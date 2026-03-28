LOU-UBB : Lyon craque en fin de match (17-21)

Mauvaise opération des joueurs de Karim Ghezal ce samedi après-midi à domicile. Face à son public de Gerland, le LOU Rugby recevait l'UBB.

Vainqueurs le week-end dernier de Perpignan, les Rouge et Noir espéraient accrocher le scalp des Bordelais cette fois-ci.

Mais l'UBB maîtrisait le début de match, et menait (7-14) à la mi-temps. Lyon avait réduit l'écart par Sam Simmonds à la 28e.

Au retour des vestiaires, les locaux égalisaient, à nouveau grâce à un essai de Simmonds, transformé par Martin Méliande. Ce dernier inscrivait ensuite une pénalité à la 54e minute pour passer devant (17-14).

Alors que le LOU tenait bon, l'UBB le crucifiait à la 74e. Ben Tameifuna transperçait la défense rhodanienne, avant que Maxime Lucu ne transforme (17-21).

BORDEAUX S’IMPOSE À LYON GRÂCE À L’ESSAI DE BEN TAMEIFUNA 😍



L’UBB fait une belle opération cet après-midi au Matmut Stadium en prenant 4 points ce qui lui permet de rester juste derrière la Section Paloise au classement 🙌#LOUUBB pic.twitter.com/ql5oI0n04Z — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) March 28, 2026

Une défaite cruelle, tant la seconde période avait été parfaitement maîtrisée.

Place à une nouvelle coupure pour le LOU, qui retrouvera les pelouses le 18 avril à Clermont-Ferrand.