Vaulx-en-Velin : un homme abattu dans sa voiture, le tireur activement recherché

Plusieurs coups de feu ont été tirés vendredi 4 septembre, peu après 23h, dans le secteur du supermarché aux puces à Vaulx-en-Velin.
Selon le Progrès, un homme de 30 ans se trouvait au volant d’un véhicule stationné avenue Gabriel-Péri lorsqu’une voiture s’est portée à sa hauteur. Selon les premiers éléments, le passager aurait alors ouvert le feu à plusieurs reprises.
Touchée notamment au thorax, la victime est décédée dans l’habitacle. Elle se trouvait seule dans la voiture au moment des tirs.
Le véhicule des auteurs a immédiatement pris la fuite.
Une enquête doit être ouverte afin d’identifier les personnes impliquées et de déterminer les circonstances ainsi que le mobile de cet homicide.
A priori un ange est passé à la hauteur d'un autre ange, qui est parti trop tôt 😌Signaler Répondre
Il attend les ordres de beau papa....Signaler Répondre
On a eu papa m a dit avec Le fils Mitterrand, on a beau papa m a dit.....la gauche des privilèges se perpétue ...
C est sans doute pour la sécurité que le député maire de Vaulx en Velin vient de faire voter l attribution de voitures de fonction utilisables jusqu au domicile .....ils vont payer les électeurs, ça va coûter un max vu qu il habite a Caluire...une mairie de droite ...Signaler Répondre
un simple différend commercial, a quoi bon perdre son temps en formalités administratives , que de temps perdu en discussions inutiles.il faut aller à l essentiel.Plus tu parles moins tu agis et en la matière,les politiques sont la référence de l inutilité des paroles, des promesses et des engagements jamais respectés .Signaler Répondre
Une semaine ordinaire dans la une ville apaiséeSignaler Répondre
j'ose espérer que vous ne sortez pas de l'école de commerce dans votre pseudo, comment ça ça nous coûte rien ? qui paie l'enquête policière, la chambre funéraire, l'autopsie du corps, la police judiciaire pour expertiser les balles la trajectoire du tir, le temps passé sur le dossier par les juges greffiers etc ? c'est nous encore et toujours.Signaler Répondre
Abdelkader un petit commentaire ?Signaler Répondre
guerre des gangs , laissons les faire , cela ne coûte rien et cela va plus vite que notre justice décadenteSignaler Répondre
Une fusillade minimum par jour sur la Métropole, bizarrement on n'en parle pas plus que ça dans les médias nationaux.Signaler Répondre
C'est pareil ailleurs ? On essaie de minimiser à l'approche des élections ?
Peut être les mêmes commanditaires que pour 2pac 🤔Signaler Répondre
La fameuse intervention du mange-disque..Signaler Répondre
Des fois je me demande comment LM ne considère pas ça comme un spam.
Bof ...Signaler Répondre
On nous avait bien dit : on va frapper encore plus fort ? ? ?Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
A l'américaine...Signaler Répondre
A Lyon, dans la série fusillades, nous avons un épisode par jour. Une vraie série Netflix.Signaler Répondre