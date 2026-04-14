LOU Rugby : huit joueurs du centre de formation rejoignent l’équipe professionnelle

Alors que les clubs de TOP 14 travaillent déjà sur le recrutement de leurs futurs joueurs, le club de rugby lyonnais cherche à intégrer les jeunes de son centre de formation.

Ce sont en tout huit joueurs français, issus du centre de formation du LOU, qui rejoignent officiellement l’’équipe professionnelle, a annoncé le club.

Lilan Baret, Antoine Deliance, Dorian Diabou, Esteban Gonzalez, Thomas Marceline, Charly Mignot, Lyan Pakihivatau et Bartholomé Sanson seront intégrés dès la saison prochaine. Tous ont déjà été inscrit sur la feuille de match cette année et ont choisi de prolonger l’aventure en Rouge et Noir.

"La formation, c’est un rôle central dans le projet du club. Il n’y a rien de mieux qu’un joueur qui est formé dans un club pour défendre son club. Aujourd’hui, c’est important d’avoir cette génération qui arrive et qui va forcément donner beaucoup de positif dans les années à venir au LOU Rugby", a déclaré Karim Ghezal, l’entraineur lyonnais.