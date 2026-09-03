Lyon : il menace de "crever" un chauffeur de bus TCL après un simple bonjour

Un simple salut aurait suffi à provoquer une violente altercation ce dimanche 30 août dans un bus TCL.

Vers 22h30, le conducteur de la ligne 72 a dit "bonjour" à un jeune homme qui venait de monter à bord. Sans réponse, il a répété son salut un peu plus fort.

Vexé, le passager s’est alors montré particulièrement agressif. Il a insulté le chauffeur, l’a filmé avec son téléphone et a proféré plusieurs menaces à son encontre.

"Je vais te casser la gueule, je vais te crever", lui a-t-il notamment lancé avant de quitter le bus à Gorge-de-Loup selon le Progrès.

Le jeune homme semblait être sous l’effet de stupéfiants. Le conducteur a depuis déposé plainte.