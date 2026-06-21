Sécurité

Fête de la musique : alcool, carburants et feux d’artifice interdits dans le Rhône ce dimanche

Fête de la musique : alcool, carburants et feux d’artifice interdits dans le Rhône ce dimanche

À l’occasion de la Fête de la musique, la préfecture du Rhône met en place plusieurs mesures de police administrative pour prévenir les troubles à l’ordre public. Les restrictions s’appliqueront dans tout le département et la Métropole de Lyon entre le dimanche 21 et le lundi 22 juin.

La préfecture du Rhône renforce son dispositif de sécurité pour la Fête de la musique.

Dans un arrêté publié ce vendredi, les autorités annoncent plusieurs restrictions destinées à garantir le bon déroulement des festivités et à préserver la tranquillité publique. Ces mesures ont été prises en concertation avec les maires du département.

Du dimanche 21 à 17 heures au lundi 22 juin à 5 heures, la consommation de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique et dans les espaces publics, à l’exception des zones spécifiquement autorisées.

La préfecture ajoute que la vente d’alcool à emporter sera interdite sous toutes ses formes entre 20 heures et 4 heures du matin.

Feux d’artifice et carburants également concernés

Pendant la même période, l’utilisation par des particuliers d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques sur l’espace public sera prohibée. La vente d’artifices sur la voie publique sera également interdite.

La préfecture interdit par ailleurs la vente, la détention et le transport de carburant en récipient portable dans l’ensemble du département.

Le préfet appelle les participants à faire preuve de prudence, notamment sur les routes.

Selon les chiffres rappelés par les services de l’État, un accident mortel sur quatre dans le Rhône en 2025 était lié à l’alcool, tandis qu’un sur cinq impliquait des stupéfiants.

Ces festivités se dérouleront également dans un contexte de fortes chaleurs. La préfecture invite la population à s’hydrater régulièrement, à éviter les expositions prolongées au soleil et à limiter la consommation d’alcool, qui favorise la déshydratation.

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8 commentaires
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Pas de problème le 21/06/2026 à 11:01

Comme d'habitude les bars vont continuer à servir les gens bourrés...

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C'est moi le 21/06/2026 à 09:58

Des arrêtés préfectoraux faces à des gens qui veulent s'alcooliser?
Ils sont bien obliger de le faire mais ca ne sert à rien
On est le peuples le plus désobéissant du monde..

Ce soir ils boiront, quand tout le monde désobéi la police est totalement impuissante et dépassé .
Les exemples sont nombreux
Le masque obligatoire en extérieur.
Les manifs interdites qu'ils font quand meme..

Et meme avec de gros moyens mis en place si les jeunes sont assez nombreux et veulent tout casser ils le font sans aucun problème on l'a vu apres la victoire du psg..

Si tout le monde boit dans la rue ils vont faire quoi?
Charger la foule, mettre des amendes à tous?
Le probleme des francais c'est que ce ne sont pas des japonais...

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Rlb le 21/06/2026 à 09:49

La couverture comme toujours.
Et comme il n'y aura pas de sanction.......

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Respublicae nostrum le 21/06/2026 à 08:54
Rob a écrit le 21/06/2026 à 07h10

Il vont boire avant d'y aller de toute façon les forces de l'ordre sont en sous effectifs hélas ils ne pourront pas tout faire.

Ne vous inquiétez donc pas, il y a aussi les services publics de psychiatrie pour soigner les additions à l'alcool et les pétalges de plombs et eux c'est pas des tendres, croyez-moi.

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Oui mais, le 21/06/2026 à 07:57

Ils s'imaginent sérieusement que cet arrêté va être respecté ?

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chaque pays a ses problemes le 21/06/2026 à 07:42

à la finale du NBA à New York il y a eu plusieurs débordements de la casse des voitures et des bus..etc mais les médias ne s’intéressent que au problème de la France des ingérences dans les médias et les réseaux sociaux manipulés par les russes et Israël à chaque événements sont amplifiés

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foxy69 le 21/06/2026 à 07:42

Cette festivité devait être reportée ,mais pour cela il eût fallu de la cohérence au niveau des pouvoirs publics..On est loin du compte dans ce pays de malades

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Ritchie le 21/06/2026 à 07:39

On va donc entendre les mouches voler ....

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Rob le 21/06/2026 à 07:10

Il vont boire avant d'y aller de toute façon les forces de l'ordre sont en sous effectifs hélas ils ne pourront pas tout faire.

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