Faits Divers

Bombe incendiaire contre un logement à Vaulx-en-Velin : un suspect interpellé dans un buisson

Bombe incendiaire contre un logement à Vaulx-en-Velin : un suspect interpellé dans un buisson

Un homme de 25 ans a été arrêté dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 juin à Vaulx-en-Velin après un incendie volontaire visant une habitation du quartier Pont-des-Planches. Déjà connu de la police, il a été retrouvé caché dans un buisson à proximité des lieux.

Nouvel épisode de violence sur fond présumé de trafic de stupéfiants dans l’agglomération lyonnaise.

Dans la nuit du mardi 2 juin, peu après 3 heures du matin, un logement situé rue Paul-Teste, dans le quartier Pont-des-Planches à Vaulx-en-Velin, a été visé par un incendie d’intimidation.

Selon les premiers éléments, deux individus auraient lancé une bombe incendiaire contre la porte d’entrée de l’habitation, provoquant un départ de feu.

Le résident visé a immédiatement alerté les forces de l’ordre.

Rapidement sur place, les policiers ont effectué des recherches dans le secteur. À proximité du domicile visé, près d’un hôtel, les fonctionnaires découvrent une trottinette abandonnée, avant de tomber sur un homme dissimulé dans un buisson.

Âgé de 25 ans et domicilié à Vaulx-en-Velin, le suspect est déjà très défavorablement connu des services de police, avec un casier judiciaire particulièrement chargé.

Il a été placé en garde à vue.

13 commentaires
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Arthur le 03/06/2026 à 14:06
Solidarité 69 a écrit le 03/06/2026 à 12h51

La nouvelle France by LFI.

Pas tout à fait, sous LFI le policier aurait été mis en examen pour interpellation discriminatoire.

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Gabin69 le 03/06/2026 à 14:02
Lol a écrit le 03/06/2026 à 13h58

Je peux pas commenter, c'était moi dans le buisson

J'aimerais pas être à la place du buisson

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Lol le 03/06/2026 à 13:58
Gabin69 a écrit le 03/06/2026 à 13h17

Un petit commentaire Abdelkader ?

Je peux pas commenter, c'était moi dans le buisson

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caché dans un buisson? le 03/06/2026 à 13:32

s il etait avec un impermeable grand ouvert ,c etait alors un exhibitionniste

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fertiligegene le 03/06/2026 à 13:29
Ritchie a écrit le 03/06/2026 à 10h37

Quelle injustice ... dans un buisson ...il contribuait simplement à la végétalisation du secteur !!

il fertilisait même les plantes

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Gabin69 le 03/06/2026 à 13:17

Un petit commentaire Abdelkader ?

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pas de panique le 03/06/2026 à 13:09

C'est tout simplement festif non ??

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Kid 69 le 03/06/2026 à 13:09

Bonjour, " l'herboriste" n'aurait pas dû choisir un buisson de pyracantha.

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tout s'explique le 03/06/2026 à 12:55

voilà donc pourquoi la gauche veut tant végétaliser... pour faire des planques!!!

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Solidarité 69 le 03/06/2026 à 12:51

La nouvelle France by LFI.

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la place des terreaux le 03/06/2026 à 12:34

chronique d'une ville ordinaire

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Rb6528 le 03/06/2026 à 11:38

Je me demande ce qu'on attend pour l'incarcérer et en plus l'expulser de son logement

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Ritchie le 03/06/2026 à 10:37

Quelle injustice ... dans un buisson ...il contribuait simplement à la végétalisation du secteur !!

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