolifèrent !

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Mdr ! le 22/06/2026 à 18:18
Titus69 a écrit le 22/06/2026 à 17h40

Certains médias disent clairement l'origine des "piqueurs"
D'autres ont une pudeur de gazelle

C'est ennuyeux de ne pas vouloir définir une grosse part des problèmes actuels.
Ce n'est pas d'après moi réellement lié à l'idéologie dominante. C'est plutôt un conformisme global car ses castes plutôt de gauche ont monté depuis des décennies de gros "business " sur la misère et le social. C'est le gagne pain de beaucoup de gens (à très hauts revenus).
C'est comme les logorrhées sur Gaza... très belle affaire juteuse pour une armée de gens qui vivent dessus depuis des années. Un business plan impeccable mais relativement simple du fait du QI de poulpe de la population visée.

Le monde tourne autour du pognon et depuis 50 ans nos gauchistes en vivent bien et ont tendance à se goinfrer (Mr Pigasse ou Mr Niel en sont une caricature)

Le gauchisme est une droite qui ne dit pas son nom.
Effectivement depuis plus de 50 ans les libéraux sont au pouvoir. Or les gens "plutôt de gauche" sont plutôt pas des libéraux.. enfin en principe.
L'immigration est une libre-circulation qui ne dit pas son nom, non plus.

Vous connaissez l'origine des piqueurs, c'est bien.. vous savez aussi qui les fait venir.
Ne cherchez pas qui les fera partir, il n'existe pas.

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CQQFD69! le 22/06/2026 à 17:58

Evitons les attroupements de troupeaux !

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Titus69 le 22/06/2026 à 17:40

Certains médias disent clairement l'origine des "piqueurs"
D'autres ont une pudeur de gazelle

C'est ennuyeux de ne pas vouloir définir une grosse part des problèmes actuels.
Ce n'est pas d'après moi réellement lié à l'idéologie dominante. C'est plutôt un conformisme global car ses castes plutôt de gauche ont monté depuis des décennies de gros "business " sur la misère et le social. C'est le gagne pain de beaucoup de gens (à très hauts revenus).
C'est comme les logorrhées sur Gaza... très belle affaire juteuse pour une armée de gens qui vivent dessus depuis des années. Un business plan impeccable mais relativement simple du fait du QI de poulpe de la population visée.

Le monde tourne autour du pognon et depuis 50 ans nos gauchistes en vivent bien et ont tendance à se goinfrer (Mr Pigasse ou Mr Niel en sont une caricature)

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Traveler le 22/06/2026 à 17:02

pays de malades !!

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C'est moi et j'ai pas voter le 22/06/2026 à 16:45
Vous avez voté a écrit le 22/06/2026 à 15h54

Vous allez aimer la nouvelle France !

Et ca fait un moment que je n'aime pas la nouvelle France...

Sarkozy : "Les racailles, on va vous en débarrasser, à coup de karcher."

Hollande: "Je combattrai la finance ".

Macron: " Plus personne à la rue d'ici la fin 2017".

Mais continuer de croire aux politiciens si ca vous chante.

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Chris25 le 22/06/2026 à 16:02

Un pays de tarés...

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Vous avez voté le 22/06/2026 à 15:54

Vous allez aimer la nouvelle France !

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Ha ha ha le 22/06/2026 à 15:50

Comme ils vont debaptiser le rue Bugeaud le problème  sera réglé. Vivement les écolos a la tete de la France 😁

https://www.lyonmag.com/article/152694/rue-bugeaud-debaptisee-a-lyon-samuel-soulier-denonce-une-decision-prise-sans-consultation

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