Fête de la musique : alcool, carburants et feux d’artifice interdits dans le Rhône ce dimanche

La préfecture du Rhône renforce son dispositif de sécurité pour la Fête de la musique.

Dans un arrêté publié ce vendredi, les autorités annoncent plusieurs restrictions destinées à garantir le bon déroulement des festivités et à préserver la tranquillité publique. Ces mesures ont été prises en concertation avec les maires du département.

Du dimanche 21 à 17 heures au lundi 22 juin à 5 heures, la consommation de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique et dans les espaces publics, à l’exception des zones spécifiquement autorisées.

La préfecture ajoute que la vente d’alcool à emporter sera interdite sous toutes ses formes entre 20 heures et 4 heures du matin.

Feux d’artifice et carburants également concernés

Pendant la même période, l’utilisation par des particuliers d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques sur l’espace public sera prohibée. La vente d’artifices sur la voie publique sera également interdite.

La préfecture interdit par ailleurs la vente, la détention et le transport de carburant en récipient portable dans l’ensemble du département.

Le préfet appelle les participants à faire preuve de prudence, notamment sur les routes.

Selon les chiffres rappelés par les services de l’État, un accident mortel sur quatre dans le Rhône en 2025 était lié à l’alcool, tandis qu’un sur cinq impliquait des stupéfiants.

Ces festivités se dérouleront également dans un contexte de fortes chaleurs. La préfecture invite la population à s’hydrater régulièrement, à éviter les expositions prolongées au soleil et à limiter la consommation d’alcool, qui favorise la déshydratation.