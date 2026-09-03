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Lyon : il menace de "crever" un chauffeur de bus TCL après un simple bonjour

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Lyon : il menace de "crever" un chauffeur de bus TCL après un simple bonjour

Un conducteur de la ligne 72 a été insulté et menacé dimanche soir à Lyon par un passager qui semblait sous l’effet de stupéfiants. Le chauffeur a déposé plainte.

Un simple salut aurait suffi à provoquer une violente altercation ce dimanche 30 août dans un bus TCL.

Vers 22h30, le conducteur de la ligne 72 a dit "bonjour" à un jeune homme qui venait de monter à bord. Sans réponse, il a répété son salut un peu plus fort.

Vexé, le passager s’est alors montré particulièrement agressif. Il a insulté le chauffeur, l’a filmé avec son téléphone et a proféré plusieurs menaces à son encontre.

"Je vais te casser la gueule, je vais te crever", lui a-t-il notamment lancé avant de quitter le bus à Gorge-de-Loup selon le Progrès.

Le jeune homme semblait être sous l’effet de stupéfiants. Le conducteur a depuis déposé plainte.

21 commentaires
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Alainmarcel le 03/09/2026 à 10:48
Gugus a écrit le 03/09/2026 à 09h59

A 22h30 c plutôt bonsoir et non bonjour le chauffeur devait être dans le XV même état que l agresseur

C'est bien une reponse de gugus, plus rien ne m'etonne

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Arthur le 03/09/2026 à 10:47
Et à part ça ? a écrit le 03/09/2026 à 09h04

Savez-vous développer vos propos à défaut de répéter bêtement tous les jours les mêmes conneries ?

Que voulez-vous que Solidarité69 développe ?
On a tous les jours des incivilités, agressions et meurtres commises dans leur immense majorité par les protégés et profils électoraux de LFI .

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Il ne savait pas le 03/09/2026 à 10:44

La signification de " bonjour " , faut dire qu’à la maison , toute la famille parle le langage de là bas

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Bonjour bonjour le 03/09/2026 à 10:44
Gugus a écrit le 03/09/2026 à 09h59

A 22h30 c plutôt bonsoir et non bonjour le chauffeur devait être dans le XV même état que l agresseur

Alors vous êtes d'accord avec ce type ?? C'est tellement drôle mais attention ce sera peut-être un jour votre tour

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svp le 03/09/2026 à 10:42

les déchets de la vie comme cet abruti.. serait il possible de vous jeter d’un pont svp .. marre de s’emmerder la vie avec vous

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Kiss Kiss le 03/09/2026 à 10:09

Y en a marre de ces andouilles qui se vexent pour un rien.

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Gugus le 03/09/2026 à 09:59

A 22h30 c plutôt bonsoir et non bonjour le chauffeur devait être dans le XV même état que l agresseur

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tout fou le camps le 03/09/2026 à 09:58

L'éducation et le respect ont disparu!
Je voyais hier aux infos a propos de la rentrée scolaire
On apprends le Français aux gamins car chez eux ils le parle pas!
Quand aux règles élmentaires de courtoisie et de base, il suffit de te promener et de dire Bonjour! La plupart te regarde avec des yeux de faience!!!!!!
par contre dans les petits villages, ils ont appris le savoir vivre 👍

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waouh le 03/09/2026 à 09:50
la france est malade a écrit le 03/09/2026 à 08h47

lorsque en voie les commentaires un qui accuse LFI et les verts un autre qui parle racisme anti blanc on se demande si la France n’est pas devenue un asile des psychopathes en ciel ouvert des fois en se demande si se sont des humains ou des robots il pense influence la société avec leurs le pire si c’est vrai et sa marche alors la France est devenu un hôpital de vinatier

Pour le Vinatier,ou St Jean de Dieu,je peux vous y accompagner gentiment sans camisole ! Votre commentaire farfelu,et vos neurones sont absentes

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Solidarité avec les 2-neurones le 03/09/2026 à 09:44
Solidarité 69 a écrit le 03/09/2026 à 08h23

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

Le nouvel électeur droitardé qui s'exprime. Affligeant de voir aussi si peu de neurones dans un crâne.
La même phrase postée tous les jours, c'est ÇA intelligence du droitardé...

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Chris6969699 le 03/09/2026 à 09:38

"Le jeune homme semblait être sous l’effet de stupéfiants".

En cette période de rentrée, l'apaisement est toujours aussi total...

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Jacques20 le 03/09/2026 à 09:35
la france est malade a écrit le 03/09/2026 à 08h47

lorsque en voie les commentaires un qui accuse LFI et les verts un autre qui parle racisme anti blanc on se demande si la France n’est pas devenue un asile des psychopathes en ciel ouvert des fois en se demande si se sont des humains ou des robots il pense influence la société avec leurs le pire si c’est vrai et sa marche alors la France est devenu un hôpital de vinatier

Moi, c'est en lisant votre commentaire que je suis devenu fou. Je laisse de côté les fautes, mais j'ai dû le relire plusieurs fois tant qu'il n'est pas évident à comprendre sans aucune ponctuation.

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PROVOCATION le 03/09/2026 à 09:30

Dire bonjour 👋 à 22 heure, c’est clairement de la provocation 🤣😂😂

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mdr 69 le 03/09/2026 à 09:19

le présumé coupable a probablement été surpris qu'un chauffeur de bus lui dise bonjour.....

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Et à part ça ? le 03/09/2026 à 09:04
Solidarité 69 a écrit le 03/09/2026 à 08h23

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

Savez-vous développer vos propos à défaut de répéter bêtement tous les jours les mêmes conneries ?

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Ex Précisions le 03/09/2026 à 08:53

Le chauffeur l'a cherché aussi !
Il a dit "bonjour" à 22h30 au lieu de "bonsoir", il se moquait du jeune ;-)

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la france est malade le 03/09/2026 à 08:47

lorsque en voie les commentaires un qui accuse LFI et les verts un autre qui parle racisme anti blanc on se demande si la France n’est pas devenue un asile des psychopathes en ciel ouvert des fois en se demande si se sont des humains ou des robots il pense influence la société avec leurs le pire si c’est vrai et sa marche alors la France est devenu un hôpital de vinatier

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Zig le 03/09/2026 à 08:27

À 22h30 on dit "Bonsoir!" en général!

Moralité de l'histoire, l'excés de politesse bienveillante nuit à la santé.

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Vouala le 03/09/2026 à 08:27
La Rance Indigne ! a écrit le 03/09/2026 à 07h51

"Le jeune homme semblait être sous l’effet de stupéfiants." Pour certains un bonjour est une insulte. C'est une question ethnoculturelle et souvent de racisme antiblanc !

De racisme anti blanc! Ou était il question de l'origine de l'agresseur?

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Solidarité 69 le 03/09/2026 à 08:23

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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La Rance Indigne ! le 03/09/2026 à 07:51

"Le jeune homme semblait être sous l’effet de stupéfiants." Pour certains un bonjour est une insulte. C'est une question ethnoculturelle et souvent de racisme antiblanc !

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