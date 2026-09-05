Vaulx-en-Velin : un homme abattu dans sa voiture, le tireur activement recherché

Plusieurs coups de feu ont été tirés vendredi 4 septembre, peu après 23h, dans le secteur du supermarché aux puces à Vaulx-en-Velin.

Selon le Progrès, un homme de 30 ans se trouvait au volant d’un véhicule stationné avenue Gabriel-Péri lorsqu’une voiture s’est portée à sa hauteur. Selon les premiers éléments, le passager aurait alors ouvert le feu à plusieurs reprises.

Touchée notamment au thorax, la victime est décédée dans l’habitacle. Elle se trouvait seule dans la voiture au moment des tirs.

Le véhicule des auteurs a immédiatement pris la fuite.

Une enquête doit être ouverte afin d’identifier les personnes impliquées et de déterminer les circonstances ainsi que le mobile de cet homicide.