Culture

Fête de la Musique 2026 à Lyon : voici où sortir ce dimanche soir

Fête de la Musique 2026 à Lyon : voici où sortir ce dimanche soir

Concerts gratuits, open airs, block parties, chorales, reggae, rock ou électro… La Fête de la Musique promet une soirée particulièrement dense à Lyon et Villeurbanne. Voici les rendez-vous à ne pas manquer selon vos envies.

Avec des températures flirtant avec les 40°C, la fête de la musique s’annonce aussi chaude dans les rues que sur les scènes lyonnaises. Des dizaines d’événements gratuits investiront places, quais, parcs et péniches tout au long de la journée et jusque tard dans la nuit.

Les amateurs d’ambiances conviviales et de découvertes musicales pourront se tourner vers les espaces musicaux mis en place par la Ville de Lyon.

Le Musée des Beaux-Arts accueillera ensembles vocaux et polyphonies de 14h à 19h45, tandis que la cour de l’Hôtel de Ville vibrera au son des orchestres symphoniques et des musiques de films de 16h à 22h.

La place de la Croix-Rousse proposera un voyage musical entre afro-latin, funk, disco, salsa et jazz, alors que le Parc Blandan mêlera bal folk, restauration et animations participatives jusqu’à minuit.

À Villeurbanne, le festival Les Invites viendra compléter l’offre avec plusieurs scènes réparties dans le quartier des Gratte-Ciel.

Les familles avec enfants pourront également faire un détour par le Kiwi Festival, place Guichard, à partir de 17h30.

Le boulevard de la Croix-Rousse sera le point de rendez-vous des amateurs de rock et de punk. La place du Commandant-Arnaud, dans le 7e arrondissement, proposera également une programmation rock intergénérationnelle.

Les musiques du monde seront notamment à l’honneur sur la place Ambroise-Courtois (8e arrondissement) et sur la place du Général-Brosset (6e arrondissement).

Les amateurs d’électro et de DJ-sets auront l’embarras du choix.

Parmi les rendez-vous les plus attendus figurent le Big Open Air de la place Maréchal-Lyautey, de 14h à minuit, avec une programmation house et techno, ainsi que l’open air de la Halle Tony-Garnier, de 16h à 23h.

La petite rue des Feuillants accueillera une block party house et disco jusqu’à 2h du matin, tandis que la Fresque des Lyonnais vibrera au rythme de la disco et de la house dès 16h.

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fete de la musique

2 commentaires
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ohlala le 21/06/2026 à 10:48
Le Parti de Loi et d'Ordre a écrit le 21/06/2026 à 08h24

Lorsque nous serons élus il n'y aura plus jamais une fête de la musique ici. Nous déclarerons un état d'urgence permanente à Lyon avec couvre-feu à l'appui. La sécurité d'abord toujours.

oh là on rentre ici dans le domaine psychiatrique.

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Le Parti de la loi et l'ordre. le 21/06/2026 à 08:48

Lorsque nous passerons, la circulation se fera uniquement en voiture.
Assez de laxisme bobo, nous couperons les pieds des piétons récidivistes.

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Le Parti de Loi et d'Ordre le 21/06/2026 à 08:24

Lorsque nous serons élus il n'y aura plus jamais une fête de la musique ici. Nous déclarerons un état d'urgence permanente à Lyon avec couvre-feu à l'appui. La sécurité d'abord toujours.

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