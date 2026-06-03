Tentative d’homicide à Gerland : un homme de 33 ans poignardé à Debourg

Un trentenaire ans a été pris en charge par les secours après une agression à l’arme blanche survenue ce mardi 2 juin au petit matin dans le quartier de Gerland.

Les faits se sont déroulés vers 6h 30 avenue Debourg, dans le 7e arrondissement.

Selon les informations confirmées par la police nationale à nos confrères du Progrès, la victime présentait une blessure par arme blanche au bas du ventre. Transporté à l’hôpital, l’homme ne se trouvait pas en urgence absolue et son état de santé ne suscite pas d’inquiétude particulière.

Aucune information n’est encore disponible concernant le contexte de cette tentative d’homicide.