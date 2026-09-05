LOU-ASM : Lyon frappe fort d'entrée (40-36)

Le public de Gerland en a eu pour son argent. Ce samedi soir, pour le coup d'envoi de la saison de Top 14, le LOU Rugby a croqué l'ASM Clermont. Les Auvergnats, parmi les favoris pour le titre, ont été balayés par des Rouge et Noir particulièrement inspirés.

Dès la 4e minute, Gabin Lorre inscrivait le premier essai lyonnais, transformé par Léo Berdeu.

Le même duo récidivait 10 minutes plus tard, avec Lorre à la manoeuvre et Berdeu au jeu au pied.

Grâce à deux pénalités supplémentaires, le LOU a mené jusqu'à 20-0 !

Mais l'ASM avait évidemment de la ressource, et Alivereti Loaloa sonnait la révolte à la 31e minute. Son essai, suivi de la transformation puis d'une pénalité d'Harry Plummer laissaient les deux équipes à 20-10 à la mi-temps.

Une seconde période enfin maîtrisée

Au retour des vestiaires, le LOU se remettait à pousser fort. Beka Shvangiradze perforait la défense des Jaunards à la 44e pour aggraver la marque.

A la 53e, Ethan Dumortier y allait de son essai également, le 4e lyonnais !

La fin de match était auvergnate, mais le retard était trop important à combler. Les deux essais de Kevin Noah et ceux de Plummer et AJ Lam ne suffisaient pas à renverser la vapeur.

Enfin le LOU parvenait à maîtriser ses secondes périodes, son grand défaut de la saison passée !

Score final 40-36 au Matmut Stadium de Gerland.

Avec ce beau succès, Lyon envoie un message. Message qu'il faudra confirmer samedi prochain sur la pelouse du Racing 92. L'ASM de son côté ira lécher ses blessures à la maison pour affronter le Stade Français.