Faits Divers

Villeurbanne : un adolescent de 16 ans entre la vie et la mort après des tirs à Grandclément

Villeurbanne : un adolescent de 16 ans entre la vie et la mort après des tirs à Grandclément

Cinq jours après une première fusillade dans le secteur, des coups de feu ont de nouveau retenti dans le quartier Grandclément à Villeurbanne. Un adolescent de 16 ans, touché à l’abdomen et au mollet dans la nuit de vendredi à samedi, a été hospitalisé avec un pronostic vital engagé.

Deux calibres différents ont été retrouvés rue du Progrès après les tirs qui ont grièvement blessé un mineur dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 août.

Selon des témoins, deux hommes circulant sur une trottinette pourraient être à l’origine de la fusillade. L’un aurait été équipé d’une arme longue, l’autre d’une arme de poing. Les enquêteurs ont découvert sur place deux étuis de calibres 7,62 et 7,65 mm.

La victime, âgée de 16 ans, a été atteinte à l’abdomen et au mollet peu après 1h. Elle a été évacuée vers l’hôpital Edouard-Herriot dans un état grave. Son pronostic vital était engagé.

Une deuxième fusillade en moins d’une semaine

Une enquête a été ouverte notamment pour tentative de meurtre en bande organisée, transport et détention d’arme et association de malfaiteurs.

Les tirs se sont produits à quelques centaines de mètres d’un autre épisode survenu lundi 10 août, près des rues Eugène-Réguillon et Docteur-Frappaz, à proximité d’un point de deal. Aucun lien n’est toutefois établi à ce stade entre les deux affaires.

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11 commentaires
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LFI 69 le 15/08/2026 à 20:14

Vite une marche blanche !
Soutien pour le vivre ensemble !

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il faut attendre le 15/08/2026 à 20:11

Lorsque il y aura un ou plusieurs morts les pouvoirs publics vont se remuer un peu ? ? ? ?

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Gabouillon le 15/08/2026 à 20:09

Encore un patient qui va plomber les urgences et les personnes imposables. Ça devient très pénible. 🙄

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Jacques20 le 15/08/2026 à 19:54
Yellow Airplane a écrit le 15/08/2026 à 19h21

Rien à comprendre, rien à faire. Aussi utile d'intervenir que dans une guerre entre deux fourmilières. La paix reviendra lorsqu'il n'y aura plus personne. Vaut mieux laisser faire, voici ma philosophie.

Je pense que vous ne vivez pas sur place car n'importe quel passant peut récupérer une balle perdue.
Alors, franchement, votre philosophie... D'autant plus que ce n'est pas parce qu'ils se tirent dessus qu'il y en a moins. Au contraire, il y en a toujours plus.

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J6 le 15/08/2026 à 19:53
Yellow Airplane a écrit le 15/08/2026 à 19h21

Rien à comprendre, rien à faire. Aussi utile d'intervenir que dans une guerre entre deux fourmilières. La paix reviendra lorsqu'il n'y aura plus personne. Vaut mieux laisser faire, voici ma philosophie.

Bien d'accord avec vous

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Encore raté le 15/08/2026 à 19:53

Faut vraiment qu'ils prennent des cours

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rien de bien nouveau le 15/08/2026 à 19:31

Villeurbanne toujours à la pointe de l'actualité et pas de commentaire du maire ? ? ?

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Action - réaction le 15/08/2026 à 19:28

Vite, une marche blanche de parents soucieux de l'éducation de leur progéniture.
Halte au trafics, mais pas à ce que le petit ange rapporte à la maison.

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Racailles de m... le 15/08/2026 à 19:26

Ce sont vraiment de piètres tireurs...

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Rb6528 le 15/08/2026 à 19:24

À seize dix-sept ans, il n'avait rien à faire à une heure du matin sur un. de deal. Je pense. mais peut etre qu il attendait le passage d une eclipse !!!!!!!!!!!

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Yellow Airplane le 15/08/2026 à 19:21

Rien à comprendre, rien à faire. Aussi utile d'intervenir que dans une guerre entre deux fourmilières. La paix reviendra lorsqu'il n'y aura plus personne. Vaut mieux laisser faire, voici ma philosophie.

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