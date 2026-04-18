ASM-LOU : Lyon y a cru, mais fini mangé tout cru (41-23)

Ce sont deux équipes freinées dans leur dynamique qui se retrouvaient ce samedi après-midi au stade Marcel-Michelin. L'ASM avait besoin de se relancer pour rester dans le Top 6, tandis que le LOU Rugby nécessitait aussi de précieux points pour envisager un barrage.

Le premier essai du jour était lyonnais. Guillaume Marchand concrétisait le bon début de match des Rouge et Noir à la 24e minute.

Et juste avant la mi-temps, Léo Berdeu donnait l'avantage au LOU, qui menait alors (10-13).

Mais cet avantage sera de courte durée. Car Baptiste Jauneau sonnait la révolte auvergnate à la 48e minute avec un essai bien construit par Bautista Delguy.

Le LOU tentait de réagir en procédant à de nombreux changements, mais l'ASM se mettait en mode rouleau compresseur. Pita-Gus Sowakula à la 54e, Killian Tixeront à la 59e, Thomas Ceyte à la 62e et finalement Marcos Kremer à la 74e marquaient à leur tour un essai pour creuser l'écart.

Menés 41-16, les Lyonnais sauvaient l'honneur dans les dernières secondes avec un ultime essai de Jiuta Wainiqolo.

Score final : 41-23.

Le LOU recevra Castres au Matmut Stadium de Gerland samedi prochain.