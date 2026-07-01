Le LOU Rugby lance son mercato avec deux officialisations malgré un échec

Le club lyonnais a confirmé l’arrivée d’Adrien Séguret, qui s’est engagé pour une saison jusqu’en juin 2027. Formé au LOU, il avait effectué ses débuts en Top 14 entre 2017 et 2019. Recruté comme joker médical par La Rochelle en cours de saison, le trois-quarts centre de 28 ans a disputé 15 matchs avant de ne pas être conservé. Champion du monde U20 en 2018 avec le XV de France, il retrouve un environnement qu’il connaît bien.

Dans le même temps, le LOU a sécurisé l’avenir d’Arthur Mathiron. L’ailier de 23 ans a prolongé son contrat de deux saisons et est désormais lié au club jusqu’en juin 2028. Lors du dernier exercice, il a pris part à 11 matches de Top 14, dont huit 8 en tant que titulaire.

Ces annonces interviennent après l’échec du dossier Wilfrid Hounkpatin. Selon les informations de nos confrères du Progrès, le pilier droit de Montpellier figurait parmi les priorités du staff de Karim Ghezal pour renforcer la première ligne, mais les négociations ont achoppé sur des raisons financières.

Karim Ghezal l’a souvent répété en conférence de presse en fin de saison : le LOU veut repartir avec un effectif stable, proche à 90 % de celui du dernier exercice, en misant sur deux axes forts : la jeunesse et la continuité.