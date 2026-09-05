Faits Divers

Vaulx-en-Velin : un homme abattu dans sa voiture, le tireur activement recherché

Ajouter Lyon Mag en tant que source préférée
Vaulx-en-Velin : un homme abattu dans sa voiture, le tireur activement recherché

Un homme de 30 ans a été tué par balles vendredi soir à Vaulx-en-Velin. La victime se trouvait seule dans une voiture stationnée avenue Gabriel-Péri lorsqu’un autre véhicule est arrivé à sa hauteur.

Plusieurs coups de feu ont été tirés vendredi 4 septembre, peu après 23h, dans le secteur du supermarché aux puces à Vaulx-en-Velin.

Selon le Progrès, un homme de 30 ans se trouvait au volant d’un véhicule stationné avenue Gabriel-Péri lorsqu’une voiture s’est portée à sa hauteur. Selon les premiers éléments, le passager aurait alors ouvert le feu à plusieurs reprises.

Touchée notamment au thorax, la victime est décédée dans l’habitacle. Elle se trouvait seule dans la voiture au moment des tirs.

Le véhicule des auteurs a immédiatement pris la fuite.

Une enquête doit être ouverte afin d’identifier les personnes impliquées et de déterminer les circonstances ainsi que le mobile de cet homicide.

Tags :

Vaulx-en-Velin

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Qidepoule le 05/09/2026 à 12:29

A priori un ange est passé à la hauteur d'un autre ange, qui est parti trop tôt 😌

Signaler Répondre
avatar
On attend encore.... le 05/09/2026 à 12:16
Gabin69 a écrit le 05/09/2026 à 11h03

Abdelkader un petit commentaire ?

Il attend les ordres de beau papa....
On a eu papa m a dit avec Le fils Mitterrand, on a beau papa m a dit.....la gauche des privilèges se perpétue ...

Signaler Répondre
avatar
Il n est pas a une incohérence près .... le 05/09/2026 à 12:09

C est sans doute pour la sécurité que le député maire de Vaulx en Velin vient de faire voter l attribution de voitures de fonction utilisables jusqu au domicile .....ils vont payer les électeurs, ça va coûter un max vu qu il habite a Caluire...une mairie de droite ...

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 05/09/2026 à 11:33

un simple différend commercial, a quoi bon perdre son temps en formalités administratives , que de temps perdu en discussions inutiles.il faut aller à l essentiel.Plus tu parles moins tu agis et en la matière,les politiques sont la référence de l inutilité des paroles, des promesses et des engagements jamais respectés .

Signaler Répondre
avatar
Bon le 05/09/2026 à 11:14

Une semaine ordinaire dans la une ville apaisée

Signaler Répondre
avatar
si ils nous coûtent tous très cher le 05/09/2026 à 11:04
emlyon a écrit le 05/09/2026 à 11h00

guerre des gangs , laissons les faire , cela ne coûte rien et cela va plus vite que notre justice décadente

j'ose espérer que vous ne sortez pas de l'école de commerce dans votre pseudo, comment ça ça nous coûte rien ? qui paie l'enquête policière, la chambre funéraire, l'autopsie du corps, la police judiciaire pour expertiser les balles la trajectoire du tir, le temps passé sur le dossier par les juges greffiers etc ? c'est nous encore et toujours.

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 05/09/2026 à 11:03

Abdelkader un petit commentaire ?

Signaler Répondre
avatar
emlyon le 05/09/2026 à 11:00

guerre des gangs , laissons les faire , cela ne coûte rien et cela va plus vite que notre justice décadente

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 05/09/2026 à 10:55

Une fusillade minimum par jour sur la Métropole, bizarrement on n'en parle pas plus que ça dans les médias nationaux.
C'est pareil ailleurs ? On essaie de minimiser à l'approche des élections ?

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 05/09/2026 à 10:51
Nimbus a écrit le 05/09/2026 à 10h31

A l'américaine...

Peut être les mêmes commanditaires que pour 2pac 🤔

Signaler Répondre
avatar
Nimbus le 05/09/2026 à 10:49
Solidarité 69 a écrit le 05/09/2026 à 10h32

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

La fameuse intervention du mange-disque..
Des fois je me demande comment LM ne considère pas ça comme un spam.

Signaler Répondre
avatar
GAD le 05/09/2026 à 10:40

Bof ...

Signaler Répondre
avatar
et pourtant le 05/09/2026 à 10:35

On nous avait bien dit : on va frapper encore plus fort ? ? ?

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 05/09/2026 à 10:32

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

Signaler Répondre
avatar
Nimbus le 05/09/2026 à 10:31

A l'américaine...

Signaler Répondre
avatar
Feuilleton le 05/09/2026 à 10:27

A Lyon, dans la série fusillades, nous avons un épisode par jour. Une vraie série Netflix.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.