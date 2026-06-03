Faits Divers

Tentative d’homicide à Gerland : un homme de 33 ans poignardé à Debourg

Tentative d’homicide à Gerland : un homme de 33 ans poignardé à Debourg

Découvert blessé mardi matin dans le 7e arrondissement de Lyon, un homme de 33 ans a été hospitalisé après avoir reçu un coup de couteau au niveau de l’abdomen.

Un trentenaire ans a été pris en charge par les secours après une agression à l’arme blanche survenue ce mardi 2 juin au petit matin dans le quartier de Gerland.

Les faits se sont déroulés vers 6h 30 avenue Debourg, dans le 7e arrondissement.

Selon les informations confirmées par la police nationale à nos confrères du Progrès, la victime présentait une blessure par arme blanche au bas du ventre. Transporté à l’hôpital, l’homme ne se trouvait pas en urgence absolue et son état de santé ne suscite pas d’inquiétude particulière.

Aucune information n’est encore disponible concernant le contexte de cette tentative d’homicide.

8 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
avé l episode de le 03/06/2026 à 15:12
non mais dubot ,quoi? a écrit le 03/06/2026 à 14h30

bientot notre nouvelle loana!

la piscine?

Signaler Répondre
avatar
mais ou est passé le 03/06/2026 à 15:12
FYAD a écrit le 03/06/2026 à 13h21

le 7em apaisé

le 7 eme.. compagnie?

Signaler Répondre
avatar
Fanny hésite le 03/06/2026 à 14:34
Non réponse a écrit le 03/06/2026 à 13h52

On attend la réaction de Dubost....Allo ? Allo ?

Elle ne sait pas quel trottoir emprunter !!!

Signaler Répondre
avatar
non mais dubot ,quoi? le 03/06/2026 à 14:30
Non réponse a écrit le 03/06/2026 à 13h52

On attend la réaction de Dubost....Allo ? Allo ?

bientot notre nouvelle loana!

Signaler Répondre
avatar
Non réponse le 03/06/2026 à 13:52

On attend la réaction de Dubost....Allo ? Allo ?

Signaler Répondre
avatar
FYAD le 03/06/2026 à 13:21

le 7em apaisé

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 03/06/2026 à 12:56

La nouvelle France by LFI.
Les policiers, pompiers, urgentistes, assureurs, agents de la CAF, ... ne manqueront pas de travail.

Signaler Répondre
avatar
Chris25 le 03/06/2026 à 12:27

Ville apaisée...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.