Lou en direct

LOU Rugby : huit joueurs du centre de formation rejoignent l’équipe professionnelle

LOU Rugby : huit joueurs du centre de formation rejoignent l’équipe professionnelle
LOU Rugby : huit joueurs du centre de formation rejoignent l’équipe professionnelle - DR

Le LOU Rugby mise sur son centre de formation.

Alors que les clubs de TOP 14 travaillent déjà sur le recrutement de leurs futurs joueurs, le club de rugby lyonnais cherche à intégrer les jeunes de son centre de formation.

Ce sont en tout huit joueurs français, issus du centre de formation du LOU, qui rejoignent officiellement l’’équipe professionnelle, a annoncé le club. 
Lilan Baret, Antoine Deliance, Dorian Diabou, Esteban Gonzalez, Thomas Marceline, Charly Mignot, Lyan Pakihivatau et Bartholomé Sanson seront intégrés dès la saison prochaine. Tous ont déjà été inscrit sur la feuille de match cette année et ont choisi de prolonger l’aventure en Rouge et Noir. 

"La formation, c’est un rôle central dans le projet du club. Il n’y a rien de mieux qu’un joueur qui est formé dans un club pour défendre son club. Aujourd’hui, c’est important d’avoir cette génération qui arrive et qui va forcément donner beaucoup de positif dans les années à venir au LOU Rugby", a déclaré Karim Ghezal, l’entraineur lyonnais. 

Tags :

lou rugby

centre de formation

équipe professionnelle

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.