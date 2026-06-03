Bombe incendiaire contre un logement à Vaulx-en-Velin : un suspect interpellé dans un buisson

Nouvel épisode de violence sur fond présumé de trafic de stupéfiants dans l’agglomération lyonnaise.
Dans la nuit du mardi 2 juin, peu après 3 heures du matin, un logement situé rue Paul-Teste, dans le quartier Pont-des-Planches à Vaulx-en-Velin, a été visé par un incendie d’intimidation.
Selon les premiers éléments, deux individus auraient lancé une bombe incendiaire contre la porte d’entrée de l’habitation, provoquant un départ de feu.
Le résident visé a immédiatement alerté les forces de l’ordre.
Rapidement sur place, les policiers ont effectué des recherches dans le secteur. À proximité du domicile visé, près d’un hôtel, les fonctionnaires découvrent une trottinette abandonnée, avant de tomber sur un homme dissimulé dans un buisson.
Âgé de 25 ans et domicilié à Vaulx-en-Velin, le suspect est déjà très défavorablement connu des services de police, avec un casier judiciaire particulièrement chargé.
Il a été placé en garde à vue.
Pas tout à fait, sous LFI le policier aurait été mis en examen pour interpellation discriminatoire.Signaler Répondre
J'aimerais pas être à la place du buissonSignaler Répondre
Je peux pas commenter, c'était moi dans le buissonSignaler Répondre
s il etait avec un impermeable grand ouvert ,c etait alors un exhibitionnisteSignaler Répondre
il fertilisait même les plantesSignaler Répondre
Un petit commentaire Abdelkader ?Signaler Répondre
C'est tout simplement festif non ??Signaler Répondre
Bonjour, " l'herboriste" n'aurait pas dû choisir un buisson de pyracantha.Signaler Répondre
voilà donc pourquoi la gauche veut tant végétaliser... pour faire des planques!!!Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
chronique d'une ville ordinaireSignaler Répondre
Je me demande ce qu'on attend pour l'incarcérer et en plus l'expulser de son logementSignaler Répondre
Quelle injustice ... dans un buisson ...il contribuait simplement à la végétalisation du secteur !!Signaler Répondre