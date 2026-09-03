Lyon : il menace de "crever" un chauffeur de bus TCL après un simple bonjour

Un simple salut aurait suffi à provoquer une violente altercation ce dimanche 30 août dans un bus TCL.
Vers 22h30, le conducteur de la ligne 72 a dit "bonjour" à un jeune homme qui venait de monter à bord. Sans réponse, il a répété son salut un peu plus fort.
Vexé, le passager s’est alors montré particulièrement agressif. Il a insulté le chauffeur, l’a filmé avec son téléphone et a proféré plusieurs menaces à son encontre.
"Je vais te casser la gueule, je vais te crever", lui a-t-il notamment lancé avant de quitter le bus à Gorge-de-Loup selon le Progrès.
Le jeune homme semblait être sous l’effet de stupéfiants. Le conducteur a depuis déposé plainte.
C'est bien une reponse de gugus, plus rien ne m'etonneSignaler Répondre
Que voulez-vous que Solidarité69 développe ?Signaler Répondre
On a tous les jours des incivilités, agressions et meurtres commises dans leur immense majorité par les protégés et profils électoraux de LFI .
La signification de " bonjour " , faut dire qu’à la maison , toute la famille parle le langage de là basSignaler Répondre
Alors vous êtes d'accord avec ce type ?? C'est tellement drôle mais attention ce sera peut-être un jour votre tourSignaler Répondre
les déchets de la vie comme cet abruti.. serait il possible de vous jeter d’un pont svp .. marre de s’emmerder la vie avec vousSignaler Répondre
Y en a marre de ces andouilles qui se vexent pour un rien.Signaler Répondre
A 22h30 c plutôt bonsoir et non bonjour le chauffeur devait être dans le XV même état que l agresseurSignaler Répondre
L'éducation et le respect ont disparu!Signaler Répondre
Je voyais hier aux infos a propos de la rentrée scolaire
On apprends le Français aux gamins car chez eux ils le parle pas!
Quand aux règles élmentaires de courtoisie et de base, il suffit de te promener et de dire Bonjour! La plupart te regarde avec des yeux de faience!!!!!!
par contre dans les petits villages, ils ont appris le savoir vivre 👍
Pour le Vinatier,ou St Jean de Dieu,je peux vous y accompagner gentiment sans camisole ! Votre commentaire farfelu,et vos neurones sont absentesSignaler Répondre
Le nouvel électeur droitardé qui s'exprime. Affligeant de voir aussi si peu de neurones dans un crâne.Signaler Répondre
La même phrase postée tous les jours, c'est ÇA intelligence du droitardé...
"Le jeune homme semblait être sous l’effet de stupéfiants".Signaler Répondre
En cette période de rentrée, l'apaisement est toujours aussi total...
Moi, c'est en lisant votre commentaire que je suis devenu fou. Je laisse de côté les fautes, mais j'ai dû le relire plusieurs fois tant qu'il n'est pas évident à comprendre sans aucune ponctuation.Signaler Répondre
Dire bonjour 👋 à 22 heure, c’est clairement de la provocation 🤣😂😂Signaler Répondre
le présumé coupable a probablement été surpris qu'un chauffeur de bus lui dise bonjour.....Signaler Répondre
Savez-vous développer vos propos à défaut de répéter bêtement tous les jours les mêmes conneries ?Signaler Répondre
Le chauffeur l'a cherché aussi !Signaler Répondre
Il a dit "bonjour" à 22h30 au lieu de "bonsoir", il se moquait du jeune ;-)
lorsque en voie les commentaires un qui accuse LFI et les verts un autre qui parle racisme anti blanc on se demande si la France n’est pas devenue un asile des psychopathes en ciel ouvert des fois en se demande si se sont des humains ou des robots il pense influence la société avec leurs le pire si c’est vrai et sa marche alors la France est devenu un hôpital de vinatierSignaler Répondre
À 22h30 on dit "Bonsoir!" en général!Signaler Répondre
Moralité de l'histoire, l'excés de politesse bienveillante nuit à la santé.
De racisme anti blanc! Ou était il question de l'origine de l'agresseur?Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
"Le jeune homme semblait être sous l’effet de stupéfiants." Pour certains un bonjour est une insulte. C'est une question ethnoculturelle et souvent de racisme antiblanc !Signaler Répondre