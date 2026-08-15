Villeurbanne : un adolescent de 16 ans entre la vie et la mort après des tirs à Grandclément

Deux calibres différents ont été retrouvés rue du Progrès après les tirs qui ont grièvement blessé un mineur dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 août.

Selon des témoins, deux hommes circulant sur une trottinette pourraient être à l’origine de la fusillade. L’un aurait été équipé d’une arme longue, l’autre d’une arme de poing. Les enquêteurs ont découvert sur place deux étuis de calibres 7,62 et 7,65 mm.

La victime, âgée de 16 ans, a été atteinte à l’abdomen et au mollet peu après 1h. Elle a été évacuée vers l’hôpital Edouard-Herriot dans un état grave. Son pronostic vital était engagé.

Une deuxième fusillade en moins d’une semaine

Une enquête a été ouverte notamment pour tentative de meurtre en bande organisée, transport et détention d’arme et association de malfaiteurs.

Les tirs se sont produits à quelques centaines de mètres d’un autre épisode survenu lundi 10 août, près des rues Eugène-Réguillon et Docteur-Frappaz, à proximité d’un point de deal. Aucun lien n’est toutefois établi à ce stade entre les deux affaires.