Bombe incendiaire contre un logement à Vaulx-en-Velin : un suspect interpellé dans un buisson

Nouvel épisode de violence sur fond présumé de trafic de stupéfiants dans l’agglomération lyonnaise.

Dans la nuit du mardi 2 juin, peu après 3 heures du matin, un logement situé rue Paul-Teste, dans le quartier Pont-des-Planches à Vaulx-en-Velin, a été visé par un incendie d’intimidation.

Selon les premiers éléments, deux individus auraient lancé une bombe incendiaire contre la porte d’entrée de l’habitation, provoquant un départ de feu.

Le résident visé a immédiatement alerté les forces de l’ordre.

Rapidement sur place, les policiers ont effectué des recherches dans le secteur. À proximité du domicile visé, près d’un hôtel, les fonctionnaires découvrent une trottinette abandonnée, avant de tomber sur un homme dissimulé dans un buisson.

Âgé de 25 ans et domicilié à Vaulx-en-Velin, le suspect est déjà très défavorablement connu des services de police, avec un casier judiciaire particulièrement chargé.

Il a été placé en garde à vue.