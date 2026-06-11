Coupe du monde 2026 : la Préfecture du Rhône met en place un "dispositif de sécurité adapté"

Ce dispositif mobilise les forces de sécurité intérieure et les services de secours, en lien étroit avec les collectivités territoriales, les gestionnaires des transports en commun, l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) et le Groupement des Hôtelleries et Restaurations pour "assurer la sécurité de tous et de permettre aux habitants de profiter pleinement de cet événement sportif", indiquent les services de l’Etat.

Plusieurs mesures ont été prises pour empêcher tout débordement. Un arrêté préfectoral est entré en vigueur ce jeudi à 17h, et jusqu’au 20 juillet 5 heures.

On apprend ainsi que "la consommation de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique et les espaces publics, en dehors des espaces réservés à cet effet".

Sont également prohibées "l’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques par les particuliers sur l’espace public ou en direction de l’espace public ainsi que la vente d’artifices de divertissement sur la voie publique sont interdits".

Enfin, la vente, la détention et le transport de carburant en récipient portable sont interdits.

A noter par ailleurs qu’à compter du 28 juin et jusqu’au 20 juillet, l’heure générale de fermeture de l’ensemble des débits de boissons titulaires d’une licence III ou IV ainsi que les restaurants titulaires de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant est fixée à 02h00 du matin.