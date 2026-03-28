Lou en direct

LOU-UBB : Lyon craque en fin de match (17-21)

LOU-UBB : Lyon craque en fin de match (17-21)
DR

Ce samedi 28 mars, le Matmut Stadium a pris un coup de clim'. Le LOU Rugby s'est incliné en fin de rencontre face à Bordeaux-Bègles (17-21).

Mauvaise opération des joueurs de Karim Ghezal ce samedi après-midi à domicile. Face à son public de Gerland, le LOU Rugby recevait l'UBB.

Vainqueurs le week-end dernier de Perpignan, les Rouge et Noir espéraient accrocher le scalp des Bordelais cette fois-ci.

Mais l'UBB maîtrisait le début de match, et menait (7-14) à la mi-temps. Lyon avait réduit l'écart par Sam Simmonds à la 28e.

Au retour des vestiaires, les locaux égalisaient, à nouveau grâce à un essai de Simmonds, transformé par Martin Méliande. Ce dernier inscrivait ensuite une pénalité à la 54e minute pour passer devant (17-14).

Alors que le LOU tenait bon, l'UBB le crucifiait à la 74e. Ben Tameifuna transperçait la défense rhodanienne, avant que Maxime Lucu ne transforme (17-21).

Une défaite cruelle, tant la seconde période avait été parfaitement maîtrisée.

Place à une nouvelle coupure pour le LOU, qui retrouvera les pelouses le 18 avril à Clermont-Ferrand.

Tags :

lou rugby

Bordeaux Bègles

Top 14

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
ou là là là là le 28/03/2026 à 11:03

Le score risque d'etre sévère ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.