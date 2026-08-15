Villeurbanne : un adolescent de 16 ans entre la vie et la mort après des tirs à Grandclément

Deux calibres différents ont été retrouvés rue du Progrès après les tirs qui ont grièvement blessé un mineur dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 août.
Selon des témoins, deux hommes circulant sur une trottinette pourraient être à l’origine de la fusillade. L’un aurait été équipé d’une arme longue, l’autre d’une arme de poing. Les enquêteurs ont découvert sur place deux étuis de calibres 7,62 et 7,65 mm.
La victime, âgée de 16 ans, a été atteinte à l’abdomen et au mollet peu après 1h. Elle a été évacuée vers l’hôpital Edouard-Herriot dans un état grave. Son pronostic vital était engagé.
Une deuxième fusillade en moins d’une semaine
Une enquête a été ouverte notamment pour tentative de meurtre en bande organisée, transport et détention d’arme et association de malfaiteurs.
Les tirs se sont produits à quelques centaines de mètres d’un autre épisode survenu lundi 10 août, près des rues Eugène-Réguillon et Docteur-Frappaz, à proximité d’un point de deal. Aucun lien n’est toutefois établi à ce stade entre les deux affaires.
Vite une marche blanche !Signaler Répondre
Soutien pour le vivre ensemble !
Lorsque il y aura un ou plusieurs morts les pouvoirs publics vont se remuer un peu ? ? ? ?Signaler Répondre
Encore un patient qui va plomber les urgences et les personnes imposables. Ça devient très pénible. 🙄Signaler Répondre
Je pense que vous ne vivez pas sur place car n'importe quel passant peut récupérer une balle perdue.Signaler Répondre
Alors, franchement, votre philosophie... D'autant plus que ce n'est pas parce qu'ils se tirent dessus qu'il y en a moins. Au contraire, il y en a toujours plus.
Bien d'accord avec vousSignaler Répondre
Faut vraiment qu'ils prennent des coursSignaler Répondre
Villeurbanne toujours à la pointe de l'actualité et pas de commentaire du maire ? ? ?Signaler Répondre
Vite, une marche blanche de parents soucieux de l'éducation de leur progéniture.Signaler Répondre
Halte au trafics, mais pas à ce que le petit ange rapporte à la maison.
Ce sont vraiment de piètres tireurs...Signaler Répondre
À seize dix-sept ans, il n'avait rien à faire à une heure du matin sur un. de deal. Je pense. mais peut etre qu il attendait le passage d une eclipse !!!!!!!!!!!Signaler Répondre
Rien à comprendre, rien à faire. Aussi utile d'intervenir que dans une guerre entre deux fourmilières. La paix reviendra lorsqu'il n'y aura plus personne. Vaut mieux laisser faire, voici ma philosophie.Signaler Répondre